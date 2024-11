Podvodne znamenitosti za povečanje zavesti o Balearih 

Peto letno tekmovanje MARE za morje Balearskega in Sredozemskega morja fotografija je svoje zmagovalce razkril 15. novembra. Organizatorji “avdiovizualnega tekmovanja za ohranitev Balearskega morja” so podelili nagrade v Mercadalu na otoku Menorca.

Dvesto podvodnih fotografov, ki so tekmovali v podkategorijah strokovnih odraslih, amaterskih odraslih in mladinskih sekcij, je poslalo okoli 1,400 fotografij in se potegovalo za denarne nagrade v vrednosti 10,000 evrov in podvodno opremo. Zmagovalcev je bilo 26, vključno s častnimi priznanji za prijave v dodatnih kategorijah zavarovanih morskih območij in kakovosti vode.

Žirijo so sestavljale naravovarstvenica Debora Morrison, fotografija- novinar in dokumentarist Pep Bonet ter podvodni fotograf Rafael Fernández Caballero, delo, ki sta ga izbrala, pa bo del razstave, ki bo leta 2025 obiskala Balearske otoke.

»Ko so okoljski izzivi, s katerimi se sooča naše morje, vedno bolj očitni, pridobi predanost vsakega od vas edinstven pomen,« je tekmovalcem in sponzorjem povedal Toni Periano, direktor trajnostnih projektov pri Svetu otoka Menorca. "To tekmovanje ni samo predstavitev umetniškega talenta, ampak tudi močan poziv k ohranjanju in spoštovanju naravnega sveta."

Strokovnjak za odrasle

Kormoran in Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Pogled na Ibizo (Ainhoa ​​Ezkurra)

Reši posidonijo (Claudio Palmisano)

Margalida morja (Néstor Carda Aroca)

Amaterski odrasli

Prah za perje (Ivan Ruiz Llobera)

Ribe po zakolu (César Vicente-García)

Seahorse (José Salmerón Pérez)

Artisan Of Handles (Fernando Estarellas Calderón)

antene (Alex Morell)

Mladi

Trnov gozd (Cati Sans Tous, 10)

Moray Simbioza (Kenzo Segura Barajas, 12)

Barnice (Luna Mas Escandell, 13)

Zmajeva krila (Joan Sans Tous, 13)

Novo življenje (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Zavarovana morska območja

Zdaj me vidiš, zdaj me ne (Tato Damiani)

Prekrižani pogledi (Tony Juan)

Under The Surf (Xavier Mas Ferrà)

Kakovost vode

Peščeni koridor (Victor de Valles Ibañez)

Dialogi v somraku meduze (Theo Belafonte)

Oaza barv v Balearskem morju (Pedro Riera Llompart)

Ljudsko glasovanje

Fotografija, ki je prejela največ glasov javnosti (350 od 3,376), ni bila med izbori žirije – bila je Ob koncu poletja avtorja Miquel Gomila.

Ob koncu poletja (Miquel Gomila)

MARE so si zamislili in finančno podprli Fundacija Marilles za ozaveščanje o potrebi po ohranjanju Balearskega morja in naj bi ga podpirala večina organov za ohranjanje Balearskih otokov in devet njihovih potapljaških centrov.

Odkar se je tekmovanje začelo leta 2020, MARE pravi, da je od 5,000+ slik, ki jih je prejel, skoraj polovica podarjenih za uporabo v namene ohranjanja.

"Obstaja na stotine fotografij, ki nam prikazujejo lepoto vsega pod morjem, hkrati pa nas opominjajo na vse večji pritisk na ta ekosistem in nujno potrebo po združitvi moči za njegovo zaščito," je dejal direktor Fundacije Marilles Aniol Esteban.

»To smo povedali že lani in žal teh podatkov ne moremo posodobiti, ker se varstvo ni povečalo: samo 0.07 % morja, ki nas obdaja, je zelo zaščiteno, medtem ko vrste, kot je npr. escato ali kitare so nedavno izginile, druge, kot so morski konjički, pa so redkost.

»MARE slavi morsko življenje s strastjo in predanostjo, hkrati pa nas izziva, da ukrepamo. Čas je, da s skupnimi močmi ponovno napolnimo naše vode z življenjem in upanjem za prihodnje generacije!« Izvedite več o letnem tekmovanju MARE.

