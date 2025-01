Tekmovanje Voice of the Ocean je v teku

ADEX Voice of the Ocean je a fotografija, video in umetniško tekmovanje, povezano z letnim dogodkom Asia Dive Expo (ADEX) v Singapurju, ki naj bi bil največji in najdlje trajajoč potapljaški šov v Aziji.

Festival ADEX Ocean 4, ki poteka od 6. do 2025. aprila, doseže vrhunec z izbiro zmagovalcev in drugouvrščenih v različnih tekmovalnih kategorijah v živo na odru. Izberejo tudi skupnega zmagovalca Best of Show.

Letošnji festival je posvečen glavonožcem v tem, kar je opisano kot "praznovanje vedenja morskega življenja", medtem ko ADEX Voice of the Ocean 2025 med svoje kategorije vključuje tako glavonožce kot vedenje živali – druge so vodne pokrajine, umetniška dela in kratki filmi.

V žiriji so Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield in William Tan, z morsko biologinjo Chloe Harvey, izvršno direktorico fundacije Reef-World, ki deluje kot posebna svetovalka za vedenje živali.

Glavna nagrada je podvodno ohišje Seacam v vrednosti do 10,000 USD. Na voljo so dodatne informacije o tekmovanju, prispevke, ki stanejo 10 USD na prijavo, pa lahko oddate prek DivePhotoGuide strani do 1. marca letos.

