Fotografije potapljača razkrivajo grebenske kocke v akciji

at 8: 15 am

Tisti potapljači, ki proučevali rezultate nedavnega Podvodni fotograf leta 2025 konkurenca zelo natančno bi morda opazila en vnos, ki je slavil "tehnologijo grebenske kocke", sredstvo za ustvarjanje kompleksnih umetnih grebenov z biotsko raznovrstnostjo.

Fotografija, ki jo je posnel britanski potapljač James Harris, prikazuje rakovico, ki uporablja kocko grebena pri Torquayu v Devonu, in je bila »zelo pohvaljena« v eni od 13 kategorij natečaja: Britanske vode – živeti skupaj.

Zbirka grebenskih kock v Torquayu (James Harris)

Grebenske kocke so si leta 2015 zamislili potapljači iz West Countryja, ki so nato ustanovili podjetje za ekološki inženiring, imenovano ARC Marine, za proizvodnjo ogljično nevtralnih struktur brez plastike, ki so bile zasnovane tako, da posnemajo kompleksnost naravne obale in jih je bilo mogoče povezati.

Po pilotnem projektu v Torbayu leta 2018 je bila leta 2022 v Newlynu uvedena prva medplimska postavitev grebenske kocke.

Podjetje s sedežem v Brixhamu pravi, da Harrisovo fotografija odraža vlogo, ki jo imajo njegove naprave pri zagotavljanju zatočišča in varnosti morskim bitjem, kot so raki, ribe in mehkužci.

Dojilja počiva v grebenski kocki (James Harris)

"Ta slika je odličen prikaz tega, kako te strukture ustvarjajo varne prostore za morsko življenje, in ponosni smo, da je morsko življenje Devona prepoznavno po svoji lepoti," je komentiral soustanovitelj in izvršni direktor ARC Marine Tom Birbeck. "Pogosto spregledamo britansko obalo, vendar je morsko življenje neverjetno in se kosa z vsemi drugimi kraji na svetu."

Druge podvodne fotografije izdelkov podjetja, ki jih je posnel Harris, si lahko ogledate na tej strani.

Znotraj ene od velikih (1.5 m) grebenskih kock ARC Marine (James Harris)

ARC Marine sodeluje s potapljaškimi operaterji, sveti v Devonu in Cornwallu ter okoljskimi organizacijami, da bi našli načine za ustvarjanje trajnostnih potapljaških mest, za katera pravijo, da lahko podpirajo tako morsko življenje kot potapljaško industrijo.

Birbeck pravi, da želi videti potapljače, ki ne le raziskujejo cvetoča območja grebenov, ampak se neposredno vključujejo v prizadevanja za ohranitev, spremljajo zdravje grebenov in se učijo, kako je mogoče tehnologijo izkoristiti za zaščito oceanov.

Želel bi tudi, da bi ARC Marine začela svoj lasten program obnove grebenov, pri čemer bi pri zbiranju podatkov pomagali potapljači »državljanske znanosti«.

Marine Matt, eden od drugih izdelkov ARC Marine, ščiti podvodne kable in cevi (James Harris)

»Skoraj vsa ekipa ARC Marine so rekreativni potapljači,« pravi Birbeck. »Zato smo se lotili posla gradnje grebenov. Dolgo smo čutili, da je potapljač državljan premalo izkoriščen vir, ki lahko sproži revolucijo obnove!«

