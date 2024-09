GO Diving Show ANZ je obvezen za podvodne fotografe

Otvoritev GO Diving Show ANZ, ki bo 28. in 29. septembra na Sydney Showgroundu – in s popolnoma BREZPLAČEN vstop – je bil opisan kot obvezen za podvodne fotografe, ne glede na to, ali ste šele začeli svoje potovanje ali ste izkušeni 'snapper'.

Prisostvovala bo množica svetovno znanih podvodnih fotografov in pedagogov Photo Odru, ter zmagovalce prestižnih Podvodne nagrade Avstralija 2024 tekmovanje bo predstavljeno v soboto popoldne. Spodaj je le nekaj tistih, ki so bili na odru čez vikend:

Nigel Marsh stoji za Unique Aussie Marine Life organizacije Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, čigar prispevki o edinstvenem avstralskem morskem življenju v Scuba Diver Australia in New Zealand so zagotovo priljubljeni bralci, bo na Photo Oder pri GO Diving Show ANZ v septembru.

Nigel je samostojni podvodni fotograf in fotoreporter iz Brisbana. Njegova dela so bila objavljena v številnih revijah, časopisih in knjigah, tako v Avstraliji kot v tujini.

Veliko se je potapljal po Avstraliji, zlasti na Velikem koralnem grebenu in Koralnem morju, njegova potovanja pa so ga vodila po Aziji, Tihem oceanu, Indijskem oceanu, Atlantskem oceanu in Karibih. Njegove podvodne fotografije so zmagale tudi na številnih mednarodnih fotografskih natečajih.

Nigelova strast do potapljanja in morskega okolja se je razvila že od zgodnjega otroštva med snorkljanjem na plažah ob njegovem rojstnem mestu Sydney v Avstraliji. Učenje potapljanja leta 1983 je povečalo njegovo zanimanje za morsko življenje in kmalu je svoje izkušnje delil z drugimi, predstavljal diaprojekcije in pisal članke za revije – njegov prvi članek je bil objavljen leta 1983.

Nigel je od takrat ustvaril na tisoče člankov za potapljaške, potovalne in letalske revije po vsem svetu, ki se osredotočajo na njegove najljubše teme – ribe, potapljanje, morske pse, brodolome, morsko življenje in potovanja.

Nigel je bil tudi soavtor dveh potapljaških vodnikov z Nevillom Colemanom, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) in Diving Australia (Periplus Editions 1997). V samozaložbi je izdal tudi knjigo HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografija 2011).

V zadnjih desetih letih je bil Nigel zaposlen s serijo otroških knjig o temah, povezanih z morjem (A do Ž of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) in vrsto potapljaških vodnikov in morskih knjige o življenju (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) za New Holland Publishers.

Brett Lobwein bo ponudil nekaj vpogledov v podvodna fotografija tehnike

Brett Lobwein

Nagrajeni podvodni fotograf Brett Lobwein bo predstavil svoje čudovite posnetke na Photo Oder ob otvoritvi GO Diving Show ANZ v septembru.

Brett je strasten in okolju prijazen fotograf s sedežem v Sydneyju, ki je odraščal na vodnih poteh reke Port Hacking v južnem predmestju mesta in videl, kako se njegova ljubezen do potapljanja resnično oblikuje v začetku leta 2000, ko je delal v lokalna potapljaška trgovina.

Do leta 2010 se je začel močno zanimati za podvodna fotografija in kupil svoje prvo ohišje za DSLR.

Od svojega prvega potovanja na plavanje s kiti grbavci v Tongi je bil popolnoma zasvojen.

Njegova strast do fotografija tekmuje le s svojo željo po eksotičnih potovanjih.

Ne glede na to, ali strelja svilene morske pse v kubanskih Kraljičinih vrtovih, pingvine na Antarktiki, severne medvede na Arktiki, orke na Norveškem ali tjulnje v Naroomi, Brett vedno predstavlja morsko življenje v njihovem naravnem elementu, brez demoniziranja ali senzacionalizacije živali, da bi pridobil. pozornost na sliko iz napačnih razlogov.

V skladu s svojo ljubeznijo do oceana in njegovih prebivalcev je Brett tudi močan zagovornik zaščite naših oceanov in okolja z ozaveščanjem o pretirani uporabi in povpraševanju po plastiki za enkratno uporabo.

Brett je ponosen Sony Digital Zagovornik slikanja, ambasador podvodnih ohišij Isotta, član kluba raziskovalcev, član društva Ocean Artist Society in nekdanji pridruženi/stalni fotograf pri Ocean Geographic.

Brett je tudi lastnik podjetja UW Images, distributerja podvodna fotografija oprema.

Njegove slike so osvojile številne mednarodne nagrade fotografija nagrade in so bili objavljeni po vsem svetu.

Don Silcock bo govoril o srečanjih velikih živali

Don Silcock

Scuba Diver Australia in višji urednik potovanj na Novi Zelandiji Don Silcock bo odpeljal na Photo Oder ob otvoritvi GO Diving Show ANZ septembra, da bi spregovoril o svoji fascinaciji nad velikimi živalmi.

Don je avstralski podvodni fotograf in fotoreporter, ki živi na otoku Bali v Indoneziji in se je pridružil ekipi Scuba Diver ANZ kot višji urednik potovanj leta 2020.

Prvotno iz Združenega kraljestva se je Don začel potapljati v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, medtem ko je živel in delal v Bahrajnu v Perzijskem zalivu, nato pa je postal BSAC Advanced Inštruktor in potapljaški častnik.

Leta 1991 se je s svojo mlado družino preselil v Avstralijo, kjer je razvil svoje trajne strasti do podvodna fotografija in potapljaško potovanje.

Don se je v zadnjih 25 letih veliko potapljal v Papui Novi Gvineji in Indoneziji in verjame, da imata državi najboljše tropsko potapljanje na svetu. Scuba Diver ANZ je nedavno objavil 13th članek v seriji o potapljanju PNG in naslednji vprašanje bo imel 5th v podobni seriji Don piše o potapljaški Indoneziji.

Pred približno 15 leti je Don ujel tisto, kar opisuje kot 'velikega živalskega hrošča', ko je prvič odšel v Južno Avstralijo fotografirat velike bele morske pse, lani pa je naredil svojih 15th izlet tja…

Vmes je fotografiral in pisal o tigru, velikem kladivcu in oceanskem beloplavutem morskem psu na Bahamih; oceanske mante, modri morski psi, morski psi kitovci, ameriški krokodili in progasti marlin v Mehiki; južni desni kiti v Argentini, južni kiti grbavci v Tongi in kiti glavači na Azorih.

Med pandemijo se je Don začel ukvarjati s tehničnim potapljanjem in pred kratkim dokončal svoj certifikat TDI Extended Range, ki mu je omogočal kakovost do 55 m v pripravah na namenska tehnološka potovanja za fotografiranje razbitin na Salomonovih otokih in atolu Bikini, ki bodo predstavljena v prihajajočih številkah Scuba Diver ANZ .

Mike Scotland bo govoril o avstralskem morskem življenju

Mike Škotska

Urednik Dive Log Australasia in podvodni fotograf Mike Scotland se bo osredotočil na morsko biologijo "v divjini" na Photo Oder ob otvoritvi GO Diving Show ANZ v septembru.

Mike se je začel potapljati leta 1976 in uspešno pridobil PADI inštruktor rating leta 1982. Kot tudi poučevanje več kot 1,000 potapljačev. Mike je opravil 7,000 potopov in prejel nagrade za svoje U/W fotografije.

Njegovi dve glavni strasti sta podvodna fotografija in morska biologija. Piše o slavljenju morskega življenja v kombinaciji z avanturističnim potapljanjem. Mike je izdal svojo knjigo Morska biologija v divjini kot storitev potapljačem, ki želijo izvedeti več o morju. Vsebuje standardne fotografije razglednic s poglobljeno raziskavo. Trenutno piše serijo o biologiji rib in morskih psov, ki jo bo naslednje leto vključil v novo knjigo.

Morska biologija v divjini

Najboljši način, da razvnete svojo strast do potapljanja, je, da izveste več o čudovitem morskem življenju, ki ga srečamo. Med njegovim delom na Photo Stage, Mike bo razkril veliko neverjetnih spoznanj, ki jih je opazil v 48 letih aktivnega potapljanja, ki vas bodo motivirala za potapljanje.

Mike je poklicni pedagog in eden najbolj objavljanih fotografov U/W v Avstraliji. Ta govor bo podprt z njegovimi najodličnejšimi fotografijami, zbranimi z več kot 100 odprav na Veliki koralni greben in Pacifik.

Talia Greis bo govorila o abstraktu podvodna fotografija

Talia Greis

Samouk, mednarodno priznana podvodna fotografinja Talia Greis Photo Oder pri GO Diving Show ANZ govori o abstraktnih podvodnih slikah.

Rojena in odraščala je v obalnih mestnih regijah vzhodnega predmestja Sydneyja, njeno spoštovanje oceanskega življenja pa je eksplodiralo med potapljanjem na grebenu Ningaloo v WA.

»Razumevanje bogate raznolikosti in obilja podvodnega sveta naše države je preklopilo stikalo, zaradi česar je bilo nujno, da čim prej ponesem fotoaparat pod gladino,« je dejala.

"Ne samo zato, da bi lahko reproducirala nekaj čudovitih trenutkov, ki jih ponuja narava, ampak tudi zato, da bi lahko popolnoma razumela resnične barve in zapletenost tega, čemur sem bila priča."

Talia, ki je bila vedno sposobna ujeti trenutek, ko se odvija, je spoznala, da se je njena vloga pri potapljanju spremenila, in v današnjih časih meni, da se je nemogoče potapljati brez pogleda skozi objektiv.

Talia je zmagala na tekmovanju Ocean Art 2019 Compact Division, Nastajajoča fotografinja leta 2023 za Ocean Geographic, Head On Photo Festival, kategorija Pokrajina 2023, Severne plaže pod vodo Photo Tekmovanje 2023 in podvodni fotograf leta (UPY) v kategoriji makro leta 2024.

Abstraktna podvodna fotografija

Talia bo govorila o abstraktu podvodna fotografija – na kratko predstavi, zakaj rada eksperimentira s tem kot potapljačica v Sydneyju, in razpravlja o več različnih metodah in tehnikah, ki jih uporablja, da se poglobi v obrt.

Predstavila bo nekaj primerov posnetkov, ki jih je posnela z različnimi tehnikami, ter razpravljala o nastavitvah in zahtevah glede opreme za izvedbo.

Nicolas Remy bo svetoval o fotografija tehnike

Nicolas Remy

Francosko-avstralski podvodni fotograf Nicolas Remy, ki zdaj živi v Sydneyju, bo na Photo Oder na GO Diving Show ANZ v september.

Nicolasove slike so prejele več kot 40 mednarodnih nagrad, vključno z zmagovalci kategorij v prestižnem Oceanu Fotografija Nagrade, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year in World Nature Fotografija Nagrade.

Njegove fotografije so bile predstavljene v osrednjih medijih, kot so BBC, CNN, Forbes, pa tudi v vrhunskih potapljaških medijih in fotografija mediji.

Je ustanovitelj Podvodni klub, na spletu fotografija šola in skupnost, ki trenutno šteje člane v 12 državah. Člani kluba imajo dostop do samostojnih tečajev, forumov za podporo in mesečnih spletnih seminarjev, na katerih poučujejo Nicolas in drugi priznani fotografi fotografija Mojstrski tečaji.

Vodi ga strast do poučevanja fotografija, Nicolas je izkušen javni govorec. Poleg mesečnih spletnih seminarjev za The Underwater Club je redno vabljen, da govori v potapljaških oddajah, podvodna fotografija društva in potapljaški klubi.

Dosežen fotografija-novinar, Nicolas je avtor desetin člankov, objavljenih v mednarodnih potapljaških medijih. Je področni urednik za DivePhotoGuide.com, in redni sodelavec Plongeza! Revija (Francija) in potapljač Revija (UK in Avstralija/Nova Zelandija), kjer piše o morskem življenju, potovanjih, fotografski tehniki in opremi.

Nicolas sodeluje s potapljaško opremo in fotografija blagovne znamke za testiranje izdelkov in preglede na terenu. Znan je po podrobnih, pronicljivih zapisih, katerih avtor je, ko sodeluje z blagovnimi znamkami, kot so Nauticam, Mares, Nikon Australia in Retra UWT, če naštejemo le nekatere.

Nicolas je ambasador Nauticama. Trenutno fotografira z Nikonom Z9 v ohišju Nauticam NA-Z9, njegova najljubša optika pa sta sistem Nauticam EMWL in Nauticam FCP-1, čeprav uporablja tudi WWL-C, ko sta velikost in teža bistvenega pomena.

Rebreaters so še en bistveni del Nicolasovega potapljaškega kompleta: porabil je več kot 1,300 ur za fotografiranje med potapljanjem z rEvo CCR ali Mares Horizon SCR, pri čemer je ostal na tleh tri do štiri ure dolge potope. Nicolas je navdušen nad temi napravami, za katere vidi, da zavzemajo vse večji prostor v potapljaški industriji.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govornikov z vsega sveta, kot tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov , predstavitveni bazen, morske deklice in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.