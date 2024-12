Alex Mustard imenovan za 5. predsednika BSoUP

Dr. Alex Mustard MBE je bil imenovan za novega predsednika Britanskega združenja podvodnih fotografov (BSoUP), ki je zasedel mesto, ki je ostalo prazno od smrti četrtega predsednika društva Briana Pitkina leta 2021.

BSoUP je bil ustanovljen leta 1967 kot sredstvo za izmenjavo podvodnega fotografskega znanja, ki svojim članom pomaga pri premagovanju izzivov zasledovanja in ustvarjanju nepozabnih posnetkov. Drugi prejšnji predsedniki so bili Peter Scoones, David George in Peter Rowlands.

"Navdušeni smo, da lahko pozdravimo Alexa kot našega predsednika, saj še naprej navdihujemo in obveščamo podvodne fotografe ter premikamo meje fotografske odličnosti pod valovi," je povedala predsednica BSoUP Nur Tucker. »Ne moremo biti bolj ponosni, da imamo Alexa, ne samo kot člana, ampak zdaj tudi kot našega predsednika.

»Alex je izkušen, energičen in nesebičen mentor in vsi člani bodo imeli koristi od njegove predanosti, da nam bo pomagal ustvariti močne slike pod vodo. In kot vodilni inovator v podvodni fotografiji je v idealnem položaju, da pomaga dvigniti ime BSoUP v Veliki Britaniji in po svetu.

»Članstvo v BSoUP je odprto za vse podvodne fotografe, z mesečnimi spletnimi srečanji, ki pritegnejo občinstvo in govorce z vsega sveta, ter tematskimi tekmovanji, kjer sodnik poda povratne informacije o vaših slikah.« Članstvo stane £35 na leto.

'Imel bi žogo'

Gorčica je bila na BSoUP odbora že skoraj 25 let in se je potapljal in fotografiral skupaj s številnimi svetilkami društva, vključno s prejšnjimi predsedniki (z izjemo Georgea). Morda je najbolj znan po svoji knjigi Mojstrski tečaj podvodne fotografije, ki ga je posvetil ustanoviteljema BSoUP Scoonesu in Colinu Doegu.

Doeg, prvi predsednik BSoUP, je umrl leta 2024 in je napisal Potapljač reviji leta 2017: »Danes BSoUP še naprej uspeva, zlasti z ambasadorji, kot je Alex Mustard, za svoj denar eden najbolj izjemnih fotografov na svetu.

»Njegova podoba se nenehno izboljšuje, vendar je vedno tako velikodušen s svojim znanjem in nasveti kot prvotni člani. Imel bi tako žogo, če bi bil z nami na začetku.”

Mustard v palači s sopotapljačem Charlesom

Mustard ima doktorat iz morske ekologije, vendar je redno zaposlen od leta 2004. Mednarodne nagrade dobiva že od svojih najstniških let, njegovo delo pa je še posebej dobro poznano na natečaju Wildlife Photographer of the Year, kjer je nastopil v 15 portfeljskih knjigah zmagovalnih fotografij v zadnjih 20 letih.

Leta 2013 je bil imenovan za skupnega zmagovalca Evropskega fotografa divjih živali leta, takrat je bil edini podvodni fotograf, ki si je prislužil ta naziv. Je tudi ustanovitelj prestižnega Podvodni fotograf leta tekmovanje.

Mustard trenutno piše dve ilustrirani mesečni kolumni o podvodni fotografiji za Potapljač revija (Velika Britanija in Avstralija) in za Športni potapljač (ZDA) in sogostitelji Razstava podvodne fotografije v YouTubu.

Leta 2018 je prejel nacionalno priznanje, saj je od kraljice Elizabete II prejel naziv MBE za svoje zasluge na področju podvodne fotografije.

Alexa Mustarda Bodi prvak! serija na Divernetu: Bodi prvak! – Pogled od blizu na zameglitev, Bodi prvak! – Gredice z morsko travo, Bodi prvak! – Nova črna, Bodi prvak! – Dvojna osvetlitev