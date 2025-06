Še en dan v življenju inštruktorja fotografije na univerzi/vascularju

Kakšno je delati kot neodvisna potapljaška profesionalka? LISA COLLINS je lepa kot vodilna. podvodna fotografija inštruktorica na Grand Caymanu, vendar njena pot iz Združenega kraljestva ni bila vedno lahka, kot pojasnjuje

»Vau! Kaj pa počneš? To mora biti sanjska služba!« To slišim tako pogosto – skoraj vsak teden – da to nekako podcenjujem in samodejno odgovorim: »Ja, imam veliko srečo!«

Ampak medtem ko sedim tukaj in to pišem, obdana s popolno modrim nebom, obdana s tropskimi rastlinami in čudovitim mirnim, čistim morjem nekaj sto metrov stran, si vzamem čas, da resnično razmislim o svojem življenju kot podvodna fotografija inštruktor.

Spominjam se, kako sem pred skoraj 30 leti vstopil v trgovino Ocean Optics na londonskem Strandu, zelo živčen, a hkrati navdušen nad možnostjo nakupa svojega prvega podvodnega fotoaparata. Takrat si nisem predstavljal, kako pomemben bo ta dan za mojo prihodnost.

Ker sem se v kamnolomu Thurrock v Essexu kvalificiral za potapljača PADI Open Water Diver, sem se odločil, da bom svojima hčerkama na počitnicah rad pokazal lepote podvodnega sveta.

Steve Warren iz Optike mi je prodal moj prvi fotoaparat in me je zasvojil. Potapljanje in podvodna fotografija zelo hitro je postala odvisnost, počitnice pa sem izbiral glede na to, kje sem se lahko potapljal v najčistejših, najtoplejših vodah z veliko morskega življenja.

Lisa je pridobila veščine na tečaju za inštruktorje INON UK

15 let kasneje – po tem, ko sem imel srečo potovati in se potapljati po vsem svetu, s čimer sem izboljšal svoje spretnosti in znanje podvodna fotografijaOpravil/a sem INON UK Podvodna fotografija tečaj, ki mu je sledil tečaj za inštruktorja, in začel poučevati ta predmet v Združenem kraljestvu.

Imel sem tudi PADI Digital Podvodna fotografija Ocena inštruktorja, vendar sem ugotovil, da me je tečaj naučil več o potapljanju s fotoaparatom kot o fotografiranju pod vodo, kar so obravnavali tečaji INON UK.

Številne stranke so zahtevale daljše tečaje in naprednejše tehnike, zato sem začel z delavnicami v tujini, s potovanji v Egipt, Lanzarote, Filipine in Indonezijo – vse to ob »običajni« službi na univerzi v Surreyju.

Redno so mi govorili, da »podvodni fotografi nikoli ne zaslužijo dovolj denarja za delo s polnim delovnim časom!«. Bil sem odločen, da bom nekega dne tem dvomljivcem dokazal, da se motijo, tako ali drugače.

Izkoreninil moje življenje

Poučeval sem podvodna fotografija s krajšim delovnim časom v Združenem kraljestvu, vendar sem si želela več, zato so me, ko so me prosili, naj se preselim na Kajmanske otoke in se pridružim Cathy Church Photo Center kot eden od njegovih podvodna fotografija inštruktorjev, komaj en dan je trajalo, da sem se odločila, da izkoreninim svoje življenje in življenje svojega partnerja ter se tja preseliva s triletno pogodbo.

Končno so se uresničile moje sanje o delu s polnim delovnim časom kot podvodna fotografija inštruktor se je uresničil!

Potapljaško mesto na obali na Velikem Kajmanu

V resnici, ko je enkrat nameščen na Photo Center, ki že leta slovi kot eno najboljših mest za učenje na Karibih podvodna fotografijaŠtudente sem poučeval nekajkrat na teden, večino časa pa sem preživel v trgovini in prodajal. fotografija oprema.

Nahaja se v hotelu Sunset House južno od George Towna, glavnega mesta Kajmanskih otokov, kjer so vsi moji tečaji potekali na čudovitem hišnem grebenu, med odpiralnim časom trgovine.

Po uri ali dveh pouka v 'predavalnici' sva se z učencem odpravila na potop z obale, med katerim sem ju učil pod vodo s pomočjo bele skrilavke.

Srce mi je pelo, ko sem pogledala svoj dnevni urnik in ugotovila, da imam tisti dan pouk. Moja strast do podvodna fotografija in ker sem to znanje delil z drugimi, me je tako osrečilo. In to, da sem to storil v čistih, toplih vodah Karibov, je bilo še bolj posebno.

Lisa (desno) poučuje v učilnici

Potem se je zgodil Covid. Junija 2019 sem se preselil na Grand Cayman, do marca 2020 pa je bil otok zaprt za obiskovalce. Sledilo je dolgih 18 mesecev zaprtja.

Na srečo sem bil zadolžen za trženje in sem lahko po Zoomu učil lokalne in mednarodne stranke. Mnogi ljudje, ki se niso mogli potapljati, so se odpravili na kopno. fotografija, in rezerviral ure pri meni, da bi se naučil fotografirati pokrajino, ptice, žuželke in rože.

Potapljaška industrija je bila šest mesecev prisilno zaprta, a ko se je ponovno odprla, sem lahko poučeval številne lokalne potapljače. podvodna fotografija.

Skupina jih je ustanovila CaySoup (Društvo podvodnih fotografov Kajmanskih otokov), ki še vedno deluje. Lepo se je bilo počutiti, da sem jim lahko posredoval svoje znanje.

Zdaj lahko vsak konec tedna in včasih tudi ob večerih med tednom najdete podvodne fotografe, ki se zbirajo na večini potapljaških lokacij na obali na Grand Caymanu in delijo svoja dnevna odkritja o morskem življenju.

Mnogi se potapljajo v skupinah po štiri do šest in iščejo makroživke na morskem dnu v algah, ki rastejo na belem peščenem dnu nekaterih potapljaških lokacij, pri čemer je ideja »več oči, bolje«.

Super makro fotografija na območju alg

Zelo sem prepričan o dobri plovnosti in opazovanju podvodna fotografija bonton in to učim svoje učence, zato je super videti, da se to dogaja pri potapljanju s 'nahrbtnikom'.

Na drugi strani

Ko so se otoki ponovno odprli za obiskovalce, so se stvari vrnile v relativno normalno stanje. Ker se je moja pogodba iztekla, sem začel razmišljati o tem, kako bi lahko poučeval več in na boljši način. Na srečo me je kontaktiral Kajmanec, da bi ustanovil podjetje, ki bi ponujalo vse vrste fotografija.

Glavni poudarek podjetja Capture Cayman Ltd bi bil na poučevanju podvodna fotografija, vendar z zemljo fotografija in fotografiranja kot dodatek. Imam spečega partnerja, vendar dejansko delam sam, zato imam veliko več svobode, da poučujem, kadar koli in kjer koli želim, ter tako, kot to zahtevajo moji učenci.

Ker mi ni bilo treba biti omejen na delovni čas trgovine in eno samo potapljaško lokacijo na obali, sem se lahko prosto razvijal. Ker sem se potapljal v prostem času, sem vedel, da obstajajo določene lokacije po otoku z različno topografijo in tematiko, zato sem lahko strankam ponudil veliko bolj celovito izkušnjo.

Od čudovitih grebenov do prehodov za plavanje in jam, do skatov, želv in morskih orlov, do ekstremnega makro življenja, razbitin in podvodnih kipov, ima Veliki Kajman veliko za ponuditi podvodnim fotografom – v ugodnih pogojih s toplo, čisto vodo.

Barvit greben na Kajmanskih otokih

Zdaj imam stranke, ki pridejo vsako leto, nekatere tudi večkrat na leto, da preživijo teden dni z mano in fotografirajo pod vodo.

Vedno se je treba naučiti kaj novega, izboljšati tehnike, najti različne motive in obvladati najnovejšo opremo, včasih pa gre morda le za pomoč pri osvetlitvi in ​​ostrenju. Pogosta povpraševanja so tudi navodila za naknadno obdelavo, učenje izboljšanja fotografij z Lightroomom ali Photoshopom.

Vsako zimo pride en klient za tri mesece iz Kanade kot »snežna ptica«, kjer se izogiba ekstremnemu mrazu in uživa v popolnem podnebju Kajmanskih otokov, pri meni pa rezervira 3–5 tečajev na teden.

Z mano je začel pred štirimi leti s kompaktnim fotoaparatom tipa "usmeri in fotografiraj" in napredoval do vrhunskega DSLR-ja z različnimi objektivi in ​​bliskavicami.

Preteklo zimo smo veliko potopov porabili za iskanje živalc in makro fotografiranje z nosom. Ugotovim, da se lahko naučim skoraj toliko kot moji učenci. Podvodne fotografije Jaya Goldmana iz letošnjega leta. si lahko ogledate tukaj.

Brez pritiska

Razumem, da so tehnike poučevanja zelo pomembne, in poskušam poučevati na prijazen in informativen način, ne da bi učence preobremenjevali s tehničnimi izrazi. Mnogi učenci si po mojih izkušnjah želijo le dosledno fotografirati dobre fotografije, jaz pa jim poskušam postopek poenostaviti in razložiti na način, da si ga bodo lahko zapomnili in ga uporabili naprej.

Ni pritiska, da bi dosegli popolnost fotografija ko poučujem – navsezadnje lahko imaš tehnično popolno fotografija to je grozno, ker kompozicija ni dobra. Učim, da morajo biti fotografije vedno prijetne, s katerimi so moji učenci zadovoljni.

Razumevanje ravni spretnosti in napredka učencev je ključnega pomena – ljudje se spretnosti učijo z različno hitrostjo in to je povsem v redu. Brez pritiska.

Kajmanski otoki imajo veliko želv

Podvodna fotografija Gre za sproščeno uživanje v potapljanju in ustvarjanje spominov, ki jih lahko delite. Ne gre le za tekmovanje in kdo ima največji in najslabši fotoaparat. Vsak učenec je drugačen, če pa vsi po mojih urah posnamejo fotografije, ki jih osrečijo, potem sem srečen tudi jaz.

Običajno lahko izbiram med sedmimi potapljaškimi lokacijami na obali, od katerih se lahko skoraj vedno potapljam na eni, razen v redkih primerih, ko severozahodni veter prinese valove na obalo. Po pogovoru o tem, kaj bi moje stranke želele početi, običajno preverim razmere in se odločim za najboljšo potapljaško lokacijo glede na motive, vidljivost in tokove.

Delo kadar koli, od zgodnjih juter do nočnih potopov, sedem dni v tednu, zagotavlja fleksibilnost, da se pouk čim bolj prilagodi urnikom študentov.

Po potrebi se z njimi potopim tudi z ladjo in sodelujem z lokalnimi potapljaškimi agencijami, ki so tudi sami podvodni fotografi, da zagotovim najboljša možna mesta za ta namen. To mi omogoča, da fotografiram črno vodo. fotografija tudi šolnina.

Posamezni učenec me morda rezervira za 4-5 urni tečaj za začetnike, vendar večina strank pride na Grand Cayman na teden potapljanja in podvodna fotografija z mano. Segajo od novih uporabnikov GoPro (vodim dvourni tečaj GoPro) do uporabnikov kompaktnih fotoaparatov in naprednih fotografov brezzrcalnih in DSLR fotoaparatov.

Rad vidim obraze študentov, ki so se prej trudili, da ne bi dobili zamegljenih, sivih ali modrih slik, ko nenadoma ne le dobijo jasne in barvite fotografije, ampak se znajdejo sposobni ponoviti ta podvig – in mi kasneje poslati čudovite fotografije svojih kasnejših potapljaških izletov.

Druženje v pisarni

Ali da se stranka počuti pripravljeno na naslednji korak na poti z nakupom večjega ali naprednejšega fotoaparata. Večina je živčnih zaradi porabe velike vsote denarja in jih strašijo vsi "gumbi in kolesca", toda ko jih vidim, kako spoznavajo svoje nove otroke in začnejo ustvarjati slike, vredne tekmovanj in objav, mi daje veliko zadovoljstvo.

Sanjska služba?

Navsezadnje gre pri poučevanju za deljenje lepot podvodnega sveta, da bi druge ozavestili o tem, kako pomembno je varovati in ceniti naše grebene in morsko življenje.

Ko mi bodo naslednjič povedali, da je moja služba sanjska, se bom lahko z vsem srcem strinjala, da imam srečo. Potrebnih je bilo veliko let trdega dela, učenja, prizadevanj in žrtvovanja, a vsak trenutek je bil vreden tega.

Od zdaj naprej, z žalostnim trajnim zaprtjem Cathy Church's Photo Center, Sem edini inštruktor podvodne fotografije na Velikem Kajmanu. S 15-letnimi izkušnjami, od katerih sem šest let preživel s tisočkratnim potapljanjem v kajmanskih vodah in vodil na stotine tečajev, je vsak dan blagoslov, za katerega sem resnično hvaležen.

