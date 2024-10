Umrl je pionir potapljač v filmih o Bondu Jordan Klein

Snemalec Jordan Klein starejši, ki je umrl 1. oktobra v starosti 98 let, je bil najbolj znan po svojem revolucionarnem podvodnem delu v številnih filmih o Jamesu Bondu, vključno z Thunderball, za katerega je prejel oskarja. Bil je tudi uspešen podvodni fotograf, inženir in izumitelj.

Klein se je rodil 1. decembra 1925 v Clevelandu v Ohiu, a se je že v mladosti z družino preselil v Miami na Floridi, zvezno državo, v kateri bo preživel velik del svojega življenja – umrl je v domačem mestu Ocala. Do leta 1938 se je začel zanimati za potapljanje.

Klein je med drugo svetovno vojno sodeloval z mornarico v Tihem oceanu in je bil tri dni na potovanju kot del prvega vala, ki je prizadel Japonsko, ko so odvrgle atomske bombe.

Po vojni si je izposodil denar za nakup in predelavo mornariškega čolna PT v, za katerega se trdi, da je bil eden prvih potapljaških čolnov na Miami Beachu, prav tako pa je odprl eno svojih prvih potapljaških trgovin. "Vsi so mislili, da sem nor," je dejal. "Nihče vam ne bo plačal, da jih peljete na snorklanje ali potapljanje z ladjo!"

Prav tako je spremenil stari kompresor, da bi začel podjetje z imenom Mako Compressors in poskrbel za tisto, za kar je bil prepričan, da je nastajajoča industrija potapljanja.

Kleinovo podvodno delo naprej Thunderball mu je prinesel prvega oskarja

Goldwyn kliče

Samuel Goldwyn iz MGM je videl a življenje revije zgodbo o Kleinovih potapljaških dejavnostih in ga vprašal, ali bi lahko zgradil podvodno ohišje za eno od velikih kamer Mitchell v svojem studiu. Goldwyna je zavedel, da je že imel fotografske izkušnje, medtem ko je mislil: "Znam brati, spodaj na ulici pa je knjižnica!"

Njegova filmska kariera je nastala iz te povezave, ko mu je producent Darryl Zanuck ponudil vlogo podvodnega inženirja in snemalca na 20,000 Leagues Under the Sea.

Klein je zasnoval in izdelal ohišja za kamere, sprva z uporabo medeninastih plošč in srebra, nato pa je zagotovil podvodno zaščito za znamke, ki so vključevale Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica in Stereo, ki zajema vse od 35-milimetrskih fotoaparatov do 8-milimetrskih in 16-milimetrskih filmskih kamer, z mislijo ne samo na profesionalne, ampak tudi na amaterske potapljače.

Promocija njegovih ohišij za kamere

Eden od njegovih izdelkov je bilo plastično ohišje za podvodno kamero, za katero je trdil, da je bilo v Woolworthovih trgovinah prodanih 19,000 enot.

Klein je sodeloval pri nekaterih zgodnjih 'uspešnicah' podvodnih filmov in je v svojem življenju sodeloval pri 78 celovečernih filmih in številnih televizijskih serijah.

Kot direktor podvodne tehnike in snemalec na Thunderball izdelal je vsa podvodna vozila, uprizoril bojne prizore in posnel številne podvodne sekvence, pri čemer je prejel oskarja za oblikovanje in izdelavo rekvizitov, scenografije in posebnih učinkov.

Temu je leta 2001 sledil oskar za najboljši tehnični dosežek, priznanje za njegova splošna pionirska prizadevanja pri razvoju in uporabi ohišij za podvodne kamere za filme.

CryoLung

Leta 1967 je Klein skupaj z Jacquesom Cousteaujem razvil dihalno napravo s tekočim kisikom, ki sta jo poimenovala CryoLung in je bila zasnovana tako, da vzdržuje potapljača tri do štirikrat dlje kot običajna potapljaška oprema.

Režiral in snemal je tudi novice, promocijske filme in dokumentarce, kot so televizijski programi o morskih psih, ki jih je posnel od poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja s svojim sinom Jordyjem. Rekreativno je bil letalec in dirkač z avtomobili in čolni ter potapljač.

Delo z živalmi

Vključujejo tudi druge znane filme, pri katerih je Klein sodeloval Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Only Live Twice, Live and Let Die, Never Say Never Again, The Day of the Dolphin, Splash, Jaws, Cocoon, The Abyss in Bermudski trikotnik.

TV-serije so vključevale dolgoletne in vplivne Morski lov od 1954 do 1963, The Six Million Dollar Man, Chips, Miami Vice, X-Files in in SeaQuest.

