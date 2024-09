Colin Doeg: Smrt starejšega državnika u/w fotografije

Ugledni britanski pionir je umrl v starosti 96 let in zapustil dediščino podvodna fotografija to je težko preceniti, pravi STEVE WARREN

Colin Doeg, rojen 23. januarja 1928, je bil deček poročevalec med drugo svetovno vojno in se je posvetil novinarstvu s polnim delovnim časom, ko je končal državno službo v Egiptu.

Po poskusnem potopu v Franciji v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja je takoj videl priložnost za prodajo podvodnih slik in člankov nacionalnemu tisku. Ko se je vrnil domov, se je pridružil londonski podružnici British Sub-Aqua Cluba in se začel potapljati lekcije.

V tem času, ko je bil Aqualunging star komaj desetletje, je bil že uspešen kopenski fotograf, s posebnim zanimanjem za fotografiranje tekmovalnih športov.

S poznejšim predsednikom BSAC Mikeom Busuttillijem in dvema drugima potapljačema je Colin ustanovil konzorcij, ki bi njihove napihljive in izvenkrmne motorje prenašal po vijugastih poteh, da bi raziskovali vode pred, kot takrat, nepotopljenimi britanskimi obalami.

Kot podvodni fotograf, ki je snemal film, je Colin obdelal negative pod platnom v kampih.

Poleg tega, da je svoje fotografije posredoval časopisom in revijam, je vstopil v nastajajoče podvodna fotografija tekmovanja, ki jih organizirajo potapljaške revije in potapljaški klubi, vključno s konferencami, ki jih je ustanovil Brighton & Worthing BSAC leta 1959 in ki so se razmahnile v poznih 80. letih po partnerstvu z Potapljač revije.

Na vrsti: Naslovnica za Triton (kar je kasneje postalo Potapljač) leta 1965

Mladiček, 1966

Potapljaška skupnost je bila še zelo majhna in podvodni fotografi so v njej predstavljali majhno manjšino. Prav tako so bili ločeni drug od drugega, razpršeni po Združenem kraljestvu – a naključna napaka bi vse to spremenila.

Napačne slike

Po natečaju je Colin po vrnitvi fotografij po pomoti prejel fotografije drugega tekmovalca. Dobil je naslov tistega fotografa in si jih lastnoročno dostavil.

Drugi udeleženec je odprl svoja vhodna vrata, začela sta se pogovarjati in domnevno sta postala tako zatopljena, da sta bila še nekaj ur pozneje zunaj na verandi.

Drugi potapljač je bil Peter Scoones, takrat tiskar na Fleet Streetu, ki pa mu je bilo usojeno, da postane eden najboljših in najbolj nagrajenih podvodnih televizijskih kinematografov svoje generacije.

Moška sta se lotila pripeljati podvodna fotografija skupnost skupaj. Leta 1967 sta soustanovila Britansko društvo podvodnih fotografov v njihovem domačem mestu London, BSoUP pa je začel dolgotrajno obdobje inovacij, ki je bilo po vsem svetu prepoznavno po svojem uspehu.

Peter je skupaj s prvima članoma Timom Gloverjem in Geoffom Harwoodom, ki sta takrat delala za Kodak, prinesel domiselne inženirske rešitve za izboljšanje podvodnih ohišij, optike in bliskavic tega obdobja.

Pionirji ponovno združeni: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith in Colin Doeg na londonskem mednarodnem potapljaškem sejmu leta 2014

To je bilo ključnega pomena za premagovanje težav zelo nizke vidljivosti in šibke svetlobe, ki sta običajna pri britanskem potapljanju. Brez njihovih tehničnih prebojev, ustvarjalnega napredka, ki je vodil umetnost podvodna fotografija ne bi bilo mogoče.

Čeprav so bili člani BSoUP hudo tekmovalni, so bili paradoksalno tudi navdušeni nad deljenjem idej za skupno dobro. Colin je bil eden tistih, ki je pogosto pisal, da bi drugim posredoval težko pridobljene nasvete prek kolumn v potapljaških revijah.

Leta 1972 so se Kendall McDonald pridružili Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith in John Lythgow pri soavtorstvu opazovanje rib & Fotografija pomagati drugim napredovati.

opazovanje rib & Fotografija

Colin je ohranil zagon kot tekmovalni podvodni fotograf, dokler ni prišlo do premora v osemdesetih letih 1980. stoletja. Do takrat si je zbral impresivno zbirko medalj, leta 1968 je v Brightonu celo osvojil naslov podvodnega fotografa leta.

Ta dosežek je bil tako zgovoren, da je Colin zmagal na mednarodnem tekmovanju s portfeljem, posnetim izključno v britanskih vodah. To je prišlo poleg poimenovanja Amaterski fotografŠportni fotograf leta.

Nagrado za podvodnega fotografa leta 1968 prejme predsednik BSAC Harry Gould

Colin je bil prvi, ki je fotografiral morskega psa orjaka v naravi. Prav tako je tesno sodeloval s svojim starim prijateljem Davidom Bellamyjem pri raziskovalnem projektu alg in je več let služil v glavnem odboru Marine Conservation Society ter v skupini South-east MCS v 90. letih.

Ekolog in televizijska osebnost David Bellamy s Colinom Doegom (Steve Warren)

Ko je zapustil novinarstvo in delal v PR-ju, je bil ključnega pomena pri ustvarjanju znamenitih reklam za šimpanzi PG Tips za znamko čaja Brooke Bond.

Colin se je ponovno združil s Kendallom, ki je bil tudi sam novinar, na promociji Brooke Bond leta 1974. »Morje – naš drugi svet« je bila marketinška kampanja, ki je spodbujala prodajo čaja tako, da je v vsako škatlo vložila eno od 50 slikovnih kart.

Potapljaške zbirateljske kartice so bile priložene vsaki škatli PG Tips – ali je kdo kdaj dobil vseh 50?

Vsaka kartica je pokrivala delček zgodovine potapljanja in jih je bilo mogoče zbrati v album 5p, ki je vseboval nadaljnje potapljaško ozadje in vtič za BSAC, s katerim je bil Colin dolgo povezan – čeprav njegove prakse niso vedno ustrezale njegovim nagnjenjem kot podvodni fotograf. Priskrbel je naslovno fotografijo za klubski priročnik iz leta 1970.

Priročnik BSAC leta 1970 z naslovnico Colina Doega Guinnessov vodnik po podvodnem življenju

Leta 1975 je bil Colin najet kot tehnični svetovalec za angleško različico Guinnessov vodnik po podvodnem življenju francoska potapljača Christian Petron in Jean-Bernard Lozet.

Leta 1997 je soustanovil Visions in the Sea podvodna fotografija konferenca. To je potekalo vsako leto 10 let, Colin kot MC pa je pozdravil slavne voditelje, kot so David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW in Douglas David Seifert.

David Doublelet podpisuje svojo knjigo Ribji obraz za Colina, čigar članke o podvodni fotografiji navaja kot osebni navdih (Warren Williams)

Leta 2002 je Colin prejel uvodno nagrado Visions in the Sea za izjemne prispevke k podvodni fotografiji, na Dive Showu leta 2017 pa mu je Paul Rose podelil Potapljač Revija Nagrada za življenjsko delo.

Colin Doeg z nagrado za življenjsko dobo od potapljača na potapljaškem sejmu v Birminghamu 2017 (Steve Warren)

To priznanje je proslavljal podvodni snemalec Dan Beecham, znan po sekvencah, kot je ptičje jed Trevally v Blue Planet 2, je zapisal: »Ko pomislim na izzive, s katerimi so se morali soočiti vizionarji, kot ste vi, me prevzame tako močan občutek zavisti, ker nisem bil del tistih dni odkrivanja in inovacij, ampak seveda tudi hvaležnost.

»Preprosto ne bi bili tukaj, kjer smo danes, kar zadeva produkcijo slik in naravoslovnih filmov, če ne bi bilo vse iznajdljivosti, tveganja in odločnosti vaše generacije pionirjev. Na zelo resničen način ste in vedno boste del življenjske krvi, ki tvori naše kolektivno znanje o ustvarjanju podvodnih slik.”

Colin Doeg prereže trak in tako odpre podvodno fotografijo trening dogajanje v Essexu leta 2009 (Steve Warren)

Januarja je predsednica BSoUP Nur Tucker v imenu društva podelila Colinu nagrado za življenjsko delo na področju podvodne fotografije.

Nagrada BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography Award 2024 (Nur Tucker)

Ko je novico o njegovi smrti sporočil članom, je Nur zapisal: »Colin je bil pionir v skupnosti podvodnih fotografij, znan po svoji strasti, predanosti in prispevkih k umetnosti in znanosti zajemanja čudes pod valovi z opremo, ki jo je izdelal. . Njegovo vodenje pri BSoUP je pomagalo oblikovati organizacijo in navdihnilo nešteto fotografov.”

Vedno pripravljen pomagati Nicky Martinez s Colinovo dvojno cevjo Z vsemi svojimi dosežki bi si Colin Doeg lahko upravičeno prislužil mesto prvega med enakimi, a je vedno ostal samozatajan in skromen. Pred šestimi leti se je Nicky Martinez odločil za obisk univerze Falmouth, da bi študiral naravoslovje, podvodno fotografijo in snemanje filmov. Vendar mu je manjkalo zaupanja v portfelj, ki ga je sestavil za svojo predložitev. Ločeno ga je osem desetletij, sedel je s Colinom, ki mu je zagotovil, da ima pristen talent. Nicky je dobil svoje mesto, Colin pa mu je napisal: »Sanjaj naprej, Nicky. Brez sanj smo nič. Svet je vaš in dosegli ste že toliko. Sanje lahko postanejo resničnost.” »Nobeno vprašanje ni bilo preveč neumno ali oseba preveč nepomembna, da bi z njim delil svoje izkušnje,« pravi mlajši fotograf. »Ta skromni in skromni moški je bil pripravljen poslušati in deliti vse svoje znanje s preveč navdušenim 18-letnikom, ki je poskušal loviti življenje v podvodni fotografiji. »Ampak jaz in mnogi drugi bi se strinjali, da je imelo srečanje s Colinom velik vpliv na naša življenja in za to se mu zahvaljujem. Res ga bom pogrešala.”

