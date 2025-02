Jenny Stock se potopi v pustolovščino Legoland

at

at 9: 55 am

Jenny Stock, vladajoča Britanski podvodni fotograf leta, se je potopil 3 metre globoko v letovišču Legoland Windsor, da bi posnel dokončano preobrazbo svoje vožnje s podmornico Lego City Deep Sea Adventure.

Priljubljena atrakcija se po prenovi ponovno odpre v soboto, 15. februarja, ki sovpada z napornimi šolskimi počitnicami.

Na njem je približno 450 rib 50 vrst, kot so Pablo kitara, Homer in morski pes Squeak, vsi prisotni na dan. Lego zasloni, vključno z velikanom hobotnica, živobarvne rakce in velikansko skrinjo z zakladom.

Pablo črnobrada kitara

Potapljač z velikanom hobotnica

Oceanski rezervoar vsebuje 1.2 milijona litrov vode in potreben je bil teden dni neprestanega delovanja, da se je znova napolnil, zasolil in ogrel.

Stock je ujel prizore, ko je glavna akvaristka Rosie David dodala zadnje poteze zapleteno oblikovanim modelom. Graditelji opeke so za njihovo izdelavo potrebovali 2,190 ur (91 dni), pri čemer so uporabili skupno 240,000 opek.

»Ko sem odraščal, so me vedno navduševali podvodna bitja in neverjetni skriti svetovi pod gladino morja,« pravi Stock.

Glavna akvaristka Rosie David s kovanci in rakci pri skrinji z zakladom

Homer južni žarek

»Izkoristil sem priložnost za sodelovanje z letoviščem Legoland Windsor pri prenovi Deep Sea Adventure, saj se popolnoma ujema z mojo strastjo do morskega življenja, ustvarjalnostjo in željo, da to čudo delim z drugimi.

"Atrakcija ponuja edinstveno priložnost za otroke in družine, da izvedo več o morskih bitjih in njihovem okolju na privlačen in interaktiven način, kar jim omogoča, da izkusijo bitja, ki jih drugače morda ne bi imeli priložnost videti."

Jenny Stock se loti dela

Legoland Windsor Resort je eden od skupine devetih družinskih tematskih parkov po vsem svetu, ki ponujajo interaktivne vožnje, atrakcije, predstave v živo, gradbene delavnice in avtošole.

Obstajajo številne možnosti za obiske, vključno s prenočitvami, vendar je cena enodnevnega vstopa od £29 na osebo in je brezplačna za otroke, manjše od 90 cm (3 ft). Rezervacije bi morale biti narejeno vnaprej na spletu.

