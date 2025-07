Fotografije z Maldivov obeležujejo mesec potapljaških žensk OBLU

Aprila letos Divernet poslan fotografija-novinar Richard Aspinall se je odpravil na severni atol Male na Maldivih, da bi preizkusil podvodne izkušnje, ki so na voljo med bivanjem v letovišču OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO in uporabo potapljaškega centra TGI Maldives.

Divernet odprli razstavo nastalih fotografija sovpada s praznovanjem dneva potapljanja žensk PADI 2025, ki bo 19. julija – dogodek, ki ga je letovišče podaljšalo v celoten mesec potapljanja žensk z vrsto doživetij, ki temeljijo na potapljanju z dobrim počutjem.

O fotografija-galerija je hkrati služila tudi kot izobraževalna platforma za gostujoče potapljače in potapljače z masko o načinih zaščite koralnih grebenov, pravijo v letovišču. Razstavo je odprlo sedem mednarodnih novinark in TGI Maldivi operativna vodja Greta Marcelli.

(Richard Aspinall)

S sedežem na škotskih mejah, Richard Aspinall je izobražen iz ekologije in varstvene biologije ter delal na področju ohranjanja prostoživečih živali in upravljanja dediščine.

Od očarljivih muren in veličastnih beloplavutih grebenskih morskih psov do živahnih vrtincev modroligašev in klovnovskih sprožalnikov, njegove fotografije ponujajo živahen vpogled v cvetoče koralne ekosisteme, ki obdajajo Helengeli – kot je razvidno iz njegovih Divernet članek Zakaj se Maldivov nikoli ne naveličam, ki se je prvič pojavil junija.

(OBLU NATURE Helengeli avtor SENTIDO)

Izjemen prispevek

Lani je letovišče OBLU Helengeli postalo prvi prejemnik Padinagrado za izjemen prispevek k potapljanju, ko je v okviru Dneva potapljanja žensk 10 – navdiha za Mesec potapljanja žensk – sprejela 2024 novinark z vsega sveta, da bi odkrile potapljanje.

»Helengeli ima nekaj čarobnega,« pravi generalni direktor letovišča Alain Trefois. »Morsko življenje je neverjetno, energija tega kraja pa je neprimerljiva z nobenim drugim. Ta razstava, ki jo je skrbno ustvarila naša ekipa, čudovito ujame ta duh in združuje čudo oceana z občutkom opolnomočenja.«

"Iskreno se zahvaljujemo Richardu Aspinallu in Divernet za njihove osupljive podobe in sodelovanje pri uresničevanju te razstave.“

(OBLU NATURE Helengeli avtor SENTIDO)

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO je 4-zvezdično letovišče s 153 vilami in suitami na plaži in vodi v osmih kategorijah. Potapljači lahko povezava tukaj rezervirajte neposredno in izkoristite 20 % prihranka.

BARVE OBLU, del Atmosphere Hotels & Resorts, pokriva štiri letovišča na Maldivih: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli in OBLU XPERIENCE Ailafushi.

