Snemalec filma o divjih živalih Stone je umrl v 66

Britanska režiserka filmov o divjih živalih Vicky Stone je umrla 17. novembra v starosti 66 let. S svojim možem Markom Deeblom je dolgo sodelovala pri številnih slavnih naravoslovnih dokumentarnih filmih, ki so bili sprva posneti predvsem pod vodo, v zadnjih letih pa pogosteje na vrhu.

Par je živel in delal skupaj v Cornwallu in na dolgotrajnih lokacijah predvsem v vzhodni Afriki, njuni filmi pa naj bi bili predvajani v več kot 140 državah in si jih je ogledalo več kot 600 milijonov ljudi.

Filmi Deeble & Stone so prejeli tudi več kot 100 mednarodnih nagrad, vključno s šestimi oskarji za divje živali in emmyjem, za umetnost in pripovedovanje zgodb. Njihova najnovejša produkcija, Kraljica slonov iz leta 2020 je bil prvi celovečerni film, ki ga je kupil in izdal Apple, in je prejel nagrado Cinema for Peace.

»Skoraj 45 let sva bila nerazdružljiva – skupaj skoraj vsako uro vsak dan, vsak teden, vsak mesec,« je izjavil Deeble dan po ženini smrti. »Potovali smo daleč in se povzpeli visoko, ker smo bili ekipa.

»Vicky je bila odločna, poštena in odkrita, pod tem pa globoko ustvarjalna. Poskrbela je za stvari. Nikoli ni iskala pozornosti, pustila je, da njeno delo, naši filmi, govorijo sami zase.«

Izpostavljenost sipam

Po magistrskem študiju na Royal College of Art je Stone leta 1983 začela svojo kariero z Deebleom, ko sta skupaj posnela svoj prvi film, Yndan An Fala – dolina pod morjem.

Ta nagrajeni dokumentarec o Cornwallskem estuariju Fal, ki ga je leta 1984 mednarodno izdal Survival Anglia, je bil prvi posnetek parjenja sip in odlaganja jajčec v britanskih vodah. Delo naj bi bilo ključnega pomena pri preprečevanju izgradnje kontejnerskega pristanišča v estuarju.

Film, ki je bil takrat znan po tem, da obravnava podvodni svet na enak način kot zgornji svet v smislu kinematografije in gradnje sekvenc, je bil začetek 20-letnega sodelovanja s Survival Anglia.

Par, ne le izkušena potapljača, ampak tudi pilota, se je nato preselil v vzhodno Afriko, da bi snemal za BBC Tukaj so zmaji (1990) o nilskih krokodilih in drugi nagrajeni film z naslovom devilfish, ki temelji na orjaških hobotnicah. Ta dva dokumentarca naj bi dosegla nenavadno veliko število gledalcev.

Vključeni nadaljnji naslovi Majhna riba v globoki vodi (o ciklidih jezera Tanganjika, narejeno leta 1996); Zgodba o plimovanju: Hijena in blatni skiper, 1998, osredotočen na obalno morsko življenje v oddaljeni severni Keniji, in kasneje Plimovanje Kirawire, o sezonsko nenadno poplavljeni reki v Serengetiju (2019).

Programi ozaveščanja

Specializirali so se za filme, ki so jih sami napisali, režirali, posneli in producirali, Deeble & Stone običajno živeli na lokaciji v grmovju z majhnimi ekipami približno dve leti za vsako od svojih produkcij, ob njih pa so vzgajali svoja dva sinova, Freddyja in Jacco.

Par je trdil, da je njuno delo vedno vodilo ohranjanje in strast do naravnega sveta. Okoli filmov so zgradili programe ozaveščanja in izobraževanja, tako da so jih prevedli v lokalne jezike, zagotovili brezplačne pravice za predvajanje v državah, v katerih so bili posneti, in sodelovali z lokalnimi skupinami za ohranitev.

Vicky Stone je izgubila življenje po dveletnem boju z rakom. "Umrla je mirno doma, ob pogledu na pečine in ocean, ki ju je tako ljubila," je dejal Deeble.

Tudi na Divernetu: Colin Doeg: Smrt starejšega državnika u/w fotografije, Martin Edge: Potapljač, ki je napisal biblijo u/w fotografa, Stan Waterman: Človek, ki je ljubil morske pse, Umrla je fotografinja Titanika Emory Kristof