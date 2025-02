Nasveti za fotografiranje mandarin

Imeti najboljše med najboljšimi nastavitvami podvodne kamere, ki jih lahko kupite z denarjem, ni ključ do odličnih posnetkov mandarin (Synchiropus splendidus). Gre za to, da uporabiš tisto, kar imaš, in da veš, kako to uporabiti.

Pri fotoaparatu DSLR ali brezzrcalnem (polnem formatu ali APSC) je prednostni objektiv Macro od 50 do 60 mm. Za Four Thirds bi moral biti vse, kar potrebujete, makro od 30 do 45 mm, saj se lahko precej približate. Objektivi Marco z daljšo goriščno razdaljo bodo opravili delo, a toliko globinske ostrine ne boste imeli niti pri F/32.

V tem scenariju so moje nastavitve kamere pogosto nastavljene takole:

Hitrost zaklopa: 1/125 do 1/200 s

Zaslonka: F/19 do F/22

ISO: Začnite pri 200. Če se vaši bliskavici malo trudijo, da bi se ujemali z izbrano F-stop, dvignite ISO na 400.

Stroboskopska moč: ¾ moči je dobra ciljna nastavitev, saj boste potrebovali hitro reciklirno hitrost.

Back Focus: če ima vaše ohišje gumb ali ročico za ostrenje nazaj, nastavite fotoaparat tako, da ga bo uporabljal. Na ta način, ko sledite ribi skozi iskalo, držite kazalec na sprožilcu, palec pa na gumbu za ostrenje nazaj, da neodvisno sledite ribam in ostanejo v fokusu.

Dva samca mandarine (Synchiropus splendidus) se spopadata za morebiten boj.

Če samodejno ostrenje vašega sistema nima najboljše zmožnosti, da bi hitro sledilo ostrenju celo počasi premikajočih se predmetov pri šibki svetlobi, predhodno nastavite ostrenje na nekaj velikosti vašega malega prsta, ki se udobno prilega okvirju. Pri tem bi se morali le rahlo premakniti navznoter ali ven, da bi nekaj, kot je mandarinska riba, ostalo v fokusu. Ja, to je stara šola, ampak tako se je delalo že pred samodejnim ostrenjem.

Preden sonce zaide, morate poiskati najboljše mesto za namestitev in čim bolj zmanjšati svoje gibe, da se izognete razburkanju dna in/ali prestrašenju rib. Mandarine so običajno sramežljive.

Od tam bodite pozorni na največjo, najdebelejšo mandarino, ki jo najdete, in sledite, kam gre.

Posneto z Nauticamom, v katerem je nameščen Nikon D850 in 60 mm Macro. Nastavitve kamere: 1/180 sek. pri f/22, ISO 200. Svetlobo zagotavlja par bliskavic Retra, nastavljenih ročno z močjo 25.

Na tej točki je osvetlitev ključna. Kot večina majhnih rib, ki so zelo aktivne v mraku do temnih nočnih urah, Mandarinfish Do-Not-Like bela luč obsije nanje. Uporaba modelirnih luči samo s funkcijo bele svetlobe bo več kot verjetno zadržala majhne ribice v koralah in ublažila njihovo naravno vedenje.

Če želite biti veliko manj moteči, je najbolj zaželena uporaba modelarske luči z rdečim načinom ali vsaj tiste, ki jo je mogoče opremiti z rdečim filtrom na sprednji strani, saj bo mandarina veliko manj opazila, kar vam omogoča več učinkovito vidijo in sledijo njihovim gibanjem.

Če vam je uspelo najti pravo mesto, preden se drama začne odvijati, se vam ni treba premakniti s tega mesta, saj bo vedenje dvorjenja mandarin delovalo bolj navpično. Če veste to vnaprej, vam pomaga bolje slediti ribam skozi pregledovalnik.

Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

Upoštevajte, da se bodo mandarine, ko se bodo parile, dvignile čevelj ali več nad korale. Če želite ujeti vrhunec akcije, morate biti potrpežljivi in ​​počakati, da dosežejo zenit svojega vzpona. Do te točke sta pogosto že preveč povezana, da bi se razšla, preden se parjenje dejansko zgodi. To je trenutek, da začnete s strelom, saj sproščanje njihovih jajčec in semenčic v sozvočju ne bo trajalo dlje kot 2 do 3 sekunde. Od tam naprej je konec označen z njihovim nenadnim umikom nazaj v korale.

Srečno streljanje.