Vstopnice 2 za 1 so zdaj na voljo za GO Diving Show

GO Diving Show – edina potrošniška potapljaška in potovalna razstava v Združenem kraljestvu – se vrača v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in vstopnice za zgodnje nakupe 2 za 1 so zdaj na voljo, ki predstavlja fantastično vrednost za denar.

Kupite vstopnico pred 31. januarjem 2025 za 17.50 £ in povabite svojega prijatelja, zakonca ali najboljšega prijatelja popolnoma brezplačno! Ali pa zakaj ne bi s seboj pripeljali tistega kolega, ki se ne potaplja, da bosta lahko videla vsa čudesa podvodnega sveta, ki ju zamujata!

Dejansko ponudba 2 za 1 pomeni, da je vsaka vstopnica pravična £8.75. In kot vedno, to vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!

Voditelj naslovnice na glavnem odru je televizijska zvezda, pisatelj in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača v oddajo GO Diving Show. Pridružili se mu bodo NEEMO Aquanaut, ki ga je izučila NASA, in vodja znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, televizijski voditelj, avtor in večni priljubljeni Monty Halls ter dinamični duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svojih nedavna ekspedicija Buteng v Indoneziji.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Photo Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, trening agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.