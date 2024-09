30+ zvezdic za GO Diving Show ANZ

Otvoritev GO Diving Show ANZ, ki bo potekal 28. in 29. septembra na Sydney Showgroundu v Olimpijskem parku, želi vsem predstaviti najboljše iz podvodnega sveta – od tistih, ki so zaključili začetne tečaje ali o tem še razmišljajo, do naprednih. najbolj izkušenim tehničnim potapljačem in potapljačem na dihanje.

Potapljaški sejem GO Diving Show v Združenem kraljestvu je privabil več kot 10,000 obiskovalcev in pokrival 10,000 kvadratnih metrov razstavnega prostora v svojem petem letu marca 2024. Nova različica Avstralije in Nove Zelandije želi doseči to raven v naslednjih nekaj letih in zdi se, da bo dosegla leteči start. Še več, vstop je popolnoma brezplačen.

Med številnimi zanimivostmi je 31 voditeljev potapljanja – vsi so vredni poslušanja za tiste obiskovalce, ki so lahko povsod hkrati. Na GLAVNI ODER boste našli nekaj največjih imen v poslu: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley in kot mojster slovesnosti Anthony Gordon.

Steve Backshall

Akcijski junak Steve je raziskal nekatere najbolj oddaljene kraje na planetu, svoje neprimerljivo znanje o divjih živalih in naravnem svetu uporablja lahkotno in je eden najbolj zaposlenih voditeljev na televiziji, morda najbolj znan po svojem fenomenalnem uspehu. Smrtonosno seriji.

Pred kratkim je prepotoval Atlantik, Tihi in Indijski ocean, kjer je snemal Whale, ki je že naredil Expedition in Shark za televizijo Sky in nastopil v Naš spreminjajoči se planet za BBC – ambiciozna sedemletna serija, ki dokumentira šest najbolj ogroženih ekosistemov na planetu.

Pretekli filmi vključujejo Wilderness St Kilda, Extreme Britain – jame, Alaska Live, Blue Planet Live in Neodkriti svetovi. Steveova najnovejša knjiga je ploden pisec Deep Blue – in nedavno je postavil svetovni rekord v času, ki ga je porabil za veslanje po dolžini Temze.

Jill Heinerth

Več ljudi je hodilo po Luni, kot jih je obiskalo številne kraje, ki jih je Jill Heinerth raziskovala na Zemlji. Od nevarnih tehničnih potopov globoko v jamah do plavanja skozi velikanske antarktične ledene gore, svoje sposobnosti pogosto uporablja v sodelovanju s klimatologi, arheologi, biologi in inženirji po vsem svetu.

Jill je posnela nagrajene televizijske programe za CBC, National Geographic in BBC, sodelovala pri filmih, producirala neodvisne dokumentarne filme in zagovarjala raziskovanje, ohranjanje podvodnih voda ter zaščito podnebja in vodnih virov.

Kot prva rezidenčna raziskovalka Kraljevega kanadskega geografskega društva je bila uvodna prejemnica medalje Sir Christopherja Ondaatjeja za raziskovanje in je prejela štipendije številnih prestižnih ustanov, vključno s Klubom raziskovalcev, ki je podelil nagrado Williama Beebeja za raziskovanje oceanov.

Jillini najbolj prodajani spomini se imenujejo V Planet in novi dokumentarec Potapljanje v temo: nikoli se ne poglobite v strah dodatno osvetli njeno izjemno življenje – tako kot njen nastop na Go Diving ANZ.

Dr Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris je delal na področju anestezije, potapljanja in letalske medicine po vsem svetu, njegova strast do jamskega potapljanja, ki sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, pa ga je popeljala po vsem svetu.

Zanimanje za preiskave nesreč ter dejavnosti iskanja in reševanja je bila ponavljajoča se tema – in znano je, da je leta 2018 igral ključno vlogo pri izločitvi tajske mladinske nogometne ekipe iz sistema Tham Luang.

Harryja posebej zanimajo načrtovanje, logistika in fiziologija, ki podpirajo varno raziskovanje globokih jam in razbitin. Navdušen podvodni fotograf in snemalec zdaj kariero gradi tudi v dokumentarnih filmih.

Liz Parkinson

Osebje PADI IDC inštruktor, prosti potapljač inštruktor-trenerka, jamska potapljačica in podvodna kaskaderka, Liz je odraščala v Južni Afriki in se s plavalno štipendijo preselila v ZDA.

Ko se je njena plavalna kariera končala, se je začela ukvarjati s potapljanjem in prostim potapljanjem, pri čemer se je osredotočila na delo in ohranjanje morskih psov. S sedežem v Los Angelesu sodeluje z organizacijami, kot sta Shark Angels in PADI Aware, pri čemer zbira sredstva in izobražuje ljudi o ohranjanju morskih psov in oceanov.

Za filmsko in televizijsko delo dela pred in za kamero, podvaja igralce in trening za podvodno delovanje.

Pete Mesley

Pete se je začel potapljati leta 1990, leta 1991 se je zaposlil s polnim delovnim časom in se posvetil raziskovanju, iskanju, potapljanju in fotografiranju razbitin po vsem svetu, z več kot 6,000 urami izkušenj v vodi v približno 30 državah. Vodja tečaja PADI je eden najbolj izkušenih tehničnih potapljačev na južni polobli inštruktor-trenerji.

Pete je vodil in sodeloval v številnih odpravah na globoke razbitine, vodi a potapljaško potovanje posel, ki izkušene potapljače popelje na specializirane potapljaške lokacije in je zadnja tri desetletja preživel v izpopolnjevanju svojih podob s slikanjem z dolgo osvetlitvijo. Aktivno je sodeloval tudi pri raziskavah znanosti o potapljanju.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo je ustvarjalec dokumentarnih filmov z več kot dvema desetletjema poklicnih izkušenj pri produkciji in snemanju vsega, od prve svetovne reševalne ekipe šerp na Mt Everestu prek kolesarjenja na ultra dolge razdalje do raziskovanja oceanov z novimi potapljači.

Je tudi gonilna sila za kampanjo Aliquam in Next Generation za promocijo potapljanja pri mlajših. Poleg tega, da bo govoril o svojem delu, bodo Gordove veščine MC v središču pozornosti, ko bo vodil glavni oder pri Go Diving ANZ.

+ še 3 stopnje

Poleg glavnega odra bodo trije drugi odri gostili nadaljnjih 25 visoko ocenjenih govornikov z vsega sveta, ki bodo razpravljali o navdihujočih in posebej avstralskih in novozelandskih potapljaških temah, tehničnem potapljanju in podvodna fotografija. Tukaj je sestava, kakršna je trenutno:

ANZ / STOPNJA NAVDIHA: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TEHNIČNA STOPNJA: Kerrie Burrow, dr. Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO STOPNJA: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktivne funkcije + zasloni

Obiskovalci razstave bodo našli tudi vrsto interaktivnih funkcij, zasnovanih za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov; predstavitveni bazen za vrsto opreme od stranskih nosilcev do podvodnih brezpilotnih letal in rebreatherjev; prosti potapljači, morske deklice in drugo.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Registrirajte se za brezplačne vstopnice

Steve Backshall na GO Diving Showu

Na kraju samem je veliko parkirišč in Sydney Showground je lahko dostopen, z veliko možnostmi prevoza.

Vstop na otvoritveni Go Diving Show je popolnoma brezplačen, zato se prijavite, če boste verjetno na tem območju med vikendom 28. in 29. septembra. tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek v Avstraliji leta 2024!

