Aktivnosti za vso družino

Letos je na voljo vrsta aktivnosti za vso družino GO potapljaški šov, ki poteka ta vikend v NAEC Stoneleigh.

Pregled brodoloma

Si predstavljate, da ste malce popisovalec razbitin ali podvodni umetnik? No, letos bo prvič svojo 'brodolomsko' pripeljalo Društvo pomorske arheologije (stojnica 210) in vabilo vse obiskovalce razstave, da jim jo pomagajo arheološko kartirati.

Njihova zgodovinska razbitina ladje bo obiskovalcem dala priložnost, da ugotovijo, kaj vključuje podvodna arheologija in kako zabavno je lahko – tudi z zatemnjeno masko!

Vsem, ki bodo pomagali pri načrtovanju razbitine ladje NAS, bo ponujen bon za popust pri prihodnjem tečaju leta 2025.

Delavnice za zadrževanje diha

Skozi 25 let poučevanja je NoTanx (stojnica 143) pripravil 30-minutno sejo dihanja, ki jo je navdihnilo potapljanje na prostem.

Marcus Greatwood in ekipa vam bodo predstavili nekaj temeljnih konceptov za izboljšanje vašega dihanja, zavedanja in mentalne osredotočenosti.

Enostavne spremembe, ki jih lahko uvedete v svoje vsakodnevne rutine, lahko dramatično vplivajo na vaše osebno dobro počutje.

Na tej seji se bo ekipa osredotočila na:

Uporaba vaše diafragme

Nadzor nad dihom

Osredotočanje misli

Zmanjšanje porabe O2

Zmanjšanje porabe kisika bo omogočilo več časa, ko se potapljate z rezervoarjem, in več časa na dnu, ko se boste potapljali na prosto, ter koristilo zdravju v vašem vsakodnevnem življenju.

Mermaid Lagoon in poskusni bazen

Pridite in spoznajte naše prijazne morske deklice v njihovi očarljivi laguni in jih pozdravite – ter posnemite ta nadvse pomemben selfi!

In če želite prvič preizkusiti potapljanje, se lahko poskusite potopiti na GO Diving Showu. In če ste že kvalificiran potapljač, obstaja možnost, da opravite poskusni potop CCR ali sidemount. Število mest je omejeno, zato si zagotovite mesto vnaprej. Rezervirajte poskusne potope GO Diving Show tukajin vaši sidemount poskusni potopi tukaj.

Območje morske biologije

V coni morske biologije Just One Ocean (stojnica 1051) bodo obiskovalci imeli veliko možnosti za ogled in početje z več interaktivnimi zasloni, ki odražajo samo del dela, ki so ga za ohranjanje oceanov opravili nadobudni raziskovalci morja z Inštituta za pomorske znanosti Univerze v Portsmouthu.

Znanstvenik za alge Joe Sargent bo predstavil sistem kamer BRUV (Baited Remote Underwater Video), vzorce video posnetkov, vzorce alg in izziv za identifikacijo vrst. BRUV se uporablja za ocenjevanje številčnosti in raznolikosti rib v obalnih ekosistemih in omogoča znanstvenikom, da ocenijo funkcijo rastišča in pomen bistvenih habitatov.

Kelsey-Marie Cadd bo predstavila prototip enega od svojih hotelov Seahorse. Razgradljiva struktura bo uporabljena kot strategija ohranjanja za povečanje populacije britanskih morskih konjičkov na južni obali Združenega kraljestva. S seboj bo prinesla tudi pomanjšano maketo enega od svojih mest Seahorse Cities, ki bo postavljeno ob dno morske trave, da bi okrepilo naravno širjenje morske trave, obenem pa zagotovilo dom ranljivim in redkim vrstam.

Georgia Sharpe-Harris bo postavila mikroskop, tako da bodo lahko obiskovalci natančno videli, kaj je v njihovi ustekleničeni vodi, na voljo pa bo tudi izziv prepoznavanja mikroplastike in demonstrator rezervoarja z valovi, ki poudarja, kako naravna obramba bolje ščiti obalo v primerjavi z betonskimi strukturami.

Extreme Location FreeDiving Challenge

Marcus Greatwood in ekipa NoTanx sta specializirana za raziskovanje težko dostopnih lokacij za prosto potapljanje, kot so podzemna jezera, kjer morajo pogosto plezati po eni sami vrvi – kot pri spuščanju po vrvi, vendar vzvratno!

Na GO Diving Showu na stojnici 143 bo ekipa učila osnovne veščine sproščanja in vzpenjanja po vrvi – in vam dajejo priložnost, da te veščine preizkusite na Extreme Location Freediving Challenge!

Povzpnite se po 25 metrov visoki vrvi (namensko izdelan okvir pomeni, da nikoli niste več kot nekaj centimetrov nad tlemi), nato znižajte srčni utrip toliko, da zadržite dih.

Oba dneva bodo nagrajeni za najhitrejše čase!

Potapljanje v virtualni resničnosti

Za izkušnjo potapljanja se vam sploh ni treba zmočiti! Pridružite se guruju 3D-fotogrametrije in trenerju tehničnih inštruktorjev GUE Johnu Kendallu na stojnici 370 za to popolnoma poglobljeno izkušnjo – nadenite si slušalke in zgrabite krmilnike, nato pa se podajte na osupljivo realistično raziskovanje 70-metrskega tehničnega potopa do ostankov starodavne razbitine Marsa.

In če se v soboto in nedeljo ob 962 in 11.30 ob 2.30 in XNUMX odpravite na stojnico turističnega sveta Bahamov, lahko doživite virtualni potop z morskimi psi, ki ga je omogočilo ministrstvo za turizem Bahamov v sodelovanju z organizacijo Shark Trust.

Mladi ali stari, potapljači ali nepotapljači, ti potopi v navidezni resničnosti zagotavljajo popoln 'potap' za vas!

Steve Backshall je glavni voditelj GO Diving Showa

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edini potrošniški potop in potovanja oddaja v Združenem kraljestvu – vrača se v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami"

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers.

