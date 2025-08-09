Adaptivna potapljaška terapija je v središču pozornosti

Lyndi Leggett je pionirka na področju adaptivne potapljaške terapije in ustanoviteljica neprofitne organizacije The Scuba Gym Australia, ki se posveča spreminjanju življenj s pomočjo zdravilne moči vode, in bo nastopila na glavnem odru na GO Diving Show ANZ septembra delili prepričljive zgodbe o preobrazbi, razpravljali o znanosti, ki stoji za potapljaško terapijo, in poudarili globok vpliv združevanja rehabilitacije z okoljskim aktivizmom.

Lyndi in njena ekipa delujeta predvsem na osrednji obali Novega Južnega Walesa in nudita specializirano potapljaško terapijo osebam z invalidnostjo, vključno s tistimi z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, avtizmom in poškodbami hrbtenice. Njen inovativen pristop izkorišča breztežnostno podvodno okolje za lažje gibanje, zmanjšanje bolečin in izboljšanje duševnega počutja strank, kjer tradicionalne terapije pogosto niso bile uspešne.

Navdihnjena z uspehom potapljaškega centra The Scuba Gym USA je Lyndi leta 2018 to transformativno terapijo predstavila Avstraliji. Njena predanost sega preko fizične rehabilitacije; globoko je predana podpori veteranom in reševalcem prek programa Scuba Warrior.

Ta pobuda ponuja terapevtske potapljaške izkušnje tistim, ki se spopadajo s posttravmatskim stresom, in jim daje občutek smisla in skupnosti. Udeleženci se udeležujejo »poslaniških potopov« in prispevajo k prizadevanjem za ohranjanje okolja z odstranjevanjem naplavin iz lokalnih vodnih poti. Do danes je program uspešno iz vodnega okolja odstranil več kot šest ton smeti, vključno s predmeti, kot so motorna kolesa in plastični odpadki.

Lyndijino večplastno strokovno znanje vključuje certifikate inštruktorice potapljanja NAUI, RAID, SSI in PADI, pa tudi kvalifikacije iz nevrolingvističnega programiranja in prve pomoči v duševnem zdravju. Njen celostni pristop k terapiji poudarja ne le fizično zdravljenje, temveč tudi duševno odpornost in skrb za okolje.

Lyndi je s svojim delom ustvarila podporno skupnost, kjer posamezniki ponovno odkrijejo samozavest, neodvisnost in obnovljeno življenjsko voljo.

Potapljaški sejem GO bo potekal na sejmišču v Sydneyju od 6. do 7. septembra.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Ob odrih in prireditvah bo na ogled širok nabor razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, nastanitev s prenočišči na krovu, agencij za usposabljanje, trgovcev na drobno, proizvajalcev in organizacij za ohranjanje narave.

Pridobite vstopnice zdaj!

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet. Na voljo je veliko parkirnih mest, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si datume vpišite v svoj koledar in se pripravite na epski vikend, ki bo praznoval vse oblike potapljanja.