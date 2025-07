Anthony's Key Resort objavlja neverjetne popuste

Vsakdo, ki ga mikajo barviti koralni grebeni, osupljivi potopi na razbitine, okusna kulinarika, razkošna namestitev in dih jemajoči sončni zahodi, ki jih obljublja letovišče Anthony's Key, ima zdaj še več razlogov, da se odpravi na Roatan, saj je AKR pravkar napovedal nekaj res super popusti za jesensko sezono 2025.

Od zdaj do 31. julija 2025 rezervirajte sedemdnevni paket v letovišču in vaš drugi gost prejme 50 % popusta!

In to še ni vse. Pripeljete prijatelje in družino? Tretji in četrti gost v istem bungalovu prejmeta 30 % popusta na bivanje.

Potapljaški čolni na pomolu v letovišču Anthony's Key

Sedemdnevni paket letovišča vključuje sedem nočitev, tri obroke na dan (zajtrk, kosilo in večerjo), prevoz od/do letališča, brezplačen brezžični internet v sobah in skupnih prostorih ter koktajl dobrodošlice in orientacijo ter dostop do bazena s sladko vodo, kajakov in desk za veslanje. Gostje lahko uživajo tudi v večeru otoške fieste na Anthony's Key in enodnevnem izletu na plažo na Maya Key.

Opomba: To fantastično ponudbo je treba rezervirati med 8. in 2025. julijem 31, velja pa za potovanja med 2025. avgustom 30 in 2025. decembrom 20.