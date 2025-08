Avstralska prizadevanja za ohranjanje morja

Izvršni direktor Avstralskega združenja za varstvo morja Paul Gamblin bo nastopil na odru ANZ / Inspiration v Sydneyju. GO potapljaški šov septembra, govoril pa bo o različnih vidikih avstralskega ohranjanja narave.

Potem ko ga je kot najstnika očarala zahodna avstralska obala in greben Ningaloo ter se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prostovoljno ukvarjal z raziskovanjem želv, je bil Paul v začetku 1990-ih tiskovni predstavnik prvotne kampanje za Ningaloo (pri kateri je AMCS igral ključno vlogo), ki je okrepila zaščito in dosegla vpis na seznam svetovne dediščine.

Paul je nato vodil delo avstralske organizacije WWF za zaščito morskih grebenov in otokov pred razvojem nafte in plina, kar je bil del skupnih prizadevanj, ki so oblikovala strategijo ohranjanja Kimberley in največji svetovni sistem zaščitenih morskih območij v avstralskih zveznih vodah (in na Antarktiki). Paul je sodeloval v Evropi z WWF International in bil arhitekt kampanje za ozaveščanje voditeljev po vsem svetu o nujni potrebi po ohranjanju oceanov in povezavi s podnebjem.

Preden je prevzel vlogo generalnega direktorja, je bil Paul direktor WA pri AMCS in vodil Zaščitite Ningaloo kampanjo za zaščito veličastnega zaliva Exmouth, Ningalooja, pred industrializacijo, in delal na vrsti prednostnih nalog Zahodne Avstralije in na nacionalni ravni na področju oceanov, narave in podnebja.

Potapljaški sejem GO bo potekal na sejmišču v Sydneyju od 6. do 7. septembra.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji