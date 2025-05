Prebudite svoje čute v letovišču Anthony's Key

Vsi vemo, da ima potapljanje zenovski učinek, saj prinaša občutek miru in sprostitve, ampak zakaj tega ne bi dvignili na višjo raven s poglobljenim umikom, ki združuje potapljanje in snorklanje z vadbo joge, vključno z edinstveno podvodno vadbo?

Ugnezden na robu mezoameriškega koralnega grebena, dolgo uveljavljen Letovišče Anthony's Key že desetletja je priljubljena destinacija za potapljače, ki iščejo popolno mešanico naravnih lepot in zanimivih aktivnosti.

Družinsko vodeno letovišče, ki se razprostira na treh hektarjih, se ponaša z vrsto edinstvenih namestitev, od bungalovov ob vodi s pogledom na Karibe do osamljenih kotičkov na pobočju, ki obljubljajo mirno zasebnost. Vsi imajo klimatsko napravo, stropni ventilator, mini hladilnik in aparat za kavo. V sobah ne boste našli telefona ali televizorja, kar pomeni, da se lahko resnično umaknete stresu vsakdanjega življenja.

Pogled z zraka na letovišče Anthony's Key

Ste lačni? Okuse otokov lahko uživate v priznani restavraciji Ankor Seafood Grill, ki vsak dan postreže s tremi okusnimi jedmi po naročilu, vključno s sveže ulovljenim jastogom, ostrožcem in s kuharjevim značilnim prvovrstnim rebrom, vse tik ob vodi.

Ste žejni? Začnite jutro z baristami kavarne Coast Coffee v glavni avli AKR, ki ponujajo izbor vrhunskih, lokalno pridelanih kavnih zrn in vam lahko pripravijo popolno skodelico, pa tudi čaje in okusne ledene pijače. To je tudi odličen krajši popoldanski oddih.

Bar ob bazenu AKR je idealen kraj za ohladitev z osvežilnim koktajlom – in če se ravno kopate, vam sploh ni treba izstopiti iz bazena!

Vabljiv bar ob bazenu je eden od treh barov v letovišču Anthony's Key.

Čez dan in zvečer lahko gostje izbirajo med dvema drugima mamljivima baroma – Frangipani Bar and Lounge in Ankor Bar. Na voljo je široka paleta pijač, od piva, vina in žganih pijač do nekaterih značilnih koktajlov letovišča. Popolni lokaciji za zaključek dneva, polnega uživanja v vsem, kar ponuja AKR.

Torej, namestitev, hrana in pijača so urejeni, toda ne glede na to, ali želite Anthony's Key Resort uporabiti kot izhodišče za raziskovanje podvodnih čudes Roatana, za raziskovanje nekaterih znamenitosti tega karibskega otoka ali pa se preprosto sprostiti in oddaljiti od stresa in napetosti vsakdanjega življenja, ima to letovišče vse, kar potrebujete.

Pojdi raziskati …

Vode v laguni letovišča so mirne in spokojne večino dni v letu, vožnja s kajakom ali veslanje na deski pa je fantastičen način za preživljanje dopoldneva ali popoldneva. Lahko se odpravite na sproščujoče veslanje po letovišču ali pa se odpravite na Bailey's Key, kjer najdete mirno plažo za siesto.

Če ste se že nekaj časa naveličali slane vode, se lahko osvežite s potopom v 30 x 60 metrov velik sladkovodni bazen Anthony's Key. Z globino 4 metra je idealen za plavanje ali sprostitev po dnevu pustolovščin.

Preživite nekaj časa na otoku Maya Key

Lahko se odpravite tudi na zasebno otoško zatočišče Maya Key. Tukaj se lahko sprehodite po čudovitih in strokovno vzdrževanih vrtovih otoka ali raziščete živalski rezervat s prijaznimi kapucinskimi opicami, eksotičnimi pticami in džungelskimi mačkami, ki so vse avtohtone na tem območju, turkizna voda ob zasebnih plažah in pomolu pa ponuja neustavljivo vabilo za potapljanje z masko. Ko ste pripravljeni na počitek, se lahko sprostite na 5,000 kvadratnih metrov veliki terasi, ki ima tudi vabljiv 70,000-litrski bazen.

Pojdi na potapljanje

Anthony's Key Resort se že več kot 50 let uvršča med najboljša potapljaška središča, zato ne glede na to, ali se odpravljate na svoj prvi fin Za začetek v svetu potapljanja – AKR je odlična lokacija za pridobitev certifikata za začetnike – ali za razširitev potapljaških znanj ali pa samo za raziskovanje voda ob Roatanu je potapljaška trgovina Anthony's Key Resort prava izbira za vas.

Center upravlja floto sodobnih potapljaških čolnov Pro 42 in Pro 48 (največjih na otoku), v petih do tridesetih minutah vožnje z ladjo pa je kar 35 različnih potapljaških lokacij. Na voljo so trije dnevni potopi z ladjo, dvakrat tedensko nočni potopi, redno pa so na voljo tudi izleti s potapljanjem z masko na namenskem 30-metrskem čolnu.

Anthony's Key Resort upravlja floto potapljaških čolnov

Povprečna temperatura vode na Roatanu je skozi vse leto okoli 80 stopinj Celzija, kar skupaj z odlično vidljivostjo naredi Roatan odličen kraj za potapljače. Med najbolj priljubljenimi lokacijami so 230 metrov dolga razbitina El Aguila, ki jo je po potopitvi leta 1989 leta 1997 rešila in na Roatan pripeljala družba AKR ter jo potopila 100 metrov globoko kot umetni greben – kljub orkanu Mitch se še vedno dobro potaplja; razbitina Odyssey, še ena iz programa umetnih grebenov družbe AKR, ki je z dolžino 300 metrov ena največjih razbitin na otoku in zdaj počiva 120 metrov od severne obale; in seveda znameniti potapljaški center za morske pse v letovišču Anthony's Key, kjer se lahko gostje od blizu srečajo z več karibskimi grebenskimi morskimi psi.

Potapljaška trgovina ponuja širok izbor opreme za najem, zato vam ni treba skrbeti za prenašanje lastne opreme, če je ne želite, v AKR pa sta tudi Cornerstone Medical Services in hiperbarična komora, kar potapljaškim gostom zagotavlja dodaten mir.

Ali pa se sprostite …

Če je sprostitev ključnega pomena za vaše počitnice, se Ixora Spa ponaša z dvema masažnima sobama, sobo za nego obraza in salonom za nego nohtov, kjer lahko uživate v široki izbiri masaž, oblog za celo telo, neg obraza in pedikure/manikure.

In nič ne sprosti uma bolj kot malo nakupovalne terapije, na kraju samem pa si lahko ogledate tudi Seaside Gifts and Photo za ročno izdelan nakit, majice, razglednice, sončna očala in še veliko več.

Veslanje na deski v letovišču Anthony's Key

Potapljanje ali sprostitev – ali zakaj ne bi počeli obojega?

Svojo dozo potapljanja in sprostitve si lahko privoščite na posebnem tedenskem tečaju joge v avgustu.

Joga umik (23-30 avgust 2025) vključuje sedem nočitev v bungalovu na pobočju hriba ali ob vodi, tri obroke na dan, potapljanje ali snorklanje, srečanje z delfini, različne skupinske aktivnosti (krog dobrodošlice in zaključni krog, skupinske večerje in večerna druženja), izlet na otok Maya Key in vrsto vadb joge, vključno z jogo ob sončnem vzhodu, jogo na deski za veslanje in edinstveno izkušnjo podvodne joge.

Paket vključuje tudi prevoz od/do letališča, koktajl dobrodošlice in orientacijo, brezplačne kajake in deske za veslanje ter brezplačen brezžični internet v sobah in skupnih prostorih.

Cene se gibljejo od 1,282 $ za bungalov Hill Superior do 1,457 $ za bungalov Key Superior. Cene so na osebo, za eno ali dve osebi in ne vključujejo davkov.

Joga umik v letovišču Anthony's Key

Linda Sue Dingel

Linda je direktorica tečajev PADI in DAN Inštruktor Trenerka z več kot 45 leti izkušenj na področju potovanj in potapljanja po svetu ter več kot 3,500 zabeleženimi potopi bo na otok prinesla svoje strokovno znanje in strast do raziskovanja ter delila vpoglede in navdih s kolegi potapljači.

Linda je v Guinnessovi knjigi rekordov zapisana zaradi dveh dogodkov s potapljaško agencijo Dixie Divers v Deerfield Beachu na Floridi – najdaljše človeške verige pod vodo (2018) in največjega podvodnega čiščenja (2019).

Bila je nekdanja direktorica potapljaških operacij v prvem ameriškem potapljaškem centru Dive N Surf v Redondo Beachu. California.

Terri in Linda Sue na skupnem potapljanju v letovišču Anthony's Key

Terri Zimmerman

Terri je certificirana joga inštruktor, in svoje strokovno znanje bo ponudila s celostnim pristopom, ki združuje telesne drže, dihalne vaje in čuječnost. Terriini personalizirani tečaji izboljšujejo splošno počutje in povezujejo naše povezave z naravo, tako nad kot pod vodno gladino.

Znana je po svojih živahnih, dinamičnih tečajih vinyasa flow, pomešanih z intervali vaj za krepitev moči, ki učence navdihnejo in jim dajo lahkotnost.

Terri poučuje tudi Yin in začetno jogo, kar pomeni, da se vsi učenci zabavajo na blazini, hkrati pa se počutijo izzvane, kar omogoča, da se učenci vseh ravni izkušenj povežejo s svojo vadbo joge.

Fotografije Walta Stearnsa in AKR Photo Roatan