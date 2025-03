BDMLR si pogumno prizadeva rešiti nasedlega kita pilota v Cornwallu

V četrtek, 20. marca, British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) je prejel več klicev v zvezi s kitom med deskanjem na plaži Gwithian Towans blizu mesta Hayle v Cornwallu. Kita, kita pilota z dolgo plavutjo, so videli, kako se mlati, ko ga je plima naplavila na plitvo položno plažo.

Odzvala se je regionalna ekipa posebej usposobljenih zdravnikov za morske sesalce BDMLR, stopili so v stik tudi z operativnim centrom obalne straže Falmouth, njegova ekipa Portreath pa je sodelovala pri upravljanju javne varnosti. Razmere so bile sončne in jasne, vendar z zelo močnim vetrom in razmeroma mirnim morjem z majhnimi valovi.

Ko so prispeli zdravniki BDMLR, je bil kit v celoti naplavljen na desni strani, plima pa je še vedno odhajala. Občani so pomagali naliti kita z vodo, da bi preprečili, da bi se izsušil, in kopali majhen kanal, da bi voda iz morja tekla proti njemu. Pomembno je preprečiti izsušitev kitove kože, kar se soncu vetru hitro zgodi, pri tem pa je v veliko pomoč javnosti, začetnih fazah reševanja.

Občani so izkopali kanal, da bi pripeljali vodo do nasedlega kita pilota

Kit, identificiran kot triinpolmetrska samica, je imel nekaj starih, dobro zaceljenih ran na hrbtu pred hrbtno plavutjo in majhno, a globljo poškodbo v prsnem košu, ki je bila videti rahlo okužena in je imela v sebi nekaj parazitov. Hitrost dihanja je bila približno pet vdihov na minuto, vendar se je v pol ure začela izboljševati in se je zmanjšala na tri vdihe na minuto, ko so jo postavili pokonci in ji je bila prva pomoč bolj udobna.

Ocena veterinarjev specialistov za morske sesalce je pokazala, da je bil kit v zmernem telesnem stanju in da ni bilo vidnih nobenih drugih pomembnih pomislekov, je bila sprejeta odločitev, da se ponovno naplavi. To je pomenilo čakanje na vrnitev plime, saj ni varnega načina za premikanje živali te velikosti in teže, ne da bi povzročili več škode in stiske. Vendar pa so kiti piloti običajno zelo družabna vrsta in zdi se, da je ta sam, brez opažanj drugih živali na tem območju, kar je bilo tudi upoštevano.

Ekipa je uporabila svoj specializirani pontonski sistem za reševanje kitov, da je kita držala pokonci. Ta sistem omogoča BDMLR, da žival ponovno splavi veliko prej, kot da čaka na plimovanje, da jo popolnoma splavi, s čimer prihrani čas in stres živali. Ko je bila voda dovolj globoka, je ekipa odpeljala kita ven in mu pustila čas, da si opomore, preden so ga poskušali izpustiti.

Kita pilota so namestili v ponton za reševanje kitov

Sčasoma se je zdelo, da žival poskuša plavati, zato so jo izpustili in se odpravila v zaliv ter se obrnila vzporedno z obalo v zahodni smeri. Ko je ekipa izginila iz vidnega polja, se je zelo dolgo sprehodila nazaj do parkirišča z veliko opreme.

Na žalost je kit kakšno uro pozneje ponovno nasedel na nasprotni strani zaliva pri St Ivesu. Več članov ekipe se je preselilo na prizorišče skupaj z reševalno ekipo obalne straže St Ives. Vendar pa je kit med prihajajočo plimo prosto plaval med skalami, zaradi česar je bilo preveč tvegano, da bi prišli do njega. Opazovali so ga približno eno uro, ko se je premikal ob obali. Ko se je stemnilo, se je kit uspel obrniti in se napotil v morje, nato pa se je hitro izgubil izpred oči. Ekipa je na tej točki spet stala.

Na žalost so kita ob zori 21. marca preselili, vendar je ponoči poginil.

Na žalost je pilotski kit kljub hrabremu trudu poginil

BDMLR se zahvaljuje številnim članom javnosti za njihovo podporo in pomoč, pa tudi ekipam Agencije za pomorsko obalno stražo, ki so zagotovile varnostno zaščito in nadzor množice. Velika zahvala tudi vsem prostovoljnim zdravnikom za morske sesalce in osebju za udeležbo in usklajevanje incidenta. To je bil dolgotrajen in naporen incident, ki sta ga ovirala velika razdalja od najbližje dostopne točke in močan veter, vendar je bilo ves čas odlično timsko delo. Žival bo zdaj odšla na obdukcijo, da bi ugotovili, kakšno osnovno in nezaznavno stanje je imela, zaradi česar je bila naplavljena na obalo.

Če najdete nasedlega kita in delfina, pokličite vročo linijo BDMLR na 01825 765546, kjer vam lahko takoj svetujejo in na območje čim prej pošljejo reševalce, veterinarje in opremo.

Avtorstvo fotografije: BDMLR/Gavin Parsons