Pred in po letu 2000: Kako se je spremenila varnost potapljanja

at 10: 52 am

Včasih se zdi, da se potapljanje razvija z ledeniško hitrostjo, toda medtem ko dejavniki, kot sta boljša oprema in usposabljanje, sčasoma povečujejo našo varnost, so drugi, kot so demografski podatki in značilnosti potapljačev, predstavili povsem nov sklop izzivov.

V novi statistični študiji je vodilni strokovnjak za potapljanje in medicino dr. John Lippmann analiziral in primerjal smrtne žrtve pri potapljanju, ki so se zgodile v Avstraliji v zadnji četrtini 20. stoletja, s tistimi iz prve četrtine 21. stoletja, da bi ugotovil, kaj se je spremenilo.

Letno naj bi se potapljalo vsaj 57,000 Avstralcev, poleg številnih tujih turistov, ki obiščejo celino, zlasti v Queenslandu. Potapljanje med Avstralci ni tako močno naraslo kot v nekaterih drugih populacijah po svetu, pravi dr. Lippmann, saj je število certifikatov za začetnike doseglo vrhunec okoli preloma osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Študija dr. Lippmanna temelji na informacijah o smrtnih primerih, povezanih s potapljanjem, iz baze podatkov Avstralazijske fundacije za varnost potapljanja, ki jo vodi, in Nacionalni koronalni informacijski sistemin upošteva policijo, priče in posmrtno poročila.

Več potapljačic

Za izhodišče študije je bilo vzeto leto 1972, ker se je takrat začelo formalno redno poročanje o smrtnih žrtvah potapljačev v Avstraliji. V zgodnjem obdobju med letoma 1972 in 1999 je bilo 236 smrtnih žrtev, v krajšem obdobju med letoma 2000 in 2021 pa 194.

Povprečno letno število smrtnih žrtev se je med obema obdobjema nekoliko povečalo, z 8.4 na 8.8. Med smrtnimi žrtvami v 21. stoletju je bilo več potapljalk (povečanje s 17 na 24 %), ker se je takrat potapljalo več žensk.

Agencija za usposabljanje PADI pravi, da je bilo v prvem obdobju 33 % njenih certifikatov namenjenih ženskam v primerjavi z 39 % v drugem, zato so ženske statistično gledano med smrtnimi žrtvami premalo zastopane, pravi dr. Lippmann.

Najpomembneje je, da se je mediana starosti smrtnih žrtev pri potapljanju med obdobji znatno povečala, s 33 na 47 let, saj se je obstoječa potapljaška populacija starala. Odstotek žrtev med starejšimi od 45 let se je povečal s 24 na 57 %.

Starost potapljačev se je v celotnem pol stoletja stalno povečevala, in sicer za približno pet let na desetletje. To je bilo skladno s staranjem dolgoletnih potapljačev in s tem, da je širša in pogosto starejša populacija začela pritegovati to dejavnost – in s tem s povečano prisotnostjo starostnih bolezni, ki vplivajo na varnost potapljanja.

Število s srcem povezanih invalidnih stanj, ki so bila vključena v smrtne incidente, se je v poznejšem obdobju več kot podvojilo (z 12 na 26 %), saj so se potapljači starali in so bili nagnjeni k večji debelosti, pri čemer je bila verjetnost smrti pri tistih, ki so umrli, večja kot pri splošni populaciji.

Še ena raziskava dr. Lipmanna ki jih poročajo Divernet V začetku letošnjega leta je bilo razkrito, da sta bili dve tretjini žrtev od več kot 300 smrtnih žrtev zaradi potapljanja z masko in dihanja v Avstraliji v tem stoletju prekomerno telesno težki ali debeli – skoraj polovica jih je imela osnovne zdravstvene težave, ki bi jih lahko nagnile k srčnim aritmijam.

Boljše usposabljanje

V začetku obdobja 1972–99 je bilo za potapljače na voljo manj formalnega usposabljanja. Posledično je bilo v poznejšem obdobju manj smrtnih žrtev med necertificiranimi potapljači (5 %, v primerjavi z 20 %) ali tistimi, ki so se usposabljali (6 %, v primerjavi z 8 %).

Število potapljačev, ki so umrli sami pod vodo, se je v 21. stoletju nekoliko zmanjšalo. V prejšnjem obdobju se je 11 % žrtev podalo na samostojno potapljanje, le 17 % žrtev pa je bilo med smrtnim primerom v spremstvu prijatelja. Polovica tistih, ki so se podali s prijateljem, se je ločila pred incidentom, 18 % pa med njim (drugi incidenti niso bili prijavljeni).

Med incidenti v 21. stoletju se je 12 % potapljačev odpravilo na pot samostojno, 27 % s prijateljem, ko so umrli, 40 % pa se jih je od njega ločilo pred smrtnim izidom, 15 % pa med njim.

Število primerov utopitve zaradi pomanjkanja plina se je med obdobji nekoliko zmanjšalo, s 30 na 25 %. Izboljšave merilnikov tlaka so verjetno prispevale k temu, postopna uvedba kompenzatorjev tlaka od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa bi pripomogla k zmanjšanju števila primarnih utopitev (s 1970 na 47 %).

Izguba teže

Število smrtnih žrtev, povezanih z utežmi in balističnimi pasovi, se je med obdobji zmanjšalo – čeprav ne za toliko. V prejšnjem obdobju je 13 % žrtev opustilo uteži, 23 % pa jih je napihnilo ali delno napihnilo svoj balistični pas, čeprav so od 34 potapljačev, ki so to storili, le štirje opustili tudi uteži. Predvsem v prejšnjem delu prvega obdobja 57 žrtev sploh ni uporabljalo balističnega pasu.

V poznejšem obdobju se je 17 % smrtnih žrtev odpovedalo uteži, 44 potapljačev (32 %) pa je imelo napihnjene ali delno napihnjene kompenzatorje plovnosti, od katerih jih je 11 prav tako odpovedalo uteži. Vse žrtve razen treh so uporabljale kompenzator plovnosti.

»Številke opuščanja teže so še vedno prenizke in kažejo, da ta potencialno reševalni ukrep še vedno ni dovolj uveljavljen,« pravi dr. Lippmann. »Ustrezno usposabljanje in naknadna redna okrepitev sta potrebna, da se takšni ukrepi avtomatizirajo v primeru, da je potapljač v nevarnosti, da pod vodo izgubi zavest.«

Predisponirajoči dejavniki

Glavni predispozicijski dejavniki (PD) smrti v prejšnjem obdobju so bili neizkušenost (40 %), slabo načrtovanje (33 %), oprema (30 %) in zdravje (24 %), pravi dr. Lippmann. Največja sprememba PD med obema obdobjema je bila povečanje dejavnikov, povezanih z zdravjem, predvsem zaradi starejšega prebivalstva, pa tudi zaradi prehrane in telesne vadbe.

Glavne težave pri načrtovanju so bile odločitev za potapljanje v neugodnih razmerah, kot so razburkano morje, močni tokovi ali valovi, slaba vidljivost in zelo mrzla voda. Odločitev za samostojno potapljanje ali ločeno pot je verjetno prispevala k 35 smrtnim žrtvam.

Najpogostejša pomanjkljivost opreme je bila odsotnost kompenzatorja obremenitve (predvsem v prejšnjih letih) ali uporaba okvarjene naprave. Druge težave v padajočem vrstnem redu so vključevale prekomerno telesno težo, regulator ali okvare ventilov na jeklenki, odsotne ali pretesnjene neoprenske obleke, okvarjeni ali odsotni manometri in izgubljeni plavuti.

Neupoštevanje smernic v muljastih jamah ali razbitinah je v prejšnjem obdobju povzročilo 10 smrtnih žrtev. Napake na opremi so bile tiste, ki so najverjetneje povzročile primarne utopitve in v manjši meri pljučno barotravmo/arterijske plinske embolije.

Zdravstvene prekinitve delovanja srca so bile med letoma 24 in 1972 ugotovljene pri 99 % smrtnih primerov in so verjetno neposredno prispevale k 18 %. S srcem povezani dejavniki so bili ugotovljeni pri 30 smrtnih primerih, od katerih sta dve tretjini vključevali hudo in pogosto nediagnosticirano ishemično bolezen srca (IHB).

Pomožni sistemi 21. stoletja

Z zdravjem povezane fibrozne fibroze so v poznejšem obdobju postale najpogostejše, saj so bile ugotovljene pri 53 % žrtev in so verjetno neposredno prispevale k 40 % smrti, večinoma zaradi koronarne srčne bolezni in drugih težav, povezanih s srcem.

Od 163 žrtev, pri katerih so bili zabeleženi indeksi telesne mase, jih je bilo 43 % razvrščenih kot debelih ali hudo debelih (v prejšnjem obdobju je bila verjetnost beleženja indeksov telesne mase manjša).

V poznejšem obdobju je bila neizkušenost verjetno vzrok za 30 % smrtnih primerov, pomanjkljivosti pri načrtovanju pa so bile prisotne v vsaj 29 % primerov, kar je spet v glavnem vključevalo potapljanje v neugodnih razmerah, samostojno potapljanje ali dogovor o ločitvi.

Pri 21 % smrtnih primerov v 21. stoletju so bile ugotovljene že obstoječe težave z opremo. Najhujši krivci so bili netočni manometri tlaka v jeklenkah, sledili pa so jim okvarjeni manometri. regulatorji, huda prekomerna teža, okvarjeni kompenzatorji tlaka, puščajoči ventili jeklenk, nepravilno konfiguriran jeklenk/regulator kombinacije plinov, napačne mešanice plinov ali kontaminacija in okvarjeni senzorji CCR.

Nesreče, povezane z opremo, so danes pogosteje posledica slabega vzdrževanja ali nepoznavanja, pravi dr. Lippmann.

Starostni dejavnik

»Čeprav se med obdobjema 1972–1999 in 2000–2021 ni bistveno povečalo povprečno letno število smrtnih žrtev, se je znatno povečala starost žrtev in delež žensk,« zaključuje.

„Povečana razpoložljivost usposabljanja in vseprisotna uporaba kompenzatorjev tlaka in merilnikov tlaka v jeklenkah sta sčasoma verjetno ključnega pomena za zmanjšanje števila primarnih utopitev.“

„Vendar pa naraščanje starosti udeležencev v kombinaciji s prehranskimi in telesnimi dejavniki spremlja večja razširjenost srčnih bolezni in debelosti, kar vodi v povečanje pogostosti smrtnih primerov, povezanih s srcem. Izboljšana zdravstvena vzgoja in nadzor, zlasti starejših potapljačev, sta bistvenega pomena za zmanjšanje takšnih smrti.“

»Poleg tega bi morali izboljšano načrtovanje potopov, vključno z izbiro lokacij za potapljanje in oceno prevladujočih in potencialnih razmer, pa tudi strožji sistemi partnerstva, postopno pridobivanje izkušenj in vgrajeni protokoli za izhod na površje v sili, zmanjšati število smrtnih žrtev, zlasti pri manj izkušenih potapljačih.«