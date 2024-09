Pogoste poškodbe pri potapljanju, nesreče pri potapljanju na daljavo in vroča linija DAN

Spoštovani podpredsednik za medicinske storitve Diver Alert Network, dr. Matias Nochetto, bo na uvodnem dogodku dajal navdih in izobraževalne predstavitve. GO Diving Show ANZ (poteka na Sydney Showground 28. in 29. septembra).

Dr. Nochetto je leta 1994 postal certificiran potapljač in leta 1999 inštruktor SSI. Leta 2001 je končal medicinsko usposabljanje na Universidad de Buenos Aires (UBA) v Argentini. Kasneje se je vpisal na triletno klinično in raziskovalno štipendijo hiperbarične in potapljaške medicine v Mexico Cityju.

S toksikološkim ozadjem in zanimanjem za življenje v morju je bil konec leta 2001 povabljen k predavanju na tečaju DAN-UHMS CME v Cozumelu. Od takrat je začel delati s krajšim delovnim časom pri DAN-u, kjer je ponujal predavanja, izobraževalne dogodke, usposabljanje za prevajanje programe in promocijo DAN-ove misije po vsej Južni Ameriki in na Karibih.

Dr Matias Nochetto

Leta 2006 so mu ponudili polni delovni čas na DAN-ovem sedežu v ​​Durhamu NC, kjer je od leta 2007.

Danes je dr. Nochetto podpredsednik za medicinske storitve pri DAN, kjer vodi hrbtenico Divers Alert Network. Vodi skupino reševalcev, medicinskih sester in zdravnikov na štirih celinah, ki obravnavajo več kot 3,500 klicev v sili v petih jezikih in približno 5,000 zdravstvenih poizvedb na leto po vsem svetu.

Pri DAN-u sodeluje tudi z ekipo pri razvoju in izvajanju različnih medicinskih programov DAN na različnih ravneh, od laikov do zdravstvenih delavcev.

Nochetto je sovodja tečaja DAN-UHMS Diving Medicine Course, trenutno najdlje trajajočega programa CME te vrste, ki izobražuje zdravnike o potapljaški medicini od leta 1982. Pogosto je gostujoči profesor na mednarodnih tečajih in programih potapljaške medicine.

Je avtor in soavtor več člankov, znanstvenih publikacij in izobraževalnih programov za DAN in druge ustanove ali organizacije. Je tudi član institucionalnega revizijskega odbora DAN-a od ustanovitve leta 2010.

Pogoste poškodbe pri potapljanju, nesreče pri potapljanju na daljavo in vroča linija DAN

Ne zamudite DAN-ovega seminarja o zdravju in varnosti pri potapljanju, ki ga bo vodil dr. Matias Nochetto na odru ANZ/Inspiration Stage v nedeljo, 29. septembra od 1. ure dalje.

Dr. Nochetto, DAN VP za medicinske storitve, bo razpravljal o pogostih potapljaških poškodbah (simptomi, prva pomoč, zdravljenje), potapljaških nesrečah na daljavo (izzivi in ​​primeri primerov) in DAN-ovi telefonski liniji za nujne primere.

To bo zagotovo zanimiv seminar, ki spodbuja razmišljanje, ne glede na to, ali ste začetnik potapljanja, izkušen potapljač ali prekaljeni veteran tehničnega potapljanja.

