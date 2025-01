Community Scuba: Cornish klubi potrebujejo pomoč

at 9: 53 am

Izšel je poziv za finančno pomoč za domnevno edino potapljaško središče v Združenem kraljestvu, ki ponuja skupnostne potapljaške klube in tečaje vodnih spretnosti za otroke in odrasle s posebnimi potrebami.

Potapljanje z razgledne točke v Cornwallu je potapljaški center SSI, ki ponuja tudi standardne in specializirane tečaje PADI. Claire Jones, sodirektorica PR podjetja s sedežem v Truru, se je pridružila Viewpointu kot direktorica in pomočnica inštruktor lani in pravi, da si ona in ekipa prizadevajo za ustanovitev in vodenje rednih klubov za ljudi vseh starosti na območjih St Austell in Truro.

"Tako dobro gre, da je neresnično," pravi. »Otroci z nevroraznolikostjo so popolnoma izstopili iz svoje lupine in postali junaki, pri čemer so potapljanje uporabljali kot medij za boljše duševno zdravje. Pozitivno vpliva tudi na širšo družino.

Podvodne vaje v bazenu

"Imamo množico fantastičnih inštruktorjev, ki so usposobljeni za zahteve glede dostopa za invalide, in tudi prostovoljce, ki so z nami napredovali do profesionalne ravni, da pomagajo."

Trenutno Viewpoint vodi bazensko skupino za otroke od osemletnega starosti en teden zvečer in glavni potapljaški klub ob koncih tedna za vse, od kvalificiranih mladostnikov do starejših občanov.

Mlada pripravnica

Oba kluba se vodita po ceni, pravi Jones, pri čemer svoj čas prostovoljno namenijo tako profesionalci kot rekreativni potapljači. Pripravili so vaje in lekcije ki zajema vidike, kot so potapljanje na slepo, scenariji jamskega potapljanja, zaščita grebenov in izkušnje s potapljanjem z masko, »vsi cilj pa je dati otroku ali odraslemu priložnost, da zgradi zaupanje v naše vode in morja.

"Sodelujemo pri Dive Against Debris, poučujemo morsko ekologijo in si prizadevamo za boljše in čistejše morsko okolje," pravi Jones.

Uporaba zatemnitve maske

Da bi klubom omogočili širitev, je Viewpoint od novembra zbiral sredstva v upanju, da bo zbral 8,000 funtov. Večji del tega bi bil namenjen zagotavljanju novega zračnega kompresorja. »Odkar se je naš pokvaril, smo se borili s polnjenjem nenavadnih jeklenk, pripravljenih za delo, in na koncu opravili 24 milj dolgo povratno pot, da bi jih napolnili,« pravi Jones.

Donacije bi prav tako plačale majhno število dodatnih jeklenk, BC-jev, skrilavcev in identifikacijskih izkaznic za ribe, pravi – kot tudi kritje pristojbin za bazene in prožnosti za zagotavljanje ugodnega članstva za družine z nižjimi dohodki. Sklad je sprva zbral 1,645 funtov, vendar je v zadnjih tednih utihnil.

»Naši kvalificirani profesionalni potapljači in invalidni prostovoljci so pripravljeni na delo,« pravi Jones. "Vsak se lahko potaplja in radi bi mu zagotovili prostor za učenje." Stran GoFundMe najdete tukaj.

Tudi na Divernetu: Kako spretnosti potapljanja spodbujajo paraolimpijce, Potapljanje na slepo: Kako Jess Pita doživlja podvodni svet, 4 potapljači, ki prisegajo na prilagodljivo poučevanje, Prilagodljivo poučevanje za potapljanje