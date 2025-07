David Strike predstavlja svarilne zgodbe za tehnološke navdušence

Ikona tehničnega potapljanja David Strike bo zabaval in izobraževal obiskovalce tehničnega odra na GO potapljaški šov septembra v Sydneyju, z več svarilnimi zgodbami za tehnološke navdušence.

David Strike, ki živi v Avstraliji in je leta 1961 pridobil potapljačsko licenco, ima izkušnje na področju vojaškega, komercialnega, znanstvenega in tehničnega potapljanja ter je vešč in usposobljen za potapljanje v odprtem in zaprtem krogu ter za potapljanje na površini. Je nekdanji inštruktor potapljanja in certificiran inštruktor usposabljanja ter redni uredniški sodelavec potapljaških publikacij z vsega sveta, ki se ukvarjajo s potapljanjem.

Je organizator več potapljaških dogodkov svetovnega razreda – s poudarkom na tehničnem potapljanju – in prejemnik več nagrad »Industry Recognition«, nagrade ADEX »Lifetime Achievement Award« ter član Explorers Cluba v New Yorku.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet. Na voljo je veliko parkirnih mest, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si datume vpišite v svoj koledar in se pripravite na epski vikend, ki bo praznoval vse oblike potapljanja.