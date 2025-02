Potopite se globlje v Tech Stage

at 10: 00 am

Imamo vzvišeno mešanico starih obrazov in novincev na tehnološkem odru na GO potapljaški šov ta vikend.

V soboto bo Kurt Storms govoril o potapljanju v jame in rudnike, Tiffany Norberg bo predstavila skrivnosti Baltskega morja, Marcus Greatwood bo razpravljal o tehničnem potapljanju na dah, Richard Walker in Jen Smith se bosta podala v zakulisje odprave HMS Exmouth, Yana Stashkevich nam bo pripovedovala o projektu Vickers Wellington, Marinos Giourgas bo razpravljal o razbitinah v Egejsko morje, Gareth Lock pa si bo podrobneje ogledal smrtno nesrečo pri potapljanju v suhi obleki.

V nedeljo bo Lanny Vogel razpravljal o analizi nesreč in poročanju o incidentih, Paul Toomer bo govoril o rebreatherjih in potapljanju v razbitine, Alex Warzynski bo razlagal, da "tehnično potapljanje ne obstaja", Sally Cartwright bo govorila o hladni vodi in obvladovanju nesreč v Združenem kraljestvu, Riza Birkan in Murathan Yildiz pa bosta predstavila razbitine Gallipoli iz časa vojne.

Steve Backshall je glavni voditelj GO Diving Showa

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edini potrošniški potop in potovanja oddaja v Združenem kraljestvu – vrača se v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, poučnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje. Najdete lahko seznam vseh govorcev, vključno s časom tukaj.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami" – vse razpršena med vedno večjim naborom stojnic turističnih skupnosti, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers.

Vstopnice v predprodaji že na voljo!

Kupite dnevno vstopnico zdaj za £17.50 + pristojbina za rezervacijo in bodite pripravljeni na poučno, vznemirljivo in navdihujočo izkušnjo! Ali pa s toliko govorci v dveh dneh, poleg vseh interaktivnih zaslonov in razstavljavcev, ki jih je treba obiskati, zakaj si ne bi privoščili vikenda in si privoščili dvodnevno vstopnico za £25 + pristojbina za rezervacijo?

Dnevna vstopnica bo na blagajni ob koncu tedna predstave stala 25 GBP, zato rezervirajte vnaprej in prihranite nekaj denarja!!

Cene skupinskih vstopnic za 10+ oseb so na voljo tudi, če prihajate s člani centra/kluba.

Rezervirajte vstopnice na spletni strani Go Diving Show.

In kot vedno, cena vstopnice vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!