Mreža Divers Alert predstavlja pripravnike za leto 2025

Preusmeritvena mreža (DAN) z veseljem predstavlja svoje pripravnike za leto 2025 – Sama Crenshawa, Tylerja Hortona, Anno Krylovo in Samantho Nosalek.

Program pripravništva DAN se je začel leta 1999, da bi usposobljenim kandidatom omogočil dragocene izkušnje na področju raziskav varnosti potapljanja. Čeprav je program še vedno usmerjen v raziskave, se je njegov obseg z leti razširil in vključuje projekte, ki se osredotočajo na druge vidike poslanstva DAN, da pomaga potapljačem, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, in spodbuja varnost potapljanja z izobraževanjem. Danes pripravniki DAN sodelujejo v številnih dejavnostih, vključno s terenskim delom, laboratorijskimi študijami, ozaveščanjem, razvojem programov usposabljanja in drugimi projekti, ki spodbujajo varnost potapljanja.

Sam Crenshaw je poročnik obalne straže ZDA in potapljaški mojster. Diplomiral je iz tehnologije pomorske tehnike na pomorski akademiji Texas A&M na univerzi Texas A&M v Galvestonu. Samova kariera v obalni straži je vključevala inšpekcijske preglede komercialnih plovil v Filadelfiji in New Jerseyju, preiskovanje pomorskih nesreč v Baton Rougeu ter sodelovanje v specializiranem programu usposabljanja za pomorsko industrijo, ki se osredotoča na preiskave nesreč potapljaških in potapljaških plovil, ki jih izvaja obalna straža. Za sodelovanje z DAN se je odločil v okviru tega programa, da bi bolje razumel zapletenosti incidentov, povezanih s potapljanjem, in spodbujal skupne interese ameriške obalne straže in DAN pri reševanju življenj.

Tyler Horton, doma iz Indiane, je leta 2022 diplomirala na Univerzi v Daytonu iz biologije ter iz nevroznanosti in španščine. Po diplomi je bila izvršna direktorica mednarodne neprofitne organizacije za javno zdravje, ki se posveča zgodnjemu presejanju in preventivni oskrbi raka dojke in materničnega vratu. Nato je eno leto sama potovala po svetu z nahrbtnikom, pri čemer je izpolnjevala seznam želja in se med potapljanjem zaljubila. Tylerjeva je navdušena, da bo svojo strast do podvodnega sveta in varnosti združila s svojim znanjem iz znanstvenih raziskav, saj se bo to poletje pridružila programu raziskovalnih pripravništev DAN.

Ana Krylova je morska znanstvenica, ki jo zanima vedenjska ekologija, ohranjanje narave in inovativno pripovedovanje zgodb. Leta 2024 je magistrirala iz morske biologije na Univerzi Northeastern, kjer je za svojo disertacijo raziskovala dinamiko iskanja hrane grbavih kitov vzdolž kalifornijske obale. Med podiplomskim študijem se je Anna začela ukvarjati z podvodna fotografija in postala znanstvena potapljača AAUS, kjer raziskuje raznolike ekosisteme v Massachusettsu, Panami, Washingtonu in Kaliforniji. Pred tem je na univerzi Northeastern zaključila diplomo iz morske biologije z manjšo smerjo fotoreporterstva, kjer je v laboratoriju za morsko biologijo izvajala raziskave kamuflaže sip in izpopolnjevala svoje sposobnosti raziskovanja in vizualnega pripovedovanja zgodb. Med prakso si želi razviti svoje trženjsko znanje, da bi pomagala spodbujati močnejše povezave med javnostjo in našimi oceani.

Samantha Nosalek je drugoletnica Univerze Severne Karoline v Chapel Hillu, kjer študira biomedicinski inženiring na skupnem oddelku za biomedicinski inženiring Lampe. Je potapljaška mojstrica NAUI s certifikati za napredne nitrox in dekompresijske postopke ter prostovoljka pri SEAKERS, neprofitni potapljaški organizaciji s sedežem v njenem domačem kraju Concord v Severni Karolini. Veseli se, da bo med prakso zgradila trdne temelje osnov potapljaških raziskav.