Diverjeva vdova: »Še vedno vsak dan preverjam novice«

»Še vedno vsak dan preverjam novice,« pravi Vivien Clowes. »Iščem potapljaške incidente v Dorsetu in upam, da bo njegovo truplo nekega dne pripeljano domov k naši družini.«

Vivienin mož Steve Clowes je izginil približno 28 km od obale Dorseta v soboto, 25. maja 2024, popoldne. kot je bilo poročano kmalu po incidentu on Divernet.

Takrat je bilo na voljo le malo podrobnosti in ime potapljača ni bilo objavljeno. Naslednji dan je bila obsežna iskalno-reševalna akcija iz zraka in na morju prekinjena – vendar njegovega trupla še vedno niso našli.

V vmesnem letu se Vivien Clowes ni spopadala le z nenadno izgubo bližnje osebe, temveč tudi z mučno birokracijo, povezano s ključno nalogo pridobitve mrliškega lista za nekoga, ki je izginil brez sledu.

Dvanajst mesecev po moževem odhodu tudi Vivien pove Divernet da želi popraviti vsakršen vtis, ki bi se lahko pojavil – zaradi omejenih informacij, ki so bile takrat objavljene – da je bil neizkušen potapljač. Lani ni imela priložnosti, da bi o njem podala izjavo, pravi.

Steve in Vivien Clowes v srečnejših časih (Vivien Clowes)

Steve Clowes je bil star 57 let, višji elektroinženir, navdušen nad potapljanjem. »Potapljal se je z enim od svojih najboljših prijateljev in on me je poklical, da mi je to povedal,« je povedala Vivien. DivernetRazumela je realnost potapljanja, ker je bila sama mojstrica potapljanja, čeprav je svojo opremo obesila na klin leta 2010.

Dan potapljanja

Usodni spust bi moral biti tisto, kar Vivien opisuje kot "rutinski rekreativni potop" na razbitino sv. Aračan, čeprav je na globini 56 m in daleč od obale razbitina te viktorijanske trgovske jadrnice, ki je trčila s parnikom Ameriška leta 1874 je bil resen potop.

Vendar Vivien opisuje svojega moža kot izkušenega mojstra inštruktorja PADI in inštruktorja TDI ter vseživljenjskega potapljača, ki je dolga leta raziskoval vode okoli Portlanda in mu ni manjkalo tehničnega znanja.

»V več kot 25 letih je usposobil nešteto potapljačev in je bil znan po svoji mirni prisotnosti in natančnem pristopu,« pravi.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes pri še enem potopu (Vivien Clowes)

„Na dan, ko je potonil v morje, je dosegel svoj 15-metrski varnostni postanek, kar je standardni postopek po rekreativnem globokem potopu. Potem pa nič. Le zaklenjena rola in površinska označevalna boja, ki je označevala, da je bil tam.“

"Obalna straža je začela obsežno iskalno akcijo, v katero so bili vpleteni helikopterji, fiksni..."krilo letala, posadke reševalnih čolnov iz Weymoutha in Swanagea ter drugi čolni na tem območju. Iskali so pozno v noč, vendar Steveovega trupla niso nikoli našli.

Reševalni čoln Weymouth je sodeloval pri iskanju Steva Clowesa (RNLI)

'Moja skala'

Vendar pa je bil Steve za Vivien in njeno družino »več kot pogrešana oseba«, pravi. »Bil je mož, oče, prijatelj. S Stevom sva bila skupaj že od najstniških let, skupaj 40 let, in poročena sva bila 35 let.«

»Skupaj sva vzgojila pet otrok – najmlajši je bil star komaj 15 let, ko je Steve izginil. Steve je bil moja skala, edina oseba, ki je bila vedno tam zame.«

Steve in Vivien Clowes ter njuna družina (Vivien Clowes)

V času izginotja je potapljač nosil očetovo uro Rolex Submariner iz leta 1967, družinsko dediščino, ki jo je moral podedovati eden od sinov para, Jack. »Njena najdba bi nama pomenila vse,« pravi Vivien.

"Od takrat sem doniral za" Reševalni čoln Exmouth krmarnico v imenu Steva in njegovega pokojnega očeta, veterana kraljeve mornarice. To je način, da oba ostaneta na morju in hkrati pomagata drugim.“

Birokratska cestnina

Eden najtežjih vidikov za družino pogrešanega potapljača je vloga za mrliški list. Divernet leta 2019 Rosie Moss, vdova potapljača iz Kenta Bena Mossa, opisane izkušnje podobne tistim od Vivien Clowes.

»Čustveni davek je bil še večji zaradi birokratskega,« pravi Vivien. »Pravni postopek pridobitve mrliškega lista je bil dolg, drag in čustveno izčrpavajoč. Vključuje vložitev uradne vloge na višje sodišče, objavo javnih obvestil v časopisih in pogosto najem pravnega zastopnika.«

„Gre za tisoče funtov v času, ko komaj funkcioniraš. Ampak brez domneve o smrti ne bi mogel poravnati Steveove zapuščine, zato bi izgubil najin dom. Vzgojil sem vprašanje z mojim poslancem, v upanju, da bo to sprožilo reformo, vendar iz tega ni bilo nič.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

»Zdaj upam, da bo z deljenjem Steveove zgodbe nekdo morda priskrbel informacije – ali da bodo s pravo opremo mogoča prihodnja iskanja.«

"Vendar pa želim osvetliti tiho, pogosto nevidno žalost družin, ki na morju izgubijo ljubljene osebe."

Tudi na Divernetu: Iskanje potapljača ob Dorsetu je prenehalo, Potapljač, izgubljen pred 11 meseci, še vedno "pogrešana oseba", "Nekaj ​​tolažbe" za vdovo pri potapljačevi preiskavi, Poteka iskanje pogrešanega potapljača ob obali Doverja