Dr Matt Carter – Ghost Wrecks of the Blue Pacific

Morski arheolog, zagovornik oceanov in tehnični potapljač dr. Matt Carter bo na odru Tech Stage na GO Diving Show ANZ v Sydneyju konec meseca.

Od leta 2003 je delal na podvodnih arheoloških projektih v 13 različnih državah, od izkopavanja 2,800 let stare feničanske brodoloma v Španiji do vodenja ekspedicij za 3D modeliranje flot duhov atola Bikini in lagune Chuuk.

Leta 2009 je Matt prejel štipendijo avstralskega Rolexa Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), kjer se je seznanil z uporabo rebreatherjev za znanstveno potapljanje. Od takrat je postal pionir pri uporabi CCR in fotogrametrije za morsko arheologijo, specializiran za raziskovanje in ocenjevanje razbitin iz druge svetovne vojne v Avstraliji in na Pacifiku.

Matt je mednarodni sodelavec in prejemnik nagrade EC50 Kluba raziskovalcev, nekdanji podpredsednik Avstralazijskega inštituta za pomorsko arheologijo (AIMA) in predstavnik Nove Zelandije v Mednarodnem odboru ICOMOS za podvodno kulturno dediščino (ICUCH). Bil je tudi specializirani voditelj televizijske serije Coast: New Zealand, ki je posledica britanske serije Coast, ki jo je produciral BBC, in je strokovnjak za zadeve pri Združenih narodih, Mednarodni zvezi za varstvo narave (IUCN). ), sekretariat pacifiškega regionalnega okoljskega programa (SPREP) in avstralska vlada.

Matt, ki že več kot desetletje združuje znanstveno, komercialno in tehnično potapljanje, je zdaj raziskovalni direktor Fundacije za velike projekte, ki si prizadeva zaščititi morske ekosisteme, kulture in sredstva za preživetje, ki jih ogrožajo onesnažujoče razbitine ladij iz druge svetovne vojne po modrem Pacifiku.

Mattov govor na GO Diving Show ANZ bo:

Razbitine duhov modrega Pacifika

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govornikov z vsega sveta, kot tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov , predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.