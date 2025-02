Odprava Buteng – jamski sistemi, biotska raznovrstnost in težnje geoparkov

Inštruktor in tehnični potapljač Rannva Joermundsson bo skupaj z Mario Bollerup krasil glavni oder na GO potapljaški šov marca, da bi predstavili revolucionarno odpravo Buteng.

Prva te vrste v Indoneziji je ekspedicija Buteng združila raznoliko ekipo mednarodnih in indonezijskih potapljačev, jamarjev, znanstvenikov, medijskih strokovnjakov in raziskovalcev dediščine, da bi preučili in ohranili edinstvene in osupljive jamske sisteme ter geološke krajine in formacije otoka Muna.

Vodji projekta Rannva in Maria bosta delila zgodbo o ekspediciji Buteng in podrobno opisala potovanje, ki se je odvijalo v indonezijski džungli in pod njo, ter osvetlila neverjeten vodonosnik regije, biotsko raznovrstnost in njen potencial za prihodnja prizadevanja za ohranjanje.

Rannva Joermundsson, prvotno s Ferskih otokov in zdaj s sedežem v Cornwallu, je vodja prodaje za Fourth Element.

Potapljačica od leta 2008 strastno spodbuja mlade, predvsem ženske, da vstopijo v svet tehničnega in jamskega potapljanja.

Rannva je z Mario Bollerup soustanovil Nixie Expeditions in skupaj sta bila vodja projekta na uspešni ekspediciji Buteng v jugovzhodnem Sulaveziju v Indoneziji oktobra 2024.

Rannvini drugi projekti vključujejo delo vodje potapljanja v ekspediciji na zasebni odpravi na Antarktiko, ki je vključevala operacije s podmornicami in helikopterji. Udeležila se je tudi ekspedicije Xunaan-Ha 2021 v Mehiki, ki jo podpira Rolexova pobuda Perpetual Planet Initiative.

Pred kratkim se je Rannva pridružil projektu Darwin200, dokončal čezatlantski prehod na visoki ladji in razvil projekt koralnega transekta v Braziliji. Nazadnje je služila kot vodja potapljanja Expedition Divemaster, ki je januarja 30 organizirala potapljaško logistiko za 2025 ljudi na zasebni odpravi na Kokos in Galapagos.

Rannva je javni govornik, član kluba raziskovalcev in član nadzornega odbora kluba raziskovalcev ter nosilec zastave za WINGS Women in Discovery.

Maria Bollerup je tehnična potapljačica inštruktor, jamski potapljač na vdihavanje in raziskovalec, ki že od 18. leta prepotuje svet kot profesionalni potapljač.

Ker je bila Danka, je svojo potapljaško kariero začela na Danskem, kjer se je zaradi zanimanja za podvodno arheologijo pri 16 letih potapljala po arheoloških najdiščih, kartirala in zbirala artefakte v kamenodobnih vaseh v sodelovanju z lokalnimi muzeji.

Njena strast do znanosti v kombinaciji z njeno predano kariero v potapljaški industriji je privedla do njenega sodelovanja pri številnih znanstvenih potapljaških projektih, vključno s projektom raziskovanja jam Odprava Xunaan-Ha v Mehiki novembra 2021; projekt, ki ga je podprl Rolex kot del svoje pobude Perpetual Planet Initiative, in uspešna odprava Buteng v jugovzhodnem Sulaveziju v Indoneziji oktobra 2024.

V upanju, da bo pozitivno vplivala na prihodnje podvodne ambasadorje, je Maria ustanovila in vodi Blue Venture Diving; trgovina na debelo potapljaško potovanje agencija, ki se osredotoča na mlade popotnike iz Evrope. Z zagotavljanjem varnega potapljanja in visoke trening standardov v navdihujočih potapljaških centrih, mladim in neizkušenim potapljačem na in zunaj utrjenih poti, si prizadeva razširiti zanimanje za naše oceane in njihovo ohranjanje.

Kot tehnična potapljačica in zagovornica potapljanja, ki temelji na raziskovanju, je bila izbrana za ambasadorko svetovne skupnosti Girls That Scuba, predstavljena v PADI-jevem rebreatherju trening materialov, izbran za Team Diver za Fourth Element in izvoljen za člana The Explorers Club.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami" – vse razpršena med vedno večjim naborom stojnic turističnih skupnosti, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice v predprodaji že na voljo!

Kupite dnevno vstopnico zdaj za £17.50 + pristojbina za rezervacijo in bodite pripravljeni na poučno, vznemirljivo in navdihujočo izkušnjo! Ali pa s toliko govorci v dveh dneh, poleg vseh interaktivnih zaslonov in razstavljavcev, ki jih je treba obiskati, zakaj si ne bi privoščili vikenda in si privoščili dvodnevno vstopnico za £25 + pristojbina za rezervacijo? Cene skupinskih vstopnic za 10+ oseb so na voljo tudi, če prihajate s člani centra/kluba. Rezervirajte vstopnice na spletni strani Go Diving Show.

In kot vedno, cena vstopnice vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!