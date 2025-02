Odprava Exmouth

at 9: 02 am

Tehnična potapljačica Jen Smith bo nastopila na Tech Stage na GO potapljaški šov marca, da bi govoril o odpravi leta 2024 na brodolom ladje HMS Exmouth.

Kot častnik kraljeve mornarice je Jen sodeloval v številnih operacijah po vsem svetu. Kot navdušena tehnična potapljačica je sodelovala pri številnih projektih za iskanje in identifikacijo razbitin kraljeve mornarice ter izvajala licencirane raziskave nadzorovanih območij.

Da bi ohranila njihovo dediščino, Jen sodeluje z ekipami prostovoljnih potapljačev, da bi zabeležila ta pretresljiva mesta, da bi zagotovila, da se spoštuje njihov status vojnega groba in da spomin na njihovo izgubo ni pozabljen.

HMS Exmouth

21. januarja 1940 je U-22 torpedirala ladjo HMS Exmouth približno 20 milj od Wicka v Moray Firthu, medtem ko je spremljala Cypriana Princea iz Aberdeena v Scapa Flow.

Potopila se je z vsemi 190 rokami.

Verjeten položaj sta identificirala Bob Baird in Kevin Heath, leta 2001 pa so potapljači iz Evropskega tehničnega potapljaškega centra potrdili, da je to mesto HMS Exmouth. Leta 2002 je bila v skladu z Zakonom o zaščiti vojaških ostankov iz leta 1986 določena za nadzorovano območje.

Leta 2024 je bilo od ministrstva za obrambo pridobljeno dovoljenje za potop na to lokacijo, avgusta 2024 pa se je zbrala ekipa potapljačev, ki je dokumentirala lokacijo in se poklonila izgubljenim. Potapljanje je potekalo iz MV Clasina, na krovu pa je bil tudi Kevin Heath iz Lost in Waters Deep, ki je usmerjal sonarske raziskave stranskega skeniranja.

Jen Smith in Rich Walker bosta predstavila kratko zgodovino HMS Exmouth, nato pa prikazala kombinacijo skeča, videa, fotografija in fotogrametrične medije, da bi občinstvu razkrili ta pomemben vojni grob. Rich je dejal, da upa, da bodo prisotni čutili nekaj istega spoštovanja, kot so ga čutili potapljači med potopom, in se jim bodo pridružili pri izkazovanju spoštovanja pogumni posadki ladje HMS Exmouth.

Odprava Exmouth 2

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje.

Skupaj z odri je na voljo vrsta interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, velikanski poskusni bazen, potopni potop v razbitine s tehnologijo navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za izločanje in, novo za leto 2025, vaša priložnost da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi 'ladijskimi razbitinami' – vse raztresene med vedno večji nabor stojnic turističnih zajednic, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice v predprodaji že na voljo!

Kupite dnevno vstopnico zdaj za £17.50 + pristojbina za rezervacijo in bodite pripravljeni na poučno, vznemirljivo in navdihujočo izkušnjo! Ali pa s toliko govorci v dveh dneh, poleg vseh interaktivnih zaslonov in razstavljavcev, ki jih je treba obiskati, zakaj si ne bi privoščili vikenda in si privoščili dvodnevno vstopnico za £25 + pristojbina za rezervacijo? Cene skupinskih vstopnic za 10+ oseb so na voljo tudi, če prihajate s člani svojega centra/kluba. Rezervirajte vstopnice tukaj.

In kot vedno, cena vstopnice vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!