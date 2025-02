Raziščite cono morske biologije

V coni morske biologije Just One Ocean na GO potapljaški šov, bodo obiskovalci imeli veliko za videti in početi z več interaktivnimi zasloni, ki odražajo samo del dela, ki ga za ohranjanje oceanov opravljajo nadobudni raziskovalci morja z Inštituta za pomorske znanosti Univerze v Portsmouthu.

Znanstvenik za alge Joe Sargent bo predstavil sistem kamer BRUV (Baited Remote Underwater Video), vzorce video posnetkov, vzorce alg in izziv za identifikacijo vrst. BRUV se uporablja za ocenjevanje številčnosti in raznolikosti rib v obalnih ekosistemih in omogoča znanstvenikom, da ocenijo funkcijo rastišča in pomen bistvenih habitatov.

Kelsey-Marie Cadd bo predstavila prototip enega od svojih hotelov Seahorse. Razgradljiva struktura bo uporabljena kot strategija ohranjanja za povečanje populacije britanskih morskih konjičkov na južni obali Združenega kraljestva. S seboj bo prinesla tudi pomanjšano maketo enega od svojih mest Seahorse Cities, ki bo postavljeno ob dno morske trave, da bi okrepilo naravno širjenje morske trave, obenem pa zagotovilo dom ranljivim in redkim vrstam.

Georgia Sharpe-Harris bo postavila mikroskop, tako da bodo lahko obiskovalci natančno videli, kaj je v njihovi ustekleničeni vodi, na voljo pa bo tudi izziv prepoznavanja mikroplastike in demonstrator rezervoarja z valovi, ki poudarja, kako naravna obramba bolje ščiti obalo v primerjavi z betonskimi strukturami.

Pojdite na stojnico 1051, če želite izvedeti več o morski biologiji ob naši obali.

Potapljaški šov GO – edini potrošniški potop in potovanja oddaja v Združenem kraljestvu – vrača se v NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, poučnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisatelj in večni priljubljeni Monty Halls, dr. Timmy Gambin, ki bo razpravljal o bogatem pomorskem in dediščina iz vojnega časa in dinamičen duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bosta govorila o svoji nedavni odpravi Buteng v Indoneziji – spet so na voljo odri za britansko potapljanje, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe. Andy Torbet bo ponovno nastopil kot MC na glavnem odru in predstavil izzive snemanja tehničnega potapljanja za TV-oddaje. Najdete lahko seznam vseh govorcev, vključno s časom tukaj.

Skupaj z odri je na voljo množica interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, ogromen bazen za poskusno potapljanje, poglobljeni tehnološki potop v razbitine navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za oblaganje, cona morske biologije in, novo za leto 2025, vaša priložnost, da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi "razbitinami" – vse razpršena med vedno večjim naborom stojnic turističnih skupnosti, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice v predprodaji že na voljo!

Kupite dnevno vstopnico zdaj za £17.50 + pristojbina za rezervacijo in bodite pripravljeni na poučno, vznemirljivo in navdihujočo izkušnjo! Ali pa s toliko govorci v dveh dneh, poleg vseh interaktivnih zaslonov in razstavljavcev, ki jih je treba obiskati, zakaj si ne bi privoščili vikenda in si privoščili dvodnevno vstopnico za £25 + pristojbina za rezervacijo? Cene skupinskih vstopnic za 10+ oseb so na voljo tudi, če prihajate s člani centra/kluba. Rezervirajte vstopnice na spletni strani Go Diving Show.

In kot vedno, cena vstopnice vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!