Potapljači so našli manjkajoče člene do ikonične razbitine ladje Vasa

Od brodoloma v začetku 17. stoletja Vasa Pred 60 leti so ga iz reke Stockholm rešili skoraj nedotaknjenega in je postal ena največjih turističnih znamenitosti Švedske – vendar se sumi, da so nekateri predmeti ostali na mestu razbitine »Vasa Grotto«.

Med obsežnimi preiskavami, ki so jih vodili morski arheologi iz ..., je bilo odkritih več pomembnih stvari. Vasa Muzeju je sestrski muzej Vrak – Muzej razbitin.

Med novimi najdbami so sidra iz hlodov, deli sodov, obdelan kos lesa, za katerega velja, da je del märskorg ali vranino gnezdo, ki bi bilo nameščeno na ladijskem poševniku – in še neidentificiran okrogel predmet z zaobljenim robom in ustjem.

Neidentificirani okrogli predmet z robom in ustjem (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

V letih po dvigu 64-topovske vojne ladje leta 1961 je bilo izvedenih le malo potopov. Nov krog preiskav se je začel leta 2018 in izkoristil tehnološki razvoj, pri čemer je bilo s pomočjo napredne sonarne opreme pod vodstvom profesorja Martina Jakobssona na Univerzi v Stockholmu izvedeno 3D-kartiranje morskega dna in profiliranje pod dno.

Sledile so raziskave ROV, ki jih je izvedla švedska mornarica z ladje HMS. lepa preden so delo prevzeli Vrakovi morsko-arheološki potapljači. Delo so končali lani in poročilo, ki temelji na ugotovitvah, je bilo pravkar objavljeno.

Vasin odtis: 3D-pogled na podlagi meritev z več žarki (Martin Jakobsson, Univerza v Stockholmu)

Zaenkrat ostanki predmetov ostajajo na globini približno 30 m v Baltskem morju, kjer hladne, brakične vode zagotavljajo visoko stopnjo ohranjenosti skozi stoletja, tudi za ladijski les.

Vranje gnezdo

»Zdaj bi radi izvedeli več o teh predmetih in jih podrobneje preučili,« pravi morski arheolog iz Vraka Jim Hansson, vodja projekta za raziskave jame Vasa. »Del ladje, ki bi lahko bil del vranjega gnezda, želimo dvigniti z dna, da bi ga analizirali.«

Sam poševnik še vedno manjka, vendar obstaja upanje, da bo del z vranjim gnezdom ponudil nov vpogled v njegovo celotno zasnovo.

Deli, ki so manjkali iz Vasalok, vključno s poševnikom, na katerem bi stalo vranovo gnezdo (muzej Vasa)

Vranje gnezdo na poševniku (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

»Ko se potapljamo, lahko odkrijemo tisto, česar tehnologija ne more videti,« pravi Hansson. »Poleg tega sta potrebna človeško oko in roka, da lahko preverimo ugotovitve, jih pregledamo in razumemo, čemu so bile uporabljene.«

„Vendar so za razumevanje celote potrebne vse tehnologije. Zahvaljujoč tem raziskavam imamo zdaj celovitejšo sliko o Vasa razbitine, kot je obstajala prej.

"Vse dvigovanje, ki ga je opravil Vasa preden so jo lahko rešili, je vidno na 3D-slikah, vendar ga s prostim očesom ni mogoče zaznati. To so dobesedno odtisi stopal, ki jih je pustila Vasa! "

Vasini odtisi: Večžarkovni zemljevid, ki prikazuje območje, ki je ostalo po dvigu razbitine, in predmete, ki jih je zaznala HMS Belos (Martin Jakobsson, Univerza v Stockholmu / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Muzej Vasa (Jorge Láscar)

»Zdaj bomo ugotovili, ali lahko območje še dodatno raziščemo in najdemo še več manjkajočih delov ladje,« pravi direktorica muzeja Vasa Jenny Lind. »Pred spominskim letom 2028, ko Vasa ob 400. obletnici bi bilo lepo najti še več pogrešanih predmetov.“

Vasa imela je le kratko zgodovino kot morska ladja, saj se je potopila na svojem prvem potovanju, vendar danes njeni ostanki še naprej privabljajo približno milijon obiskovalcev vsako leto.

Za vse, ki obiščejo Stockholm, 72-urna kombinirana vstopnica za doživetje Vasa muzej in uživajte tudi v virtualnih potopih na vrak je na voljo za 349 kron (27 funtov), ​​vstop za osebe, mlajše od 18 let, pa je prost.

