Kako je Rex Cowan poosebljal "zlato dobo" lova na brodolomce v Združenem kraljestvu

Rex Cowan, ki je umrl v starosti 97 let, je bil razglašen za najuspešnejšega britanskega raziskovalca brodolomov, zagotovo zgodovinskih razbitin na potapljaških globinah – in pomorska zgodovina ga je navdušila bolj kot potapljanje samo.

Cowan se je rodil 16. junija 1927 in odraščal v severnem Londonu. Njegov oče je bil uspešen uvoznik igrač in obiskoval je University College School, preden so ga med drugo svetovno vojno evakuirali v New York k sorodnikom. Družina se je kasneje preselila v Los Angeles, kjer je Cowan honorarno delal v studiu Paramount v Hollywoodu.

Ko se je vrnil v Anglijo, se je pridružil RAF, vendar je njegove upe, da bo postal pilot, razblinila njegova barvna slepota. Nato je stražil nemške vojne ujetnike.

Po vojni je študiral pravo na King's College v Londonu in bil do leta 1953 Fulbrightov štipendist na Univerzi Južne Kalifornije, preden je postal kazenski odvetnik.

Leta 1967 pa se je odločil, da bo opustil svojo uspešno pravniško kariero in se posvetil lovu na razbitine ladij, ki jih je težko najti – čeprav bi ga mnogi v ustanovi pomorske arheologije imeli za nekakšnega izobčenca.

Cowan je imel počitniško hišo na otočju Scilly in ko so ga prosili, naj piše o odkritju kraljeve mornarice v začetku 18. Združenje tamkajšnjega vojnega človeka je ugotovil, da je delo potapljačev na razbitinah preveč zavzeto, da bi se mu upirali.

Vendar namesto da bi postal potapljač, je organiziral potapljaške ekipe in nadzoroval operacije iz čolna. Njegove odprave z nizkimi stroški so bile delno financirane s prodajo pogosto najdenih artefaktov, medtem ko so bile zgodovinsko zanimive in pogosto dragocene najdbe podarjene muzejem.

Rex Cowan, levo, z drugimi strokovnjaki za razbitine Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, hči Alex Cowan in Richard Larn v muzeju brodolomcev v Cornwallu leta 2021 (fotografija Mike Davey)

O Hollandia & Princesa Marija

Cowanova pokojna žena Zelide je prav tako postala strokovnjakinja za zgodovinske brodolome. Ko je naletela na poročilo iz leta 1794 o ladji nizozemske vzhodnoindijske družbe (VOC), je Nizozemska, ki je potonil ob otočju Scilly, so sestavili potapljaško ekipo, da bi našli razbitino – kljub močni konkurenci.

42 m, 32 pištol fluyt je bilo splovljeno leta 1742 in je naslednje leto potonilo na svojem prvem potovanju v Vzhodno Indijo na Gunner Rocku, zahodno od otoka Annet. Z ladjo se je izgubilo 306 mornarjev, vojakov in potnikov ter velika količina trgovskih kovancev.

Iskanje Cowanovih se je začelo leta 1968, ko so brskali po arhivih v Angliji in na Nizozemskem ter uporabili, za tisti čas neobičajno, protonski magnetometer za iskanje obetavnih območij morskega dna. Razbitino so našli septembra 1971 in našli so veliko količino srebrnikov ter bronaste topove, možnarje in druge artefakte.

Pomorski arheologi so kmalu začeli dvomiti o Cowanovih metodah in njegovem ravnovesju med arheološkim ohranjanjem in lovom na zaklade, toda Cowan se je odločil najti več nizozemskih vzhodnoindijcev. Sodeloval bi pri odkritju še sedmih takih ladij, vključno z Princesa Marija, velika ladja VOC, ki je leta 1686 potonila v plitvih vodah pri otočju Scilly.

Kralj Jakob II. je poslal reševalce, da najdejo srebrnike na krovu, kasneje pa je Nizozemcem zanikal kakršno koli vedenje o razbitini, vendar je Cowan našel več kovancev, skupaj s topovi, ladijskim lesom in številnimi artefakti.

O Vliegenthart & Rooswijk

Leta 1981 je njegova ekipa našla Vliegenthart (Leteči Hart), skupaj z zakladnicami, polnimi mehiškega srebra in nizozemskih zlatih in srebrnikov ter drugih predmetov. Letel je proti Vzhodni Indiji, ko ga je nevihta v kombinaciji s spomladansko plimo in napako pilota privedla do peščene obale. Od tam je zdrsnilo in potonilo za 18 m z izgubo vseh rok.

Zemljevid, ki so ga izdelali neuspešni reševalci tistega časa, je bil odkrit in je prinesel namige za Cowana, čeprav je potreboval štiri leta, da je našel razbitino, in še dve, da je našel prve kovance. Njegovi potapljači so še leta 1992 izvlekli skrinje.

Bilo je tudi leta 1981, ko se je Cowan pritožil The Times, kot je zapisano v parlamentu, da je britanska vlada "vsiljevala potapljačem, ki se ukvarjajo s podvodno arheologijo in raziskovanjem, nov in uraden niz pravil iz njihovega zakonskega instrumenta", sklicujoč se na Zakon o zaščiti razbitin. Izgubil je nekaj priložnosti, da bi zagovarjal prispevek amaterskih potapljačev k pomorski arheologiji.

Še ena ladja VOC, Rooswijk, je potonil v začetku leta 1740 na svojem drugem potovanju proti vzhodu na Goodwin Sands, spet brez znanih preživelih.

Leta 25 jo je na globini 2004 metrov odkril amaterski potapljač, poleti naslednjega leta pa je ekipa, ki jo je vodil Cowan, skrivaj pobrala večino ladijske vsebine, vključno s 1,000 srebrnimi palicami in zlatimi kovanci.

Zbirka kovancev, nekateri obrezani, najdena pozneje na Rooswijku (HE / #Rooswijk1740 Project)

Najdbe so bile predstavljene predstavniku nizozemske vlade v Plymouthu proti koncu leta 2005, vendar je operacija reševanja povzročila dodatne kritike, da so bile mednarodne konvencije o arheološki dediščini zaničevane. The Rooswijk je zdaj zaščiteno območje razbitin Združenega kraljestva.

Vendar je bila galerija namenjena prikazovanju Cowanovih najdb VOC v Rijksmuseumu v Amsterdamu in ostal je neomajen, da njegovega lova na razbitine ni motivirala finančna korist, ampak ljubezen do zgodovine in avanture.

V svoji karieri je res osvojil številne strokovnjake, ki so prepoznali njegov prispevek in integriteto. 23 let je bil član britanskega vladnega svetovalnega odbora za zgodovinske razbitine.

Dolga leta je bil Cowan Potapljač svetovalec revije Wrecks skupaj s Kendallom MacDonaldom in se je pogosto oglasil z novicami o svojem najnovejšem vznemirljivem projektu – pa tudi, da bi izrazil svoje razočaranje nad manj naklonjenimi člani pomorske arheološke ustanove ali rivalskimi zasebnimi raziskovalci, če je menil, da so v svojem pristopu amaterski.

Cowan je živel v Hampsteadu, kjer je bil znan kot avtor, izdajatelj televizijskih programov, sodnik in skupnostni lik. V nekem trenutku je predlagal lokalni satirični reviji Hampstead Village Voice da bi moralo narediti pljusk ob njegovi smrti, ki je nastopila 9. marca.

Publikacija se je odzvala tako, da je po tistem delu severnega Londona razobesila plakate z napisom "Kralj je mrtev - Hampstonia žaluje za svojim zelo ljubljenim monarhom". Cowan zapusti svoje tri hčere, Alex, Juliet in Annie ter njihove otroke.

