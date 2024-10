Šok Luzitanije

Minilo je kar nekaj časa, odkar se je tehnični potapljač na razbitinah s sedežem na Tajskem in dopisnik Diverneta TIM LAWRENCE potapljal v hladni vodi, toda kako se je lahko uprl priložnosti, da bi se oglasil na legendarnem Lusitania ob južni Irski? Tim opiše nekaj čudnih trenutkov in se poglobljeno posveti še vedno kontroverzni zgodbi o tem, kako je potop ladje vplival na potek prve svetovne vojne – s fotografijami PETRA McCAMLEYJA, ki razpravlja o nedavnih izzivih za svojo ekipo Projekta 1

Med sestopom me je po hrbtu prežel grozljiv mraz. Izkazalo se je, da mi je delno zalilo suho obleko po boju s suhimi rokavicami in sponko na postaji za pobeg. Vzpel sem se, hvaležen za dodatno težo na palicah.

Naslednji dan je Peter izdelal novo obleko. Bil sem navdušen nad novim videzom in hvaležen za pomoč, ki sem jo potreboval, da sem se lotil tega (zeleni kari ni pomagal pri pasu).

Vrnila sva se, vstopila v vodo in lepo in toplo sem začela spuščati. Šele pri 40 metrih sem se začel počutiti, kot da sem svojo moškost stisnil v primež. Povišan ton mojega glasu ni bil povezan z vsebnostjo helija v moji mešanici.

Na žalost se je nizkotlačni napihovalnik odklopil. Ko sem se povzpel na linijo, sem poskušal ponovno povezati LPI, vendar so me suhe rokavice ovirale pri napredovanju. Razočaran sem po petih minutah zmanjšal izgube in nadaljeval na površju ter poklical našega podpornega potapljača Corana Markeyja, ki je hitro znova povezal napihovalnik.

Odpravil sem se nazaj po liniji, le da me je pozdravil zadnji potapljač, Ken Blakely, ki je sprostil linijo za prenos do palic za deco drift! Preklinjajoč svojo srečo, sem izkoristil priložnost in vadil nekaj vaj ter se znova spomnil na izzive prehoda iz tople vode v hladno ...

Tim Lawrence (spredaj) se pripravlja na ponovni potop

Zviti in zavoji

Skozi stoletja so razbitine ladij oblikovale odločitve daleč onkraj njihovega premca, vendar le redki lahko zahtevajo tolikšen zgodovinski vpliv RMS Lusitania. Njena zgodba ima več preobratov kot kateri koli roman Agathe Christie in še vedno ustvarja spletke za vsakogar, ki ga gane obrniti strani.

RMS Lusitania, prihaja v pristanišče (George Grantham Bain)

Ob splovitvi v ladjedelnici John Brown na Škotskem leta 1906 je 31,550-tonska Lusitania je bila največja potniška ladja na svetu – zasenčila jo je le njena sestrska ladja Mavretanija ko so jo približno 14 tednov pozneje izstrelili na ladjedelnico Swan Hunter.

Britanska vlada je financirala obe ladji za linijo Cunard, s čimer je Veliki Britaniji pomagala konkurirati vse večji nemški prevladi čezatlantskega ladijskega prometa, hkrati pa ji je zagotovila priročno rezervo pomožnih križark za vojno uporabo.

Obe plovili sta bili registrirani v Janeine bojne ladje tistega obdobja kot pomožne križarke in skupaj so kmalu prevladovale na čezatlantskih poteh, med njimi pa je menjaval Blue Riband. Glede hitrosti in razkošja jim ni bilo para.

Izbruh vojne je povzročil upad ladijskega prometa in Mavretanija je bil položen, medtem ko Lusitania nadaljeval s servisiranjem poti.

Spreminjanje pravil

To je bil čas sprememb. Do te točke je vojno na morju urejala konvencija o "pravilih nagrad", ki je prepovedovala oboroženim plovilom napadati trgovske ladje brez opozorila. Veljajo pa pogoji, če se ladja ne ustavi ali se upre vkrcanju.

Konvencija je bila namenjena zaščiti življenj. Če bi neoboroženo plovilo potopili ali vzeli za nagrado, medtem ko kršijo svojo nevtralnost s tihotapljenjem, je treba potnikom in posadki omogočiti varen prehod do obale.

Ko so nemške podmornice postale učinkovitejše pri potapljanju ladij, je Britanija začela oboroževati svoja trgovska plovila in te 'ladje Q' so kršile konvencijo. Admiraliteta je tudi ukazala svoji trgovski floti, naj zabije vsako podmornico, ki jih poskuša ustaviti.

Ta strategija je Nemce spodbudila, da so 4. februarja 1915 razglasili, da je treba vojskovanje na vojnem območju okoli Britanskega otočja obravnavati kot neomejeno. V tem času je neomejeno vojskovanje veljalo za vojni zločin, sprememba politike pa je povzročila potopitev bolj nevtralnih plovil.

Nemčija je razglasila vojno območje prve svetovne vojne

RMS Lusitania je bila registrirana kot pomožna križarka, ki je prevažala strelivo, navedeno na njenem manifestu in ni bila nevtralna. V a New York Times oglas postavljen nasproti oglasa za Cunard's Lusitania dan pred njenim vkrcanjem 1. maja 2015 je Nemčija ameriške državljane opozorila na nevarnosti potovanja na kateri koli zavezniški ladji, ki vpluje na vojno območje.

To bi bilo Lusitania202. potovanje, vrnitev iz New Yorka v Liverpool. Številni potniki niso vedeli za oglas, vendar je med vladajočimi razredi spodbudil ugibanja, da Luzicijana je bil zdaj legitimen vojni cilj.

"Med prečkanjem ne smejo biti prikazane nobene zastave," je ukazal Cunard. Predhodnik sedanjega kapitana Turnerja je na prejšnjem potovanju izobesil ameriško zastavo, verjetno zato, da bi podmornico opozoril, da so na krovu ameriški državljani.

Kapitan William Turner

Potniki niso vedeli, da je bila naložena pošiljka nabojev za puške, tulcev, detonatorjev in aluminijevega smodnika. Ti so bili navedeni na tovornem manifestu in so jih nemški vohuni, ki so se maskirali v nosače, zlahka opazili, zato so trdno postavili tarčo na ladijske kanale.

Negotova prihodnost

Lusitania odpravil v negotovo prihodnost, vendar večina potnikov ni opazila povečane nevarnosti. Zmotila jih je eleganca plovila in jih je pomiril kapitan Turner, so gotovo čutili, da je vojna milijon milj stran. Omejitve premoga so pomenile zaprtje četrte kotlovnice, kar je zmanjšalo največjo hitrost s 25.5 na 21 vozlov.

Zadnja fotografija Luzitanije, posneta 1. maja 1915

Prečkanje Atlantika je minilo brez zapletov, čeprav s kratko zamudo zaradi pobiranja potnikov in posadke s potniške ladje Cameronia.

6. maja popoldne je 6,000-tonska britanska tovorna ladja Centurion je bil torpediran in potonil skupaj z drugo ladjo v podmorniškem napadu, s čimer se je povečala zavest o prisotnosti podmornic južno od Irske.

Ob vstopu v vojno območje je kapitan Turner ukazal izpad električne energije. Strešna okna v javnih prostorih so prekrili, razgledne površine pa podvojili. Vsa neprepustna vrata so bila zaprta, rešilni čolni pa so se zavihteli ven, da bi omogočili hitrejše spuščanje. Gospodje potnike so posvarili pred kajenjem na krovu med kakršnim koli sprehodom po večerji.

Umivalnik na razbitini Lusitanije

Kraljeva mornarica je bila seznanjena s približnimi položaji aktivnih podmornic, zahvaljujoč sobi 40, predhodnici Bletchley Parka. Ta tajni vladni oddelek je prestrezal in dešifriral nemško komunikacijo z uporabo zajetih šifrantov.

To in tisto Centurion potop postavlja pod vprašaj odločitev, da Lusitania nadaljuje v levji brlog, namesto da se preusmeri okoli severne Irske.

Strokovnjaki pravijo, da je odločitev temeljila na pomanjkanju premoga in številu dodatnih dni, potrebnih za to pot. Prejšnje mesece je bilo tudi označeno za izven meja zaradi nemškega minskega polja, čeprav je bilo razglašeno za prosto 26. aprila, štiri dni pred Lusitania zapustil New York.

Telemotor

Splošno opozorilo

6. maja popoldne je kapitan Turner prejel splošno opozorilo o podmornicah, dejavnih na jugu Irske, in predlagalo, naj ladje krmarijo po sredini Rokavskega preliva in s polno hitrostjo preplujejo vhode v pristanišče.

Zavezniki so ustvarili zavarovanje za vojne rizike kot odgovor na naraščajoče izgube ladijskega prometa in nepripravljenost zavarovateljev, da bi tvegali ladje in tovor, ki vstopajo na vojno območje. To je dejansko preusmerilo vse komunikacije za ladje, ki so vstopile v vojno območje, na Admiraliteto, in če bi prišlo do izgub, bi lahko prišlo do resnih posledic.

Kapitan je lahko svobodno poveljeval, kot se mu je zdelo primerno, vendar je na koncu vedel, da bo odgovoren trgovinski komisiji.

Zgoraj in spodaj: Sternov telegraf

Tisto zgodnje popoldne je prineslo zadnji potrjen položaj aktivne podmornice na območju ladje Coningbeg, 70 navtičnih milj vzhodno od Lusitania je bil napaden.

Kljub navodilom Admiralitete je kapitan Turner začrtal smer bližje irski obali, pri čemer je predvideval, da bo podmornica iskala globljo vodo po morebitnih napadih dan prej.

Zgodaj zjutraj 7. maja je megla povzročila, da je zmanjšal hitrost na 15 vozlov in začel trobiti, kar je vznemirilo nekatere potnike, kar so razumeli kot obvestilo o prisotnosti ladje.

Ko se je megla razkadila, je kapitan Turner dvignil hitrost na 18 vozlov in ukazal spremembo smeri, da se zapre na irski obali, preden je nadaljeval z usmeritvijo.

Začel je pridobivati ​​štiri točke. Njegovo hitrost in smer bi morali izmeriti, če bi se izognil ustvarjanju lahke tarče, medtem ko je čakal na visoko vodo, ladjo velikosti Lusitania potreben za navigacijo po veliki plitvini, ki ščiti vhod v Mersey.

Ne bi bilo spremstva kraljeve mornarice skozi vojno območje za Lusitania. Nekateri zgodovinarji opozarjajo na neučinkovitost razpoložljivih spremljevalcev, ki so imeli vsa počasnejšo končno hitrost kot linijska ladja. Hitrost bi bila velikanova najboljša obramba pred napadom podmornice, zato je bilo to razumljivo.

Drugorazredna jedilnica (Peter McCamley)

Velika medeninasta cev za paro v jedilnici drugega razreda

Pomanjkanje spremstva je lahko bila tudi zvijača, da bi se izognili označitvi britanskega plovila. Takrat so imele ladje britanske mornarice le malo ofenzivnih zmogljivosti proti podmornicam.

Cesarska nemška mornarica je poslala tajna navodila, naj brez opozorila cilja na tovorna plovila, ki vstopajo v vojno območje, s čimer je ogrozila ladje pod nevtralno zastavo. Prejšnji mesec je pokazal porast potopitev tovrstnih ladij.

Tri mesece pred potopom je probritanski svetovalec ameriškega zunanjega ministra Robert Lansing sestavil memorandum o negativnem vplivu vstopa ZDA v vojno na britanska vojna prizadevanja.

Ali je bila to zvijača, da bi odvrnili pozornost od Admiralitete, če bi velike izgube ameriških življenj ogrozile nevtralnost ZDA? Če so bile tarče tovorne ladje, je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo izgube začele vplivati ​​na javno mnenje.

V memorandumu je bilo zapisano, da bodo ZDA z vstopom v vojno legitimirale svoje ladje kot tarče, kar bo dodatno povečalo težave z oskrbo.

Svetloba na krovu promenade

Poleg tega bi nujno potrebno orožje in strelivo preusmerili v ameriško vojsko, kar bi povzročilo katastrofalen primanjkljaj za Britanijo, ki je bila že tako pod pritiskom. Vendar so nekateri trdili, da je to malo verjetno, glede na ameriško filozofijo prostega tržnega gospodarstva in odnos ponudbe in povpraševanja do poslovanja in dobička.

Manjkajoče komunikacije

Drugi vidik je konflikt interesov. Potopitev Lusitania bi Veliki Britaniji onemogočil dostop do vojnega materiala, ki ga je potreboval. Med prenašanjem streliva legitimizirano Lusitania ali bi kot cilj izguba tovora dejansko povzročila pomemben primanjkljaj na čelu?

Kasnejša raziskava je izpostavila pet manjkajočih sporočil, poslanih neposredno na Lusitania v zadnjih dneh ladje. Kapitan Turner je priznal, da jih je prejel, vendar mu ni bilo dovoljeno razkriti njihove vsebine v kasnejši preiskavi, kar je spodbudilo teorije zarote o temnih silah na delu.

Za nazaj je enostavno ugotoviti, kakšne koristi ima Britanija zaradi izgube ladje, kot je npr Lusitania. Javno ogorčenje, ki ga je povzročila Nemčija, ki je ciljala na civiliste, je pripomoglo k temu, da ni konca.

Medenina in morsko življenje v drugorazredni jedilnici

Woodrow Wilson je že takrat, ko so Nemci območje okoli Velike Britanije razglasili za vojno območje, opozoril na hude posledice v primeru morebitne ameriške izgube. Je bila scena postavljena ali je šlo, kot verjamejo številni zgodovinarji, za splet nesrečnih naključij?

Megla se razkadi

7. maja popoldne se je megla razkadila in potnikom prinesla obljubo pomladi – in tudi pomagala kapitanu Schwiegerju, da opazi Lusitania pari stran od njega.

Ker ni mogel doseči njene hitrosti, je mislil, da je tarča izgubljena – dokler Turner ni obrnil svoje ladje za fiksiranje štirih točk in predstavil U-20 s popolnim pristopom. Podmornica je počakala, dokler potniška ladja ni bila oddaljena več kot 700 m, preden je izstrelila en sam torpedo. Kasneje je Schwieger trdil, da se na tej točki ni zavedal identitete svoje žrtve.

Ilustracija Luzitanije, ki prikazuje usodni torpedo, ki gre proti njej

Torpedo je zadel velikana med prvim in drugim rešilnim čolnom na desni strani pod mostom. Eksploziji je hitro sledil drugi, smrtonosnejši izbruh, zaradi česar se je velika ladja skoraj takoj nagnila na desni bok.

Nenavadna zasnova vzdolžne pregrade bi lahko vplivala na hitrost nagiba, zaradi česar so rešilni čolni na levi strani skoraj neuporabni. Zaradi nenehne hitrosti ladje so potniki težko dosegli tudi rešilne čolne na desni strani.

Kapitan Turner je zadržal ukaz, da se rešilni čolni spustijo, ko se je poskušal obrniti proti obali. Krmilo se ni odzivalo, odpovedali so tudi generatorji. Potniki, ki niso bili na krovu, so se izgubili v labirintu hodnikov, potopljenih v temo.

Okrašena železna dvigala, ponosen prikaz britanskega inženirstva, so postala smrtonosna past za tiste nesrečne duše, ki so jih poskušale uporabiti za pobeg.

Dvigala v prvovrstni restavraciji

Kapitan Turner je svoji ladji ukazal polno krmo, toda zaradi počenih parnih vodov je bil ta pristop neučinkovit. V času, ki je bil potreben, da je velika ladja zmanjšala hitrost, je bilo uspešno spuščenih le šest rešilnih čolnov, pri čemer je eden odplaval, številni potniki pa so preprosto tvegali v mrzli vodi.

Trajalo je le osemnajst minut Lusitania zapustiti površino. Od 1,960 preverjenih potnikov jih je umrlo 1,193. Številnih trupel niso nikoli našli.

Podlo dejanje

U-20 vrnil v Nemčijo, kjer je bil kapitan sprva hvaljen, a nazadnje zapisan kot eden od zgodovinskih zlikovcev. Nemško poveljstvo se je hitro skušalo distancirati od njegovega podlega dejanja.

Nadaljuje se razprava o vzroku druge, močnejše eksplozije. Nekateri zgodovinarji so trdili, da so možni krivci kotli, čeprav so to teorijo ovrgle fotografije, ki sta jih posnela potapljač Vic Verlinden in Projekt 17, na katerih je prikazano, da so še nedotaknjeni.

Druga teorija je kot možni vzrok navajala premogov prah. Odlična knjiga Paddyja O'Sullivana 'Luzitanija': Razkrivanje skrivnosti kriv aluminijev prah, shranjen v skladišču št. 2, približno tam, kjer je udaril torpedo. Obe zamisli se zdita možni ali je šlo za kombinacijo obeh? Iskanje takšnih ostankov je cilj naslednje ekspedicije projekta 17.

Vhod kotla

Veliko vprašanj ostaja neodgovorjenih. Ali je bil Admirality kriv za zločinsko namero ali malomarnost? Vse je odvisno od tega, kako si opazovalec razlaga dejstva.

Zdi se, kot da je bila v igri šaha z visokimi vložki v igri nevidna roka. Potniki so bili nevede živi ščit za vojne zaloge.

Potopitev Lusitania ni pripeljal Amerike v prvo svetovno vojno, je pa prižgal temelje propagandne vojne, ki je pomagala spremeniti javno mnenje in utrla pot ZDA in njihovemu industrijskemu kompleksu, da dve leti pozneje vstopijo v konflikt. Ostalo je zgodovina.

Nikoli se ni pojavil noben dokaz, ki bi vpleten v izgubo tedanjega prvega lorda admiralitete Winstona Churchilla. Lusitania, toda pismo, ki ga je 12. februarja 1915 poslal vodji britanskega odbora za trgovino Walterju Runcimanu, je podžigalo teorije zarote.

Poslan ob nemški razglasitvi vojnega območja okoli Britanskega otočja je zapisal: "Najpomembneje je pritegniti nevtralne ladje k ​​našim obalam v upanju, da bomo zapletli ZDA z Nemčijo. Mi pa želimo, da je prometa čim več, tem bolje, in če se del tega znajde v težavah, še bolje«.

Krmilo

V preiskavi odbora za trgovino je bil kapitan Turner oproščen kakršne koli kršitve kljub Churchillovim navodilom, da ga je treba »zasledovati brez nadzora«. Je bil to poskus odvračanja pozornosti od nesposobnosti Admiraliteta? Preiskava je trdno obtožila cesarsko nemško mornarico.

Razbitino, globoko 92 m, so videli številne poskuse reševanja, nekateri uspešni in nekateri ne. Morje nejevoljno izpušča svoje skrivnosti. Zgodba o Lusitania je začelo uhajati v senco zgodovine, dokler v sedemdesetih letih 1970. stoletja v areno ni vstopil reševalni potapljač John Light.

Light je izvedel več kot 200 potopov na razbitini in sprožil poskus reševanja, ki je nazadnje videl, da je lastništvo razbitine prešlo v roke premožnega ameriškega industrialca Gregga Bemisa. Gregga je začela gnati njegova želja, da bi razvozlal, kako se lahko tako ogromna ladja potopi v 18 minutah od enega samega udarca torpeda.

Njegova strast ga je pripeljala do tega, da je porabil več kot milijon funtov za obrambo svojega lastništva nad Lusitania, pri 76 pa postal tehnični potapljač. Razbitino je potopil leta 2004, nato pa je aktivnost zamrla.

Okna v prvovrstni restavraciji

Leta 2016 je projekt 17 sprejel izziv (glej spodaj), kar omogoča na desetine tehničnih potapljačev, vključno z mano, da pomagajo pri znanstvenih raziskavah. V zadnjih osmih letih je član ekipe Vic Verlinden posnel na stotine video ur v ekstremnih razmerah, pri čemer je posnetek dekodiral Stuart Williamson.

Ob njegovi smrti je Gregg prenesel lastništvo nad Lusitania v muzej, ustanovljen za ohranjanje spomina na to veliko ladjo, vendar ne prej, preden je dal pisno dovoljenje Petru McCamleyju in Projektu 17 za nadaljevanje raziskovanja.

Na žalost pa je to sezono 2024 muzej zavrnil dovoljenje projekta 17 za potapljanje razbitine.

Gregg je po svojih besedah ​​želel "podpreti tehnične potapljače z vsega sveta, da nadaljujejo raziskovanje in dokumentiranje tega, kar mnogi smatrajo za Mount Everest potapljanja", in nadaljevanje te misije je glavni cilj projekta 17.

Na srečo, kot priznanje za dragoceno delo projekta 17, sta dr. Connie Kelleher in njena ekipa v oddelku za podvodno arheologijo irske vlade ni dajte nam dovoljenje za potapljanje okoli razbitine to sezono. Za kar smo zelo hvaležni.

Vsa življenja teh ljudi so vtkana v tkivo Lusitania zgodba. Mnogim člankom in publikacijam je koristilo njihovo prizadevanje za odkrivanje resnice.

Potovanje v preteklost

Prepoznavanje predmetov na fotografijah in videoposnetkih postaja z vsako sezono bolj zapleteno. Globina vode, temperatura in površinski pogoji se zarotijo, da zakrijejo Lusitaniaje neverjetna zapuščina od pogleda. Vsak potop je potovanje v preteklost.

V sezoni 17 so me povabili, da se pridružim Petru in projektu 2024. Moje podjetje za tehnično potapljanje ima sedež na Tajskem in minilo je že dolgo časa, odkar se nisem potapljal v mrzli vodi. Razpakiral sem svojo suho obleko in ugotovil, da ne ustreza več namenu, zato mi je Peter prijazno ponudil svojo rezervno.

Slika lokacije projekta 2024

Pohitel sem z rezervacijo karte, toda zaradi negotovosti, ali bo potapljanje dovoljeno ali ne, je bila vožnja s toboganom v zadnjem trenutku odšla do pristanišča – rešila me je intervencija arheologov.

Upal sem, da bo prehod nazaj v hladno vodo potekal bolj gladko. Ko sem srečal Petra v njegovi bazi, sem se lotil priprave svoje opreme in preizkusil Petrov rezervni komplet, suhe rokavice in ogrevan jopič. Oh, razkošje!

Tisti večer smo se odpravili v Kinsale in naslednji dan sem srečal ekipo, ko smo se nakladali in se odpravili na mesto razbitine. Bila je nenavadna mešanica starih delavcev iz vse Evrope in ZDA, vendar ne bi mogel biti v boljši družbi.

Nameraval sem pustiti, da diskretnost prevzame nadzor nad mojim egom, že prvi dan sem okrepil opremo in se odločil za lahek spust na odcepni postaji.

Zmeda konteksta

Kaj se je dogajalo na teh začetnih spustih, sem že opisal. Naslednji dan so se fantje zadržali, da sem lahko vstopil, toda tokrat sem suhe rokavice zamenjal za stare, debele mokre.

Spustil sem se, ko je ambientalna svetloba zbledela; razbitina je postala vidna v moji svetilki 5m od dna.

Razbitine se zaskrbljujoče propadajo, glavna paluba pa leži na vrhu drugih palub na tem območju, kar zamenjuje kontekst artefaktov.

Praksa globinske bombe Kraljeve mornarice v petdesetih letih prejšnjega stoletja je lahko le pospešila proces, a kljub njenim prizadevanjem, če pogledate od blizu, nekaj žepov zgodovine preskoči na vas, k čemur pomaga tudi kot vaše bakle.

Časovne kapsule, ki so se držale, kot da bi izzvale okoljski napad, so vključevale lonec, ki je ležal poleg ostankov žimnice. Ironija videti komorni lonec med triurnim potopom pri 12 °C v izposojeni suhi obleki brez ventila za uriniranje me ni pozabila!

Moj spodnji čas je bil prehitro mimo in stroboskopi so vodili pot nazaj do črte vzpona. Vzel sem svoj marker in se pomaknil do rešetk, da bi se namestil v skupino, tam visel in razmišljal o ogromnosti nalog, s katerimi se sooča projekt 17.

Vreme v tem delu sveta je razvpito. Doživeti štiri letne čase v enem dnevu ni nič nenavadnega, kar še dodatno oteži misijo.

Sidro-vitlo v predelu premca

Naslednji dan je bil piščan zaradi višine valov, a naslednje jutro smo se vrnili polni optimizma. Strelna črta je ostala na mestu, kar nam je olajšalo orientacijo.

Stroboskopi, ki so me prepričevali o postavitvi vrvi, sem izplaval in se spotaknil ob nekaj, kar je izgledalo kot drog velikega premera. Kaj je bilo, se mi je posvetilo šele pozneje, ko ga je raziskovalec Stuart identificiral kot jambor, ki je zlomljen in leži na vrhu razbitin.

Po liniji jambora so veliki kovinski okvirji premera približno 3 m, zloženi kot prtiček, begali sliko. Stuart mi je pozneje spet pomagal sestaviti koščke – gledal sem stenske okvirje potniških sob drugega razreda.

Ker mi je spet zmanjkalo časa, sem se vrnil na linijo, da bi začel svoj vzpon istočasno kot Roal Verhoeven. Ko sem dosegel postajo za odcep, so se moja protipljuča začela polniti!

Nenehno izgubljam svoj vzgon in spuščam svoj PO 2 , sem ugotovil, da moj avtomatski ventil za redčenje (ADV) pušča. Reagiral sem tako, da sem zaprl svoj vgrajeni ventil za koper, kar je bilo veliko lažje kot priti do zaustavitve pretoka z debelimi rokavicami. Prejšnji del dekompresije sem zaključil s tresljajem ventila za koper, ko je bilo potrebno.

Prenosna cev se je zvila okoli strela in umazala dekompresijske palice. Roal je reagiral prvi, z Darronom Bedfordom pa sva pomagala pri razpletanju linije, kot par Morrisovih plesalcev. Ko je bila osvobojena, se je driftna postaja sprostila in deko-drift se je začel.

Dobra sezona

Napoved je kazala še na en potapljaški dan in pet dni od sedmih v dovolilnici bi bila dobra sezona. Za ta potop bi ročno zagnal dill na svoji enoti, ker mi je manjkalo delov za popravilo ADV.

Kinsale smo zapustili obdani z gosto meglo, vendar nas je kapitan pomiril, da je le-ta začasna. Seveda je po pol ure in malo oddaljenosti od obale posijalo sonce, megla pa se je dovolj razkadila, da nam je pokazala počasno polmetrsko valenje morske gladine, ki se bliža z juga.

Ko smo prispeli do razbitine, smo se hitro spustili, nekateri člani ekipe, ki se je odpravila proti telegrafom, so bili opaženi dan prej. Izmeril sem razdaljo, da bi dobil predstavo o obsegu. Trije potopi in toliko neodkritega.

Še enkrat smo šli mimo komore in opazili nenavaden sklop cevi, ki naj bi služile za ogrevanje vode v kabinah drugega razreda. Vse prehitro sem obrnil potop. Ko sem pobral moj kolut, sva zapustila dno, da bi začela dolg vzpon in dekompresijo.

Zadnji član ekipe je sprostil palice in začeli smo odnašati, se ustalili v 150-minutnem čakanju z dolgočasjem, ki je vedno prisotno tveganje, saj bi morebitne izgube koncentracije na zadnji oviri lahko bile vaše zadnje.

Okrepil je to točko, Vic je očistil zanko in potegnil svoj ustnik, tako da je imel usta, polna gume in vode. Z Darronom sva skupaj prižgala in podala kisikovo jeklenko Vicu, ki je stopil čez, da jo vzame. Prevladale so hladne glave. Končali smo potop in naša sezona 2024 se je bližala koncu.

Tim z ostalimi člani ekipe odprave 2024

Člani ekipe odprave, ki so bili prisotni, vendar niso bili omenjeni zgoraj, so bili Rez Soheil, raziskovalec Paddy O'Sullivan in Sea Hunter ekipa John Gillen in Keven Shanahan.

PROJEKT LUZITANIJA 17, Peter McCamley Pred projektom 17 je imel licenco za potapljanje samo irski tehnični potapljač Eoin McGarry Lusitania. Vendar, ko je izgubil ladijski telegraf med nepooblaščenim potopom leta 2017 so bila v Dáil Éireann (spodnji dom irskega parlamenta) postavljena pomembna vprašanja, kar je pomenilo nizko točko za Lusitania odstranitev artefaktov. Naš dober odnos z Greggom Bemisom je bil utrjen z našo zavezanostjo selitvi največjega Lusitania artefakt na Irskem, ladijska sošica, od javnega stranišča na Severnem Irskem do muzeja stare glave v Kinsaleu. To nas je skoraj vzelo 18 mesecev srečanj z lokalnimi in vladnimi uradniki. Gregg Bemis Gregg nam je dovolil potapljanje Lusitania leta 2016 in naša skupna misija, da odkrijemo resnico za njegovim hitrim potopom, je spletla močno vez. Leta 2021, leto po njegovi smrti, smo končno dobili dostop do kotlov, kjer jih je Vic Verlinden fotografiral v vrstah, vse nedotaknjene, kar je dvomilo o dolgoletni teoriji, da je prišlo do eksplozije premogovega prahu. Od ustanovitve Projekta 17 smo s člani ekipe, kot so Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown in Jimmy Lyons, razbili potapljaški monopol nad Lusitania. V zadnjih osmih letih in 10 ekspedicijah smo omogočili na desetine potapljačev z vsega sveta, da so obiskali razbitino, s čimer smo utrli pot, da jih bo sledilo še več. Bistveno je, da smo povečali zavest Lusitaniazgodovinskega pomena in njegove vloge pri oblikovanju sveta, v katerem živimo danes. Eoin McGarry zdaj sedi v glavnem odboru muzeja Old Head, poleg Cona Hayesa in Padraiga Begleyja, ki jima je Gregg podaril Lusitania. Leta 2023 so nam prvič po osmih letih in tretjem letu pod novim lastništvom zavrnili dovoljenje za potapljanje za našo odpravo leta 2024. Lusitania. Ta odločitev je izhajala iz našega zahtevnega odnosa z novimi lastniki in njihovega uvajanja nepotrebnih, omejevalnih predpisov. Na žalost se zdi, da to vodijo osebni konflikti in želja po ponovni vzpostavitvi prejšnjega monopola. Vladna licenca Muzej bi lahko bil lastnik Lusitania vendar nima v lasti morskega dna ali irskih teritorialnih voda, v katerih leži razbitina. Naša licenca je vedno določala, da ne vznemirjamo razbitine, ampak lebdimo nad njo, da zbiramo podatke, in letos ni bilo nič drugače. Na srečo smo pridobili potrebno državno dovoljenje in naše delo je potekalo po načrtih. Projekt 17 je bil edina ekipa, ki se je potopila Lusitania letos in podatki, ki smo jih zbrali, so bili edinstveni. Ko bo predložena dr. Connie Kelleher na podvodni arheološki enoti, bo, kot vedno, javno dostopna. Upamo, da se bo muzej tudi v prihodnje odločil za sodelovanje z nami. Medtem pa nadaljujemo z načrti za našo odpravo 2025. Stuart in Vic sta v ta projekt vložila ogromno truda, vse delo pa je zbral Mark Skillen, ki vodi spletno stran projekta 17 posodobljeno. Rad bi izpostavil tudi predanost Reza Soheila, ki je bil z mano pri vsakem potopu od začetka projekta. Je član potapljaške ekipe projekta 17 z najdaljšim stažem, s približno 50-60 potopi, 30-40 urami na dnu Lusitaniain približno 150 ur skupnega časa v vodi. Poleg Barryja McGilla je bil Rez ključnega pomena lociranje in obnovitev o Lusitania sošica. Za tiste, ki se želite še globlje poglobiti v zgodbo o Luzitaniji, knjiga Vica Verlindena Lusitania – Podvodna zbirka daje popoln pregled in vsebuje 240 slik, vključno s tistimi, posnetimi v petih letih na globini 92 m, zgodovinske fotografije in ilustracije. Knjiga A4 s trdimi platnicami ima 200 strani in stane 36 £ – dostava je 19.50 £.

Tim Lawrence (foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE lastnik Omarica Davyja Jonesa (DJL) na otoku Koh Tao v Tajskem zalivu, s čimer pomaga potapljačem, da svoje veščine presežejo le pri rekreativnem potapljanju. Vodi tudi Klub raziskovalcev SEA. Priznani tehnični raziskovalec razbitin in jam ter član kluba raziskovalcev New York, je PADI / DSAT tehnični inštruktor trener.

Tudi na Divernetu: LASTNIK LUZITANIJE BEMIS UMRE PRI 91. LETU, LASTNIK LUZITANIJE MUZEJU PODARI RAZBOLIN RMS LUZITANIJE, POTAPLJAČI NAJDEJO GLAVNI TELEGRAF LUZITANIJE, LUZITANIJSKI TELEGRAF NAJDEN IZ 90M