O GO Diving Show ANZGlavni govornik na Glavnem odru je priznani televizijski voditelj, naravoslovec in pustolovec Steve Backshall. Je tudi uspešen avtor, napisal je več dobro sprejetih knjig, pod zadnjo pa se bo podpisal – Deep Blue: My Ocean Journeys – po njegovih pogovorih.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Take a deep breath… Steve Backshall was nine years old the first time he saw a shark, while on počitnice with his family in Malaysia. It was the beginning of a life-long fascination with these ‘lords of the sea', and the oceanic life around them.

Njegova kariera enega najbolj priljubljenih naravoslovcev in raziskovalcev na svetu ga je popeljala na nešteto podvodnih krajev, od katerih jih mnogi še nikoli niso videli. Prav tako je bil priča presenetljivemu upadu bogastva divjih prebivalcev naših oceanov v zadnjih 50 letih.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Deep Blue je knjiga, ki nastaja celo življenje: izjemna mešanica spominov, potovanj ter znanosti o morju in okolju, ki nas popelje na nepozabno potovanje po mnogih svetovih vodnega življenja: od podvodnih puščav in pragozdov do evolucije oceanskih junakov. kot morska želva in velika bela, od nastanka oceanskega življenja do hitro upadajočega stanja belih polarnih morij in koralnih grebenov. To je hkrati ljubezensko pismo našim dragocenim oceanom in sklicevanje na to, kaj moramo storiti, da jih rešimo.

Na sejmu GO Diving Show ANZ je na voljo samo 200 izvodov (100 v trdi vezavi – 55 USD, 100 v mehki vezavi – 25 USD), zato toplo priporočamo prednaročilo, da zagotovite svoj izvod. Prednaročene knjige bodo na voljo za prevzem v prostoru za podpisovanje knjig v predvidenih urah podpisovanja, pri čemer bodo imeli prednost tisti, ki bodo prednaročili.

Pridobite podpisano kopijo Deep Blue Steva Backshalla na GO Diving Show ANZ 3

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR, predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.