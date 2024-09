Poiščite navdih in odkrijte več o avstralskih potapljaških točkah na GO Diving Show ANZ

Hitro se približuje GO Diving Show ANZ, ki bo potekal na Sydney Showgroundu od 28. do 29. septembra in z BREZPLAČNIM vstopom, obljublja množico informativnih, izobraževalnih in prijetnih pogovorov, prikazov, eksponatov in interaktivnih elementov, ne glede na vašo raven potapljaških izkušenj – in Inspiration / ANZ Stage je idealen kraj, da izveste več o lokalnih možnostih potapljanja – in vas navdihne nekaj fantastičnih predstavitev.

Govorci na odru Inspiration / ANZ so:

Roni Ben-Ahron bo govoril o Filipinih

Roni Ben-Ahron

Zagovornik trajnostnega turizma in strokovnjak za industrijo Roni Ben-Ahron bo na Inspiration Stageu GO Diving Show ANZ septembra, ki prikazuje neverjetno raznolikost Filipinov.

Roni je zadnjih 15 let preživel v industriji potapljaškega turizma, ko je pobegnil iz vrhunskega korporativnega sveta v globino. Ker je delala v šestih državah, tako v operativni kot prodajni in tržni vlogi, se je zaljubila v azijsko-pacifiško potapljanje. Pravi, da je tam, kjer raznolikost in barve ogrejejo srce in svetijo kot svetilnik o tem, kako bi moral izgledati ocean. Njen cilj je spodbujati prakse trajnostnega potapljaškega turizma, ki vključuje potapljače po vsem svetu.

Neverjetna raznolikost Filipinov

Filipini so ena najboljših potapljaških destinacij na svetu. Ker se nahajate v osrčju koralnega trikotnika, boste uživali v največji biotski raznovrstnosti na svetu: živahni koralni grebeni, razbitine, neverjetno pelagično življenje, redka bitja in edinstvena topografija.

Spoznajte najboljše potapljaške destinacije na Filipinih, kaj lahko pričakujete na vsaki in kako jih lahko doživite z Atlantis Dive Resorts in Liveaboards.

Potrošniki imajo danes izbiro; blagovno znamko lahko izberete na podlagi niza vrednot, ki se vam zdijo pomembne. Ali so okoljska prizadevanja, ozaveščanje skupnosti in izobraževanje pomembni za vas? Naučite se, kako lahko naredite učinek pri potapljanju z Atlantis Resorts in Liveaboards!

Torrey Klett bo izpostavil delo Sea Shepherda v Avstraliji

Torrey Klett / Morski pastir

Sea Shepherd Australia je neprofitna organizacija za ohranjanje morja, ki uporablja neposredno akcijo na prvi črti vojne proti plastičnemu onesnaževanju oceanov; nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov; uničujoče strategije upravljanja morskega življenja; in druge grožnje oceanskemu ekosistemu in njegovim prebivalcem.

Torrey Klett, koordinator poglavja za Sea Shepherd Sydney, bo predstavil vprašanja ohranjanja morja, s katerimi se danes soočata Avstralija in svet, na odru ANZ / Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ septembra in kako lahko dosežemo pomembne spremembe.

Torrey se je zavzela za prizadevanja za ohranjanje morja, potem ko je bila glavna trenerka potapljačev PADI v Hondurasu. Verjame, da je ohranjanje odgovornost vseh, in želi, da se počutite opolnomočene, da sodelujete in prispevate k zaščiti oceanov, ki jih imamo tako radi.

Terry Cummins bo osvetlil potapljanje ob Queenslandu

Terry Cummins

Priznani predstavnik industrije Terry Cummins bo navduševal o čudesih voda Queenslanda, ko bo stopil na oder ANZ na GO Diving Show ANZ v septembru.

Dr. Terrence (Terry) Cummins je predsednik Dive Queensland in ugledna osebnost v svetovni potapljaški skupnosti, pa tudi znan podvodni fotograf, pisatelj in nekdanji višji direktor potapljačev trening agencije.

Terry trenutno sedi v več vladnih svetovalnih odborih in odborih nevladnih organizacij v zvezi s potapljanjem, turizmom, zakonodajo in poslovno trajnostjo ter ima dolg seznam prestižnih nagrad in dosežkov, vključno z imenovanjem za člana kluba raziskovalcev NY in "medalja reda Avstralije" za njegov prispevek k potapljanju.

Potapljanje na obali Queenslanda

Terry te bo peljal na fotografija potovanje od južne meje Queenslanda do skrajnega severa in vključuje veličastno potapljanje na Velikem koralnem grebenu in Koralnem morju. Prav tako bo obravnaval in odgovarjal na vprašanja o negativnem dojemanju, ki napačno obstaja v nekaterih medijih o stanju Velikega koralnega grebena, hkrati pa bo poudaril edinstvene storitve, ki jih gostujočim potapljačem nudijo člani Dive Queensland.

Nays Baghai vas bo popeljal v zakulisje oddaje Diving Into The Darkness – s predvajanjem oddaje se odpre v soboto.

Nays Baghai

Nays Baghai je neodvisni filmski ustvarjalec in podvodni ustvarjalec in bo na odru Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ v septembru.

Živi v Sydneyju, diplomiral je na avstralski nacionalni filmski šoli AFTRS in njegov celovečerni prvenec kot režiser, Sestop, je zmagal na filmskem festivalu v Sydneyju 2020 in se zdaj predvaja na Amazon Prime ANZ.

Njegov drugi celovečerec, Potapljanje v temo, z govorko na glavnem odru Jill Heinerth, je leta 2024 zmagal na mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari. Ta osupljivi film bo prikazan na GO Diving Show ANZ v soboto zjutraj, da bi spodbudil dogajanje.

Poleg svojega dolgoletnega dela kot režiser, snemalec in montažer je Nays prejel tudi 30 nagrad za kratke in fotografija delo. Njegov portfelj strank vključuje Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Revija, Tourism Australia in še veliko več.

Kot podvodni kinematograf in fotograf ima Nays široko paleto potapljaških certifikatov, ki mu omogočajo delovanje v zahtevnih okoljih, nedostopnih tradicionalnim filmskim ekipam.

Narediti nemogoče mogoče: zakulisje potopa v temo

Večdelni režiser Nays Baghai se potopi v skrivnosti svojega večkrat nagrajenega dokumentarnega celovečernega filma o legendarni Jill Heinerth. V tej predstavitvi Nays pokriva široko paleto tem, vključno z:

Potop trening potrebno za izvedbo projekta

Podrobnosti kompleksnih filmskih dokumentov, vključno s scenariji, snemalnimi knjigami, diagrami snemanja in drugim

Celoten seznam jam in drugih podvodnih snemalnih lokacij

Neskončna vrsta izzivov, s katerimi se srečuje ekipa

Ogromen postopek urejanja

Tveganja in koristi rebreatherjev

Vzporednice med filmskim ustvarjanjem in tehničnim potapljanjem

Danny Charlton ponuja nasvete o obisku Indonezije

Danny Charlton

Razmišljam o obisku Indonezije na potapljanju počitnice? Potem se prepričajte, da pridete in poslušate modre nasvete Indonezije potapljaško potovanje guru Danny Charlton pri GO Diving Show ANZ v septembru.

Danny bo na odru ANZ / Inspiration Stage ponudil veliko uporabnih namigov in nasvetov o obisku te čudovite dežele, ki je dom nekaterih najboljših potapljačev na planetu.

Danny je diplomiral iz turističnih študij in je nekaj let delal v podjetjih v Ameriki, preden se je podal v Indonezijo. Enoletna pogodba se je razvila v srečanje in poroko z Angelique ter stalno življenje v tujini.

Navdušen je nad razvojem lokalnih talentov trening in vodenje. Leta 2001 se je posvetoval z lastniki letovišča Lembeh o razvoju izdelkov in naslednje leto odprl koncesijo za potapljanje v letovišču. Izdelek Passport to Paradise je bil razvit v kratkem, kar je potapljačem omogočilo, da v celoti raziščejo severni Sulavezi.

Danny je v ospredju razvoja potapljaških objektov Lembeh Resorts in Murex Resorts po najvišjem standardu, z obsežno ponudbo.

James Hunter bo govoril o podvodni arheologiji

James Hunter

James Hunter je kustos za pomorsko dediščino in arheologijo v Avstralskem nacionalnem pomorskem muzeju in bo imel zanimivo predstavitev na odru ANZ/Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ v septembru.

James je leta 2012 doktoriral iz pomorske arheologije na Univerzi Flinders, leta 2001 pa je magistriral iz zgodovine in zgodovinske arheologije na Univerzi Zahodne Floride.

Več kot dve desetletji se ukvarja s področjem zgodovinske in pomorske arheologije in je sodeloval pri preiskavi več mednarodno pomembnih krajev brodolomov v ZDA, vključno s podmornico iz ameriške državljanske vojne HL Hunley in Emanuel Point Shipwreck, španska galeja, ki je leta 1559 potonila v zalivu Pensacola na Floridi.

Jamesova doktorska raziskava je raziskovala zgodovino in arheologijo obrambe torpednih čolnov, ki so jih uporabljale kolonialne in zgodnje nacionalne mornarice Avstralije in Nove Zelandije. Na svojo vlogo v muzeju je bil imenovan januarja 2015 in je sodeloval pri več pomorskih arheoloških projektih, vključno z raziskavami razbitin prve avstralske podmornice. AE1 v Papui Novi Gvineji lahka križarka HMAS iz druge svetovne vojne Perth (I) v Indoneziji ter iskanje in identifikacija kraja razbitine HMB Jamesa Cooka Endeavour v Združenih državah Amerike.

Holly Wakely iz Blue Horizon Diving bo skušala navdihniti naslednjo generacijo potapljačev

Holly Wakely

Potapljanje inštruktor in vodja turneje Holly Wakely bosta na odru ANZ / Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ septembra, s čimer nadaljuje svoje poslanstvo, da navduši več ljudi, da se začnejo potapljati.

Pri 21 letih je Holly opravila že več kot 2,000 potopov in je vodja tečaja PADI. A njena pot se je začela veliko prej, pri štirih letih, ko je prvič odkrila ljubezen do podvodnega sveta. Njena strast jo je pripeljala do pilotiranja PADI Juniorja Potapljaški mojster program. Holly zdaj rada poučuje potapljanje vseh stopenj, še posebej otroke.

Hollyna globoka ljubezen do potapljanja presega poučevanje. So-vodi Blue Horizon Diving YouTube kanal, ki deli potapljaške dogodivščine in nasvete za vse. Holly tudi organizira in vodi potapljaška potovanja po vsem svetu.

Svojo strast rada deli z drugimi, kakor koli se ji zdi primerno. Njen cilj je pridobiti več ljudi v potapljaško skupnost, vključno z otroki, ki so navdušeni nad oceanom!

Od mladega potapljača do direktorja tečaja: vključevanje naslednje generacije

Holly Wakely, nekdanja mlada potapljačica, ki je postala direktorica tečaja, deli strategije za vključevanje naslednje generacije potapljačev prek različnih tokov medijev. Hollyjino potovanje je spremenilo, kdo je ona kot potapljač in posameznik. Njen cilj je navdihniti druge in podpreti mlade potapljače pri njihovem individualnem potovanju ter zgraditi vključujočo potapljaško skupnost. Holly še naprej sodeluje z mladimi potapljači prek omrežij družbenih medijev, kot je YouTube in TikTok ter razpravlja o tem, kako ti oblikujejo prihodnost potapljanja.

Dr. Matias Nochetto iz mreže Diver Alert Network bo imel navdihujoče in poučne predstavitve

Matias Nochetto

Spoštovani podpredsednik za medicinske storitve Diver Alert Network, dr. Matias Nochetto, bo imel navdihujoče in poučne predstavitve na uvodnem dogodku. GO Diving Show ANZ v septembru.

Dr. Nochetto dela pri DAN-u od leta 2006. Je sovoditelj programa nadaljnjega medicinskega izobraževanja DAN-UHMS in član fakultete več nacionalnih in mednarodnih tečajev in programov potapljaške medicine.

Postal je potop inštruktor (1999) med medicinsko šolo, kar ga je pripeljalo do zaključka triletne klinične in raziskovalne štipendije v hiperbarični in potapljaški medicini, da bi združil obe strasti.

Poiščite navdih in odkrijte več o avstralskih potapljaških točkah na GO Diving Show ANZ 10

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govornikov z vsega sveta, kot tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov , predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Prijavnica na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačno – registracija tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.