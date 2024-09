Navdihnite se za svojo naslednjo avanturo z Deborah Dickson-Smith

Deborah Dickson-Smith ima desetletja izkušenj z raziskovanjem sveta tako nad vodo kot pod vodo in to izkušnjo prenaša na Diveplanit Travel, ki svojim strankam predstavlja nove potapljaške destinacije – in zdaj tudi GO Diving Show ANZ občinstvo 28. in 29. septembra.

Bodite navdihnjeni za svojo naslednjo avanturo! Debova predstavitev bo predstavila nastajajoče potapljaške destinacije, vključno z:

Halmahera – tako imenovani „New Raja Ampat“ na Moluških otokih v Indoneziji; Romblon – razglašena nova prestolnica makro potapljanja na Filipinih; Mikomoto – mesto kladiva streljaj od Tokia; in Šrilanka – na novo dostopna destinacija za razbitine za ljubitelje rje.

Pokrivala bo tudi nove možnosti potapljanja v Mikroneziji, vključno s Pohnpei in Majuro, ki so se odprle zaradi novih letov z Nauru Airlines.

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR, predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji.