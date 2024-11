Darilni vodnik: 7 novih knjig za potapljače

Potapljač in kuhar,

avtorja Lasse Spang Olsen

bral sem Potapljač in kuhar ko je prijatelj poklical po telefonu. Čez nekaj trenutkov je rekel: »Mislim, da ste prebrali Potapljač in kuhar?" To se mi še nikoli ni zgodilo, kar naj bi pomenilo, da je to »knjiga trenutka«.

Če je še niste prebrali, se morda le spomnite novice iz leta 2013, ki jo je navdihnila, o nigerijskem vlačilcu, ki se je v sumljivih okoliščinah zelo hitro potopil, svojih 12 članov posadke pa ujetih pod palubo.

Ko je bila ekipa nasičenih potapljačev, ki delajo na tem območju, poklicana, da naredijo tisto, kar se od njih redko pričakuje – pobrskajo po notranjosti razbitine na globini 30 metrov, da bi odstranili človeška trupla – so bili šokirani, ko so našli enega od članov posadke, kuhinjo. chef, še vedno živ po več kot dveh dneh ujet v najbolj oddaljenem delu plovila.

To ni spoiler, ker je ta knjiga "howdunnit", ki podrobno opisuje, kaj se je zgodilo do te točke in, kar je bistveno, kaj se je zgodilo potem. Ima tudi nekaj zavojev v repu, ki so me zagotovo presenetili.

Avtor je filmski ustvarjalec in to je knjiga njegovega dokumentarca o izjemni zgodbi o podvodnem preživetju, dopolnjeni z izvirnimi podobami iz klavstrofobičnih meja trupa.

Zgodbo je predstavil zelo jasno, prepleteno z deli prvotnih izmenjav med potapljači, njihovo nadzorno ladjo in kuharjem Harrisonom, in ta pristop je zelo učinkovit.

Reševalni napor

Če imam kritiko – in je zelo majhna – je to, da se zdi, da avtor kljub vsej svoji jasnosti tako močno želi zagotoviti, da bo bralec dobi vsaka točka. Ta odločnost pomeni, da se prikrade določena količina ponavljanja.

Vendar to izzveni po prvi polovici knjige. Nasprotno pa obstaja poznejša epizoda, v kateri reševalna misija skoraj iztiri, ko potapljači spregledajo ključni dejavnik. Ta ekstremna situacija se reši tako hitro in nenadoma, da sem si težko predstavljal, kako se je to zgodilo – in si še vedno.

Nič od tega ne odpravlja dejstva, da je to vznemirljivo in čustveno branje, Olsen pa ga je naredil za enostavno – čeprav, kot je jasno razvidno iz zadnjih poglavij, mu raziskovanje in pisanje še zdaleč ni bilo enostavno. Ta dih jemajoča zgodba je vredna razmeroma kratkega časa, ki ga boste prebrali.

Potopljene publikacije, ISBN: 9781909455610

Mehka vezava, 15 x 23 cm, 176 strani, 20 £

Cameos Coral Triangle Cameos: biotska raznovrstnost in majhna večina,

avtorja Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Vedno je težko uganiti, kaj bo založnik Dived Up pripravil naslednjega, vendar kot Potapljač in kuhar kaže, njegove izbire niso nikoli manj kot zanimive.

Prebral sem predhodnika Kameje koralnega trikotnika, ki se je imenovala V osrčju koralnega trikotnika, ko je izšel leta 2021 in menil, da gre za odlično zlitje prepričljivega besedila in podvodna fotografija.

Alan Powderham je zelo dober makro fotograf in tako kot danes se je povezal z morsko biologinjo Sancio van der Meij, da bi se podal pod kožo "majhni večini" majhnih rib in nevretenčarjev, ki sestavljajo večino Indo-Pacifika. grebensko življenje.

Prejšnja knjiga je do te mere navdušila, zlasti način, kako se je držala potapljačevega zornega kota, da smo objavili šeststranski izvleček v Potapljač revije deliti veselje. Kameje koralnega trikotnika je izdelan v enakem kvadratnem formatu klubske mizice in se izkaže za enako dobro.

Prebral sem dovolj knjig, v katerih fotografi izberejo svoje najboljše posnetke in si nato izmislijo nekaj navideznih naslovov poglavij in neumnega besedila, da upravičijo izbiro, vendar sta Powderham in van der Miej preveč vestna, da bi se ujela v to past.

Slike so izbrane in razvrščene z dobrim razlogom – v tem primeru po vrstah živali – in besede, čeprav jih je malo, so skrbno izbrani drobci informacij, ki nakazujejo izvirno misel in pustijo bralcu misliti, da bi si jih bilo vredno zapomniti.

Powderhamove slike se nagibajo k temni plati – on je eden tistih fotografov, ki se znajo upreti želji, da bi svoje slike naredile izstopajoče – in ker se prelivajo do robov strani in ena v drugo, je učinek preplavljen bralčevo vidno polje, kot pri potopu, zaradi česar je izkušnja bolj poglobljena.

O tem, kar je v bistvu slikanica, ne morem reči bolje kot to, da bi to preneslo večkratno branje. Mislim, da bo večina opazovalcev morskega življenja uživala, še posebej podvodni fotografi.

Potopljene publikacije, ISBN: 9781909455573

Trda vezava, 22 x 30 cm, 224 strani, 45 £

52 Naloge: Podvodna fotografija,

avtorja Alex Mustard

52 Naloge je serija knjig založbe Ammonite Press o vidikih fotografija – zadnjič, ko sem pogledal, je bilo 14 naslovov, ki segajo po temah od črno-belih in dronov do ulice in Instagrama fotografija.

Zdaj je posvečen podvodna fotografija izdaja nič manj ugledne avtoritete kot Alex Mustard iz Združenega kraljestva, čigar kvalifikacij skoraj ni treba ponavljati.

Tako kot drugi naslovi v seriji, Podvodna fotografija sestavljajo enoletne tedenske delavnice, ki so »namenjene razvijanju temeljnih veščin, širjenju obzorij in spodbujanju ustvarjalnosti«, da ne omenjamo ustvarjanja osupljivih slik.

Naloge segajo od popolnega supermakro posnetka življenja na morskem dnu do kreativne uporabe razpoložljive svetlobe za muhaste fotografije razbitin, vsako pa spremljajo trdni, a ne preveč tehnični nasveti, s prostorom za opombe.

Vsaka od 52 nalog ima ključ, ki prikazuje vrste zadevnih nalog, bodisi velika žival, prijatelj, sestava, računalnik, ribe, osvetlitev, makro, kulisa, tehnika, širokokotni ali razbitina. Knjiga je polna navdihujočih Mustardovih posnetkov, plošč z nasveti in vrste neposrednega pisanja, ki zagotavlja, da njegovi nasveti pristanejo. Preprost pristop deluje tako, da usmeri pozornost na ključne elemente.

Nekatere naloge zajemajo pobude, kot je prijava na tekmovanja ali produkcija revije covershots (dobro je videti enega od avtorjevih izjemnih Potapljač naslovnice, uporabljene kot primer, zakaj se tako malo slik dejansko lahko kos konkurenci več naslovnic).

Težava, ki se vam je nedvomno pojavila, je, da ima v resničnem svetu zelo malo potapljačev, razen strokovnjakov za toplovodno potapljanje, to srečo, da ima dostop do različnih lokacij, ki so potrebne za izpolnitev vseh teh projektov, vsekakor redno.

Mustard se tega očitno zaveda: »Izdelal sem naloge, ki jih je večinoma mogoče opraviti v potopu ali primernem potapljaškem dnevu,« pravi v predgovoru. "Namenjeni so temu, da se izpolnijo približno po vrstnem redu, namesto da bi izbirali svoje najljubše." Zato menim, da je sporočilo, da naredite najboljše, kar lahko.

Za večino podvodnih fotografov, ki resno razmišljajo o samoizpopolnjevanju, bo preprosto branje te knjige prijeten proces, ki jim bo dal obilico idej za naslednje potovanje.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Trda vezava, 21 x 14 cm, 128 strani, 12.99 £

Morski psi, raže in kimere vzhodne obale Severne Amerike,

avtorja David A Ebert & Marc Dando

Ta razkošni terenski vodnik je nadaljevanje drugega, ki sem ga pregledal v preteklosti, ko sem opazil, da je skoraj preveč lepo izdelan, da bi tvegal, da bi na terenu postal umazan in s pasjimi ušesi.

Ta vodnik iz leta 2020 je bil posvečen Evropi in Sredozemlju in naj bi bil prvi terenski vodnik, ki zajema vseh 146 vrst, ki jih najdemo v morjih, zlahka dostopnih iz Združenega kraljestva. Ta nova knjiga pokriva atlantsko obalo ZDA in Kanade in presega to s 173 vrstami, seveda s precejšnjim prekrivanjem.

Vključuje elasmobranchs, ki jih najdemo okoli atlantskih otokov, kot so Bahami in Bermudi, ki segajo proti zahodu v Mehiški zaliv vse do polotoka Jukatan, in vključuje nekatere redko videne globokomorske vrste.

Samo če vzamemo lanternsharke kot naključni primer, boste našli uvodno stran z barvno fotografijo, ki ji sledijo tri strani, ki ponazarjajo oblike telesa in oznake, nato podroben vodnik po zobovju, preden se lotimo devetih vrst.

Za vsako od teh imamo Dandove stranske in zračne znanstvene ilustracije, ki so boljše od fotografije, podroben opis, habitat, biologijo, status Rdečega seznama IUCN, razpon globine, dimenzije na različnih stopnjah zrelosti in druge ključne podrobnosti (ključ je na zavihek sprednje platnice), kot tudi zemljevide distribucije.

Če tukaj ne morete natančno določiti prednostne prehrane zelenega morskega psa, verjetno nikoli ne boste.

David Ebert, programski direktor pacifiškega raziskovalnega centra za morske pse in nosilec številnih drugih delovnih mest, povezanih z elasmobranchom, z veliko jasnostjo piše o vsaki vrsti med številnimi bolj splošnimi poglavji. Obstaja tudi poglavje, ki ga je Sonia Fordham iz Shark Advocates International posvetila ohranjanju. To je privlačna in izčrpna referenčna knjiga.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Trda vezava, 18 x 22 cm, 430 strani, 35 £

Potapljanje Gozo & Comino,

avtor Richard Salter (2. izdaja)

Morda bo to druga izdaja, vendar je vredno omeniti, ker so malteški otoki tako priljubljena destinacija med britanskimi in celinskimi potapljači in že dolgo obstaja huda konkurenca, ki jim bo ponudila dokončne potapljaške vodnike.

Mislim, da je bil ta prvi, ki je zanemaril samo Malto in se osredotočil na dva severna otoka. To je smiselno, ker se številni potapljaški obiskovalci odločijo za ozemlje Goza, tam pa jih lahko veliko zaposli.

Ker lahko malteške otoke raziskujejo neodvisne potapljaške skupine, je bilo več povpraševanja po vodnikih kot na drugih destinacijah, kjer potapljanje večinoma organizirajo potapljaški centri.

Salterjeva knjiga se je prvič pojavila leta 2017. Bil je dober lokalni potapljač inštruktor z intimnim delovnim poznavanjem lokacij in dopolnil obstoječe znanje, ki bi ga delil s strankami z nadaljnjimi raziskavami in fotografija zapolniti vrzeli.

Ta revidirana izdaja vsebuje samo eno novo mesto, razbitino Hephaestus, s čimer jih je skupno 72 – večina (58) jih je okoli Goza.

Za evidenco Hephaestus je 60-metrski naftni tanker, ki je bil namerno potopljen med 30-40 m globoko pri Xatt I-Ahmarju, blizu obstoječih znamenitosti Karwela, Cominoland in Xlendi. V knjigi, ki vsebuje podrobne opise, zemljevide in fotografije, so zabeležene spremembe na obstoječih lokacijah in posodobljeni podatki o potapljaških centrih.

Dramatičen propad Azurnega okna, ki ga je po verjetno dolgih eonih spremenil v povsem novo potapljaško mesto, se je zgodil ravno, ko je šla v tisk prva izdaja, vendar je Dived Up uspel umakniti knjigo nazaj in jo spremeniti v nick časa.

»Izkazalo se je, da sta zemljevid in opis novega mesta, ki ju je Richard sestavil pozneje, ko se je vis umiril, v veliki meri držala,« mi je povedal založnik Alex Gibson. Nova izdaja vsebuje novo fotografijo Peta Bullena nastalih 'Azurnih Alp' in nekaj nadaljnjih popravkov besedila. "Tokrat se ni zgodilo nič tako dramatičnega, hvala bogu!"

Kot poudarja Gibson, sta bila navigacija in videz knjige izboljšana in osvežena z namenom, da bi olajšali iskanje potopov na vsakem od petih področij.

Potopljene publikacije, ISBN 9781909455580

Mehka vezava, 184 str, 23 x 16 cm, 20 £

Sharkpedia: Kratek kompendij morskega psa,

avtorja Daniel C Abel

Še ena ponudba morskega psa iz Princetona, to knjigo bi lahko v tem letnem času videli kot polnilo za nogavice. Privlačen je tudi na svoj način, od prevleke iz tkanine, odtisnjene s folijo, naprej. Ilustrator Marc Dando se je vrnil z prelomi besedila v različnih stilih risanja črt, vendar se koncept vrti okoli opazovanj Daniela Abela, ameriškega pomorskega znanstvenika profesor, ki se ukvarja z ekologijo in fiziologijo morskih psov.

Gre za nabor informacij o morskih psih, razdeljenih na približno 100 abecednih vnosov, in dobra novica je, da se izogiba otrplemu besedičenju o tem, da so morski psi za ljudi manjša grožnja kot ljudje za morske pse (zehanje), v korist stvari, ki sem jih jaz ne vem, a si želim, da bi imel.

Tukaj je pokušina iz majhnega razdelka o nenavadnih imenih morskih psov, ki se osredotoča na Happy Eddie Shyshark: »Zakaj je sramežljiv morski pes? Ker se ima, ko ga ogrožajo plenilci, kot so Cape Fur Seals, navado zvaliti v klobčič z repom, ki si pokriva oči. Zaradi tega se vrsta imenuje tudi krofni morski pes.

"Morda s tem morski pes spodbudi pogosto igrive Cape Fur Seals, da se vključijo v igro 'metanja morskega psa', namesto da bi ga pojedli." Prebrati ga boste morali, da boste ugotovili, od kod izvira bit 'Happy Eddie' – ali da boste uživali v drugih imenih, kot sta falični morski pes in morski pes lizika.

Našli boste zanimiva opažanja o vidikih, kot je tonična nepremičnost ali »hlinjenje smrti«; starševska skrb: »Ni je. Ali ni dovolj krepostno, da morski psi ne jedo svojih potomcev?« in klecanje jabolka kot način razumevanja ugriza morskega psa.

To je veliko več kot šaljiva knjiga, vendar naredi tisto, kar je v srcu resna tema, zelo prebavljivo. Lepo darilo za potapljača z morskimi psi.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Trda vezava, 12 x 18 cm, 168 strani, 10.99 £

Mala knjiga o kitih,

avtorja Robert Young & Annalisa Berta

Še ena »majhna knjižica« iz Princetona me je spomnila na svojo trdo vezano obliko in slog Observer serija knjig mojega otroštva. Je del serije, ki obravnava teme od hroščev in metuljev do dreves in vremena, kar bi lahko nakazovalo na otroške knjige, vendar bi bilo zavajajoče, ker je preprosto namenjeno ljubiteljem narave.

Knjiga žepnega formata, ki jo je razkošno ilustriral Tugce Okay in izbor fotografij, vsebuje veliko dejstev na svojih 160 majhnih straneh in je zelo primerna za potovanja. Osebno bi raje imel obliko, ki je bolj v skladu z velikansko tematiko, zlasti v smislu ilustracij, vendar se je o drobnem tisku in oblikovanju dovolj enostavno pogajati.

Kot Sharkpedia, knjiga se premika od teme do teme, pokriva biologijo, vedenje in ohranjanje delfinov in pliskavk ter večjih kitov, ter je dobro napisana in informativna.

Če iščete majhno darilo za prijatelja ali sorodnika, ki ima kitovsko naravnanost, morda tistega, ki se med potapljanjem rad odpravi na čolne za opazovanje kitov, je to vredno premisleka.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Trda vezava, 10 x 16 cm, 160 strani, 12.99 £

Druge ocene knjig na Divernetu: Julij 2024, november 2023, Avgust 2023, april 2023, februar 2023, december 2022, avgust 2022, april 2022