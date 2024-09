Kot tudi množica vrhunskih zvočnikov, vključno z Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson in Pete Mesleyje GO Diving Show ANZ v septembru bo tudi dom številnih interaktivnih elementov – vključno z vašo priložnostjo, da se potopite v 70-metrsko razbitino z dovoljenjem čudes virtualne resničnosti.

Pridružite se guruju 3D fotogrametrije in tehniku ​​GUE inštruktor trener John Kendall za to popolnoma poglobljeno izkušnjo – nadenite si slušalke in zgrabite krmilnike, nato pa se podajte na osupljivo realistično raziskovanje ostankov starodavne brodoloma v vsem svojem sijaju.

TV voditelj in avtor Ross Kemp se sam preizkusi v potapljanju po razbitinah VR

Potop v razbitine VR je bil prava uspešnica na GO Diving Showu v Združenem kraljestvu, zdaj pa John prinaša to neverjetno izkušnjo na otvoritveni dogodek v Sydneyju. Mladi ali stari, potapljači ali nepotapljači, to je popoln 'potap' za vas!

Razbitina je neverjetno realistična

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govornikov z vsega sveta, kot tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR do poskusnih potopov , predstavitveni bazen, morske deklice in še veliko več.

Pojdite na potapljanje po razbitinah – ne da bi se sploh zmočili! 4

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.