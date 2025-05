GoPro kamere povsod, kamor grem

at 8: 36 am

EKREM PARMAKSIZ je podvodni fotograf, specializiran za morske pse, a medtem ko je nekoč užival v miru sveta pod valovi, ga skrbi, da lahka dostopnost kakovostnih fotoaparatov ta svet spreminja v divji rudnik vsebin. Je duh že iz škatle – kaj storiti? jo misliš?

Preden sem se podal v svet potapljanja, se mi je ocean vedno zdel kot oddaljen planet. V otroštvu sem lahko podvodno kraljestvo občudoval od daleč, skozi televizijske dokumentarce. Lepo, skrivnostno in rahlo zastrašujoče.

Nisem odraščal ob tem, po naravi nisem bil plavalec, ampak nekaj v tišini spodaj, breztežnosti, svetu, skritem tik pod valovi – me je vleklo.

Neskončni modri koralni vrtovi in ​​jate rib, ki so se vrtinčile kot srebrne nevihte, niso bile edine, ki so me privlačile. Morski psi so me privlačili že od otroštva. Ne v tipičnem iskanju vznemirjenja, Žrelo-navdihnjen način, a nekaj globljega.

Medtem ko so se drugi otroci strašili nad filmi ali slikami vrst ostrih zob, sem jaz listala po enciklopedijah, skicirala morske pse na robove šolskih zvezkov in prosila, da bi si lahko na televiziji ogledala dokumentarce o morskih psih.

Nekaj ​​je bilo na njih: mogočni, starodavni, nerazumljeni. Zame niso bili le plenilci, temveč simboli divjega sveta, ki je preživel milijone let. Nisem jih imel za pošasti. V njih sem videl skrivnost.

Spominjam se, da sem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja gledal prizor v dokumentarcu o naravi, v katerem so potapljače obkrožali morski psi. Voda je bila mirna. Morski psi so drseli okoli njih kot duhovi. Te slike sem moral previti že dvanajstkrat. Želim biti tam, sem pomislil. Želim jih razumeti, ne pa se jih bati.

Samo potapljanje

Sprva sem se hotel samo potapljati. Ocean je svet, ki ga večina ljudi nikoli zares ne izkusi. Vidijo gladino – valove, odseve, barve – a ne slišijo tišine spodaj ali so priča majhnim dramam življenja na grebenu: klovn, ki brani svoj dom, želva, ki drsi skozi sončni žarek, grebenski morski pes, ki reže modrino kot vprašaj.

Klovn, ki brani svoj dom

Izhodišče je bilo, da sem začutil tesno vodo okoli sebe, da sem breztežno lebdel med bitji, ki sem jih videl le v knjigah in na zaslonih. Toda nekje med prvim in stotim spustom sem spoznal, da ni dovolj, da bi to videl. Želel sem si to predstavljati.

Nisem si zadal cilj, da bi postal podvodni fotograf. Fotoaparata nisem vzel v roke, da bi ustvarjal umetnost, vsaj sprva ne, ampak da bi se spominjal.

Potem je to postalo način prevajanja: vzeti trenutke, ki so bili preveč krhki, preveč minljivi, in jih zamrzniti ravno toliko časa, da so drugi videli, kar sem videl jaz. Čudenje. Mirnost. Življenje.

Podvodna fotografija Ni šlo za popoln posnetek. Postalo je način prevajanja strahospoštovanja – način, kako vrniti delček tišine in skrivnosti, da bi ga lahko videli tudi drugi. Vsaka slika je bila pogovor: ne le »poglejte, kaj sem videl«, ampak »poglejte, kaj tvegamo izgubiti«.

Nadrealistični blues

Minilo je že več kot 18 let, odkar sem začel kot podvodna fotografija umetnik. Kar se je začelo kot poskus ujeti nadrealistično modrino morja, se je kmalu spremenilo v obsedenost z morskimi psi. Preprosta strast se je kmalu spremenila v namen.

In nekje med tem procesom sem spoznal, da nisem postal potapljač s kamero, temveč pripovedovalec zgodb, ki je preprosto delal v modrem.

Nekoč sem se potapljal zaradi tišine, a z leti se je nekaj spremenilo. Ta neprekinjena interakcija z morskim življenjem je začela bledeti in postajala vse težje najti.

Vrsta miru, ki me je nekoč ovijala, ko sem lebdel med vodo in breztežnostjo, je zdaj pod vplivom nečesa pretiranega: nenehne uporabe GoPro kamer, rdečega sija luči za snemanje, hitenja za "samo še en posnetek".

Te videokamere so povsod, kamor grem po svetu – na palicah, utripajoče luči, ljudje manevrirajo ne zato, da bi opazovali greben, ampak da bi ga posneli.

Ne tako dolgo nazaj je bilo vzeti s seboj fotoaparat na potop izbira – nekaj, kar je bilo rezervirano za tiste z trening, potrpežljivost ali namen. Zdaj je to skoraj pričakovano. GoPro kamera, pripeta na vsako Maska-pas, kupolasta odprtina v vsaki roki, utripajoče lučke, ko se podvodni paparaci lotijo ​​dela. Včasih se zdi, kot da je pod vodo več akcijskih kamer kot rib.

Potapljanje je postalo manj osredotočeno na sam potop in bolj na vsebino. Kamor koli pogledam, vidim še eno kamero na palici in še enega potapljača, ki je bolj osredotočen na posnetke kot na trenutek. Kot da bi se greben spremenil v filmski set, kjer je vsaka želva zvezdnica, vsak morski pes bežen kameo, vsaka koralna glava pa kulisa.

Maska dol, kamera ven

Na mojih prvih potopih, še preden sem imel fotoaparat, se mi je vse zdelo sveto. Tiho. Nefiltrirano. Nisem razmišljal o kotih ali posnetkih, le s široko odprtimi očmi sem lebdel skozi svet, ki mu je bilo vseeno, ali gledam.

Zdaj? Bil sem na potopih, kjer ljudje komajda vzpostavijo očesni stik z oceanom. Maska dol, kamera ven, lovijo posnetke kot podvodni vplivneži.

Iščem strel za denar

Gledal sem potapljače, kako se prebijajo do morskega konjička, se gnečejo na čistilni postaji ali pa se odpihujejo nekaj centimetrov nad grebenom, samo da bi dobili "dobri posnetek", medtem ko greben zadržuje dih in se ribe razbežijo. Kjer je bila GoPro prej orodje, se zdaj zdi kot refleks.

Daleč sem od tega, da bi bil proti fotoaparatom – kako bi lahko bil, če pa nosim zelo profesionalni polnokamerni fotoaparat? – ampak bolj ko se potapljam, bolj hrepenim po tistih tihih, neposnetih trenutkih, takšnih, ki jih nihče drug ne bo nikoli videl. Tistih, ki ne potrebujejo urejanja, objave ali odobritve, samo spomin.

Ko so kamere povsod, postane prisotnost redka. Skupinski potopi so postali bolj podobni lebdečim filmskim setom. Bil sem na potopih, na katerih so se potapljači brez pogleda prebijali mimo gološkrgarjev, lovili želve in lebdeli le nekaj centimetrov od levje ribe, samo da bi dobili popoln posnetek.

Razumem privlačnost in željo, da bi ujeli ta popoln trenutek – želvo, ki drsi skozi sončne žarke, morskega psa, ki se vali iz globine –, kar je močno. To so spomini, ki jih želimo ohraniti, deliti, dokazati, da smo bili tam.

Imel sem trenutke, ko se zdi, da popoln okvir zadržuje vso čudo, ki ga čutim. A nekje na poti se zdi, kot da smo mnogi od nas nehali potapljati in začeli ustvarjati vsebine.

Lov

Zdaj se sprašujem, kaj pri tem izgubljamo. Kar me moti, niso toliko kamere, temveč nujnost. Pregon. Način, kako nas izvleče iz prisotnosti. Način, kako tiho srečanje z morskim psom spremeni v uprizorjen dogodek. Način, kako fragmentira intimnost potopa – kako namesto da bi delili strahospoštovanje, tekmujemo za kote posnetka.

Potapljaški vodniki so nas nekoč preprosto vodili in opozarjali na skrite stvari, ki bi jih lahko spregledali: škarpino, kamuflirano v korale, čistilno kozico, ki pleše v morski vetrnici, počasen utrip morske kumare pod našim plavutiBili so pripovedovalci zgodb, ne le voditelji, temveč tudi razlagalci grebena.

A v zadnjem času imajo polne roke dela – ne s skrilavci ali kazalci na grebene, temveč z GoPro kamerami. Na palicah, z lučmi, v kupolastih odprtinah. Danes ni nenavadno videti vodnika, ki snema vsak trenutek, obrača kamero nazaj proti skupini za podvodne selfije ali lovi želvo, da bi dobil popoln posnetek za Instagram video trgovine.

Vsebina je valuta

Včasih to cenim. Posnetek je lep spominek in dobro poznajo kote. Označili so me na čudovito zmontiranih posnetkih vrhuncev in priznam, da je kul videti se, kako lebdim v modrini, uokvirjen s koralami in sončno svetlobo, kot iz filma o naravi.

Ampak drug del mene pogreša stari tempo. Mirnost. Osebno pozornost. Zdaj je vodnik pogosto bolj snemalec kot naravoslovec. Včasih so spredaj z GoPro kamero, medtem ko se skupina razhaja. Včasih snemajo, namesto da bi pokazali tisto redko bitje, mimo katerega sem plaval.

Ni njihova krivda – krivda je kultura, ki smo jo zgradili. Vsebina je zdaj valuta. Trgovine si želijo promocije. Potapljači si želijo spominkov. In vodniki, ujeti nekje med varnostjo, pripovedovanjem zgodb in družbenimi mediji, poskušajo narediti vse to.

Srečanje s kladivoglavcem

Spominjam se zelo bizarne situacije na Maldivih, ko smo naleteli na veliko jato kladvenic, na ducate jih je bilo.

Premikajo se v počasni formaciji, njihova telesa rezijo vodo kot starodavne relikvije, glave pa se premikajo levo in desno, kot da bi iskale več kot le plen – morda mir.

Uganete kaj? Dva potapljaška vodnika, ki bi morala stati pri miru, se nista mogla zadržati in sta se z GoPro kamerami v dlaneh pognala proti šoli. Močno. Nestrpno. Prehitro. Nato so morski psi v trenutku izginili.

Z enim samim pomahom repa so izginili nazaj v modrino, kot da jih tam sploh ne bi bilo. Vodniki so se sramežljivo vrnili k skupini, kamera je še vedno snemala, a je bila prazna.

Nazaj na čolnu sem se jim približal in citiral njihove besede: »Najbolj nepozabna srečanja so tista, kjer ostaneš pri miru – in pustiš, da ocean pride k tebi.«

'Naj ocean pride k tebi'

Upoštevati je treba tudi druga pomembna dejstva. Prekomerna uporaba podvodnih videokamer lahko povzroči različne okoljske, etične in praktične posledice.

Lahko moti morsko življenje in povzroči fizično škodo habitatom – potapljači s kamerami se lahko po nesreči dotaknejo ali brcnejo krhke in počasi rastoče koralne grebene. Nekatere vrste se lahko preveč navadijo na človeško prisotnost, zaradi česar so bolj ranljive za plenilce ali krivolov.

In priljubljen podvodna fotografija Lokacije lahko postanejo prenatrpane, kar vodi do degradacije ekosistema in zmanjšanja kakovosti izkušenj obiskovalcev.

Nekakšna čarovnija

Pod vodo obstaja nekakšna čarovnija, ki se ne prenese na video – trenutki, ki ne uspejo pred kamero. Trenutki, ki preprosto soIn upam, da ne bomo pozabili, da ni treba vsega zabeležiti.

Nekatere stvari se bolje občutijo v trenutku, v tišini, v družbi grebena, ki je pripovedoval zgodbe že dolgo preden smo sploh pritisnili na 'snemanje'.

Te dni se zadržujem. Pustim, da se snemalci zgrinjajo naprej. Opazujem, kako se greben za njimi spet umirja. Poslušam, kako se tišina vrača.

Ker zame potapljanje nikoli ni bilo povezano s tem, kaj lahko odnesem domov. Gre za to, kaj lahko pustim za seboj – hrup, naglico, ego – in kaj lahko nosim s seboj samo v spominu. Ocean ni kulisa za vsebino, temveč živ, dihajoč svet. In včasih mislim, da si ne zasluži naših posnetkov, ampak našo vso pozornost.“

Delo Ekrema Parmaksiza najdete na njegova spletna stran in na Instagramu @ekremcbiin članki o Divernetu vključujejo POTAPLJANJE SAMOSTOJNO Z MORSKIMI SHARKI IZ TIGERSKEGA PRISTANIŠČA in NEVARNI MORSKI PSI? KAJ SE RES DOGAJA V RDEČEM MORJU?