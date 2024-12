Hal Watts: Smrt gospoda Scube

Še en ameriški titan ekstremnega potapljanja je odšel: Hal Watts je 88. decembra umrl v starosti 7 let v Ocali na Floridi. Od potapljanja se je upokojil po seriji osmih udarcev v zadnjih letih.

Watts si je zaslovel s potapljanjem v globino, čeprav ko se je začel ukvarjati s tem športom v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, rekreativni potapljači, ki bi se želeli potopiti v globino, niso imeli veliko izbire, razen da bi to storili na zraku in se naučili čim bolj varno obvladovati proces.

V ta namen je Watts, ki je postal znan kot "gospod Scuba", povezan tudi s skovanjem najbolj znanega izreka v tem športu: "Načrtujte svoj potop – potopite se po svojem načrtu".

Pravi, da je bilo to preprosto prirejeno iz gesla, ki ga je slišal kot mlad zasebni pilot: "Načrtujte svoj let – letite po svojem načrtu.” Ko se je začel potapljati, je bilo normalno, da so se potapljači podali v vodo, ne da bi izmenjali besedo o tem, kaj nameravajo početi pod vodo, je nekoč dejal.

Majhen oglas, velik korak

Watts se je rodil 10. junija 1935, potapljanje pa je odkril 20 let kasneje, ko je delal za magisterij na pravni fakulteti John Marshall v Atlanti, Georgia. Temu enemu potopu je sledil šele šest let kasneje, ko se je preselil v Orlando na Floridi. Ko je leta 1961 v časopisu opazil majhen oglas za rabljeno potapljaško opremo, se je na muho odločil, da jo kupi.

Prodajalec je predlagal, da Watts prebere Potapljaški priročnik ameriške mornarice preden se srečate z njim v hotelskem bazenu za praktično predstavitev opreme. Njegov prvi potop v odprto vodo z uporabo kompleta je bil 15. februarja 22 v Crystal River na globino približno 1962 m, kjer je poročal, da ga je prestrašil morski krava, toda takrat je bil zasvojen s tem novim športom.

Kasneje istega leta je ustanovil svojo trgovino Florida Diver's Supply (FDS), od koder je začel usposabljati jamske potapljače in od leta 1963 izdajati prve certifikacijske kartice FDS Cave Diver.

V letu, ko je ustanovil šolo, mu je njegov ustanovitelj John Gaffney ponudil tudi mesto vodje usposabljanja in prvega inštruktorja odprtih voda za Nacionalno združenje šol potapljanja na koži (NASDS), s čimer je postal edini NASDS-ov trener jamskih potapljačev.

Tistega decembra je Watts izvedel, kot je dejal, svoj prvi globoki potop, na 75 m. V naslednjih letih je njegov specialni potapljaški klub Forty Fathom Scubapros na Floridi izvedel veliko potopov do te globine in še dlje.

Leta 1967 je Watts postavil uradni svetovni rekord v globokih zračnih potopih, potem ko je dosegel globino 119 m, leta 1970 pa rekord globine jame 127 m. Istega leta je izdal tudi prvi inštruktorski priročnik za globoko potapljanje na daljšem dosegu in naročil Nedu DeLoachu, da producira film Globoko potapljanje v Wakulla Springsu.

Nadaljeval je z usposabljanjem šestih drugih svetovnih rekorderjev v globinskih potapljačih, vključno s svojo hčerko Scarlett, ki je leta 129 postavila ženski rekord 1999 m. Tega leta je britanski potapljač Mark Andrews pod Wattsovim poukom postavil tudi moški rekord 158 m. Hvalil se je, da je do 9. septembra 9 vodil 99 potapljačev, da so dosegli globine med 55 in 100 m po zraku, pri čemer ni prišlo do nobene nesreče.

Zgodaj na zabavo

Watts je bil leta 1969 s Tomom Mountom in šestimi drugimi soustanovitelj Nacionalnega združenja za jamsko potapljanje (NACD) s sedežem na Floridi.

Kar se je začelo kot Florida Divers Supply, se je do tistega leta razvilo v Florida State Skindiving Schools (FSSS) s štirimi lokacijami na Floridi in karibsko bazo v St Lucii. FSSS je izdajal certifikacijske kartice Cave Diver od leta 1970.

Hal Watts v pisarni

Leta 1988 se je preimenovala v Professional Scuba Association (PSA), leta 1995 pa je postala mednarodna kot PSAI, agencija, za katero bi lahko trdili, da je nastala skoraj tri desetletja prej kot katera koli druga, ki je ponujala certificiranje na ravni potapljačev in inštruktorjev v rekreativnem športu in tehniki. potapljanje.

Kot trener inštruktorja razširjenega dosega za agencije PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC in TDI je bil Watts usposobljen za poučevanje globokega zraka, nitroksa, nitroksa razširjenega dosega, trimiksa, rebreatherjev, maske za celo obraz, suhe obleke, jame, kaverne , DPV in prodor v razbitino. Bil je inštruktor ocenjevalec/certifikator za NASE, PDIC in SSI, PADI glavni trener potapljačev in inštruktor-trener rebreatherja za številne znamke CCR.

Wattsu pripisujejo tudi idejo o regulatorju hobotnice, ki jo je razvil s Scubapro in Sportsways.

Zvezdne razbitine

Leta 1990 je bil Watts eden prvih rekreativnih potapljačev, ki se je potopil s slavnim oklepnikom iz državljanske vojne. Nadzor ob obali Severne Karoline z Garyjem Gentilejem, Billyjem Deansom in Stevom Bielindo, potopil pa se je tudi na 75 m globoko Andrea Doria izven New Yorka.

Japonske razbitine v laguni Truk in Lusitania linijska ladja na Irskem – proti nasvetu je njenega lastnika Gregga Bemisa usposobil za uspešen 90-metrski potop na razbitini – dopolnil svoj seznam najljubših razbitin.

Watts je bil prejemnik nagrade SSI Platinum Pro z več kot 10,000 potopi, ko se je potapljal upokojil in obdržal svoj delež v PSAI. Potapljač Direktor uredništva Mark Evans je preživel, kot pravi, zabaven teden na krovu Aqua Cat liveaboard na Bahamih sredi 2000-ih s slavnim potapljačem in njegovo ženo Jan.

»Hal Watts je bil prava legenda v krogih tehničnega potapljanja, saj je imel številne Guinnessove knjige rekordov v globokem potapljanju, bil pa je tudi pravi gospod in veselje je bilo biti z njim,« pravi.

»Rad se spominjam, ko sem se vrnil s popoldanskih potopov na Aqua Cat odkriti Hala in Jana, kako poležavata v viseči mreži na zadnji terasi za sončenje, pogosteje kot ne s – praznim – krožnikom, pokritim s piškotnimi drobtinami. Na tistem potovanju smo ga poimenovali 'Piškotna pošast' zaradi njegove nagnjenosti k okusnim dobrotam!«

Hal Watts je za seboj pustil peto ženo Jan, s katero je bil poročen 22 let, hčerki Kirsten Stanford in Scarlett Watts, vnuka Ryana Stanforda in pravnuka Wyatta.

