Kako je neustavljivi kapitan Slate izgubil prste

Kapitan Spencer Slate, velika osebnost na floridski potapljaški sceni, je skozi leta doživel veliko sprememb. Pogovarja se z JOHNOM CHRISTOPHERJEM FINEOM, ki je posnel fotografije.

„Kdo je Lloyd Bridges?“ je nedolžno vprašal mladi potapljač.

Kapitan Spencer Slate je posnel ogromno povečano fotografijo pokojne zvezde Morski lov s stene pisarne za njegovo potapljaško delavnico.

Za trenutek je bil videti nenavadno zadržan, preden je ugotovil, da je 80-letni Bridges z belo brado na sliki igral v pionirski televizijski seriji o potapljaču Miku Nelsonu in njegovih junaških podvigih, že dolgo preden se je rodil potapljač, ki je postavil vprašanje – ali celo mladi inštruktor, ki je stal ob njem.

Slate z mlajšo različico sebe in Lloydom Bridgesom, ki je pred 65 leti igral v filmu Sea Hunt

»Povabili so me na 80. rojstni dan Lloyda Bridgesa,« je Slate povedal mladim potapljačem, ki so občudovali fotografijo njega in Bridgesa. »Star sem 77 let. To povem vsem. Všeč mi je, da starejši ljudje še vedno nekaj počnejo,« je dodal, potem ko je pojasnil, po čem je bil Bridges znan.

Le malo ljudi Slatea kliče po njegovem imenu. Že 47 let vodi potapljaško podjetje Captain Slate's Scuba Adventures na Floridskih otokih. 33 let je vodil potapljaške operacije iz Key Larga, zadnjih 14 let pa v Tavernierju upravlja potapljaško trgovino s polno ponudbo storitev, učni center in potapljaški čoln.

Visoka postava

Fotografija kapitana Slatea poleg Bridgesa priča o njegovi visoki, robustni postavi. S svojimi 6 cm se Slate dviga nad Bridgesa in nad večino ljudi. Rodil se je v Winston Salemu v Severni Karolini, leta 3 je končal srednjo šolo in se pridružil ameriški vojski, kjer je bil dodeljen transportni in oskrbovalni enoti.

Po diplomi iz poslovne administracije na Univerzi East Carolina v Greenvilleu v Severni Karolini se Slate ni mogel dočakati, da se odpravi na Florido.

»Poučeval sem poslovne vede na poklicni srednji šoli v Jacksonvilleu,« mi pove. »Potrdilo za inštruktorja potapljanja sem pridobil leta 1974 v okviru nacionalnega programa YMCA za potapljanje v Jacksonvilleu. Ta program YMCA sem prevzel leta 1978. Kapitansko dovoljenje sem dobil leta 1976.«

Slate s svojim potapljaškim čolnom v Tavernierju na Floridi

Ni mi treba, da kapitana Slatea obveščam o dogajanju. Njegove zgodbe so neskončne: zgodbe o posebnih potopih, zanimivih ljudeh, ki jih je peljal na potapljanje, in incidentih, od katerih nekaterih raje ne bi objavil, čeprav ima očitne brazgotine, ki jih dokazujejo.

Rokoval se bo z desno roko, ki ji manjkajo prsti, preostali pa so deformirani zaradi ugriza murene, ki jo je hranil.

Slateov mentor je bil potapljaška legenda s Keysov, Steve Klem. »Klem je bil 'Pidžovalec parka Pennekamp',« pripoveduje in dodaja: »Postala sva prijatelja. Klem je hranil živali. Povedal mi je, da se pozimi ne potaplja. Star je bil 66 let, zato sem prevzel.«

Slateov »Creature Feature« je privabljal potapljače z vsega sveta, da bi z njim raziskovali oceansko kraljestvo ob otokih Keys. Bil je čas, ko je v usta pogumno dal sardino kot daritev barakudi. Murene, ki jih je hranil iz rok, so se zvijale okoli in med njim in njegovimi potapljači ter se gostile z ribjimi dobrotami.

Jate rib so pod vodo sledile Slateu in čakale na pomoč. To so bili časi, ko so potapljače učili, da je mogoče celo divje prebivalce oceana ukrotiti s hrano in mirnim razumevanjem, kljub vedno prisotni nevarnosti.

Ko je murina zašla v Slateovo vedro s hrano, je šlo nekaj narobe. Ne da bi se zavedal, je segel vanj, da bi vzel ribo, in njegove prste so zamenjali za glasno norčijo.

Kljub temu, da je Spencer Slate kršil pravilo, ki se ga učijo na vsakem tečaju potapljanja, da »gledaj, a se ne dotikaj«, je preživel in tisočim potapljačem omogočil boljše razumevanje oceanskega življenja.

Nekoč hranjenje rib ni bilo sporno.

Udari strela

Strela je udarila v bližini potapljaške trgovine Slate. Lilo je močno deževje, ceste so bile poplavljene. Butch Hendricks, predsednik podjetja Lifeguard Systems, se je moral potapljati. Razmere na morju so bile slabe in izdana so bila opozorila za manjša plovila.

Slate je imel svoj potapljaški čoln Izgubljena celina pripravljen, kapitan Dillon pa je bil v pripravljenosti. Hendricks je poklical in vprašal, ali bi lahko jutranje potope prestavili na popoldne. Ni bilo problema. To je Slateu dalo priložnost, da se je pogovarjal z mladim potapljaškim študentom in njegovim inštruktorjem ter si pripovedoval zgodbe.

" Ark Royal »...je bil notri,« jim je povedal. »To je bila glavna britanska letalonosilka. Razmere so bile slabše kot danes. Poklicali so me z ladje in me vprašali, ali bi peljal potapljače kraljeve mornarice na ...« Spiegel Grove brodolomec.

„Rekel sem jim, da je razburkano morje, 8–10 metre visoke valove. Rekli so, da je to edina možnost, ki jo imajo, in da imajo svojo opremo. Rekel sem da. Prispeli so sem, 10 jih je bilo. Rekel sem jim, da bo razburkano. Vkrcali so se in pospravili svoje dvojne mornariške tanke in opremo. Bilo je občutljivo – 10-metrski valovi. Ocean je bil tako močan, da sem moral, ko smo se približali kraju, voziti v prostem teku.“

Slate je sedel na vrtljivem stolu v svoji pisarniški kabini, z nogami naslonjenimi na steno in nagajivimi modrimi očmi, medtem ko je mladim potapljačem pripovedoval zgodbo.

„Rekel sem jim: Pripravite se, ne bom se privezal na privezno kroglo. Po pet naenkrat skočite noter in se spustite. Ko pridete gor, poiščite katero koli privezno kroglo in jaz vas bom pobral.“

„Prišli so gor, se vrnili na krov in rekli, da je bil to najboljši potop, kar so jih kdaj imeli. Bil sem zunaj v strelah. Človek, bilo je ostro, padalo je navzdol. Imam nasedlo ladjo. Pogledal sem proti jamboru in okoli njega je bil moder halo – kako se temu reče, ogenj svetega Elma?“

»Vsem sem rekel, naj se ne dotikajo ničesar kovinskega. Ko sem moral prijeti volana, me je streslo.«

Bibbov zvon

Skrilavec z ladijskim zvonom Georgea M. Bibba

Ladijski zvon z ladje ameriške obalne straže George M. Bibb sedi v učilnici kapitana Slatea. Ko so kuter razstavili in ga razstavili, preden bi ga potopili s sestrsko ladjo kot umetni greben v Keys, je Slateov znanec kupil zvonec.

Pravzaprav obstaja zgodba: »Ed Uditis je imel podjetje z morskimi starinami. Ko je dobil zvonec, mi je rekel, da ima nekaj zame in ali bi to rad imel? Rekel sem da, in dal mi je ta zvonec, ki je izviral iz ...« Bibb«.

Potapljači na potopljeni ladji se lahko poistovetijo z dnevi, ko je ponosno služila, njen zvon pa je zdaj ohranjen pri pionirju potapljanja, ki še naprej deli svoje učiteljske izkušnje na Floridskih otokih.

Skip Dawson se še vedno potaplja z originalnim dvojnim kompletom Sea Hunt podjetja Lloyd Bridges.

Morski lov predvajana med letoma 1958 in 1961. Kapitan Skip Dawson, Slateov serviser, ima originalne dvojne jeklenke Lloyda Bridgesa, tiste, ki so bile uporabljene v seriji, in se z njimi potaplja – še ena živa legenda z izkušnjami v oceanih in pod njimi, ki si je prislužila svetovno spoštovanje in občudovanje.

Potapljaške pustolovščine kapitana Slatea je na avtocesti 1, Tavernier na Mile Marker 90.7 ob oceanu.

