Otvoritveni GO Diving Show ANZ je bil v Sydneyju dobro sprejet

Po letih, ko so si ljudje želeli letno, vseobsegajočo potapljaško razstavo, ki bi poskrbela za rekreativne potapljače, potapljače na prostem in tehnične potapljače, je GO Diving Show ANZ končno zapolnil to praznino s svojo otvoritveno predstavo na Sydney Showground v Avstraliji 28. in 29. septembra.

Sydney Showground je bil izbran zaradi svoje lokacije, ki je obkrožena s predmestji, do katere je enostavno priti z neposrednimi železniškimi povezavami in avtocesto iz središča Sydneyja, na voljo je veliko parkirišč in veliko drugih dobrin (hoteli, restavracije itd.) .

Ta prva razstava je v veliki meri posnemala prvotno razstavo v Združenem kraljestvu, s podobnim obiskom – v dveh dneh se je je udeležilo le 3,000 ljudi – in podobnim številom razstavljavcev. Pričakujemo enako rast iz leta v leto, kot jo je doživela razstava v Združenem kraljestvu, saj se dogodek bolj uveljavlja in se vključuje več proizvajalcev, agencij za usposabljanje, trgovcev na drobno itd. več kot 10,000 kvadratnih metrov in sprejel več kot 10,500 ljudi na svoj dogodek leta 2024.

Kratek pregled otvoritvene potapljaške prireditve GO Diving Show ANZ

V zraku je bilo čutiti navdušenje tako pri razstavljavcih kot pri obiskovalcih, od katerih so mnogi v soboto zjutraj stali v vrstah zunaj in nestrpno čakali, da se odprejo vrata, in to živahno, pozitivno vzdušje se je nadaljevalo ves vikend.

GO Diving Show ANZ se bo vrnil, večji in boljši, na Sydney Showground dne 13-14 september 2025, zato si zapišite datum v svoj dnevnik.

Obiskovalci v vrsti za vstop v razstavišče v soboto zjutraj

Tako je bil prvi GO Diving Show ANZ nedvomno uspešen, a ne verjemite nam na besedo – spodaj je poglobljeno poročilo PT Hirschfielda o dogodku iz prve roke:

PT Hirshfield: Avstralija je 28. in 29. septembra v olimpijskem parku v Sydneyju praznovala svojo otvoritveno novo letno potapljaško razstavo – in bilo je sijajno! Vstopnice za to prvo leto so bile brezplačne, kar je privabilo registracije tisočev potapljačev in oceanskih navdušencev s svojim bogatim in raznolikim programom v dvodnevnem dogodku.

GO Diving Show (GODS) ANZ – ki so ga sponzorirali revija Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI in UW Images – je satelitska razstava izjemno priljubljene, pet let stare oddaje v Združeno kraljestvo. Oba dogodka koordinira Rork Media, hrbtenica blagovne znamke revije Scuba Diver. Uredniški direktor Rork Media Mark Evans pojasnjuje: »Trudimo se ohraniti enako vzdušje, podobno kot to počnemo z mednarodnimi različicami revije v Združenem kraljestvu, Severni Ameriki, Avstraliji/Novi Zelandiji (in lansiranjem v Nemčijo januarja 2025). ). Vsi imajo isto blagovno znamko, vendar je revija v vsaki državi prilagojena za to celino.

»Enako smo storili s potapljaško predstavo. Osnovni videz in struktura oddaje sta skoraj enaka kot v Združenem kraljestvu – kaj pravijo, 'če ni pokvarjeno, ne popravljaj' – vendar smo dodali nekaj lokaliziranih elementov.

"Ni pomembno, ali ste začetnik, izkušen rekreativni potapljač, pravi tehnik, veteran ali podvodni fotograf, tukaj je nekaj za vas v prijetnem okolju."

Številne stojnice so bile ves vikend polne obiskovalcev

V nasprotju s številnimi drugimi dogodki, ki se odvijajo prvič in jih lahko pestijo težave z zobmi, je bil GODS ANZ drzen in uglajen že od vrat, potekal je gladko in ponudil veliko tega, kar so obiskovalci želeli. Obiskovalci so se zgodaj postavili v vrsto pred prizoriščem, še preden so se vrata odprla, in so komaj čakali, da se začne "Avstralian Dive Event of the Year". Že od samega začetka je bilo otipljivo brnenje.





Predstavitve na glavnem odru svetovnega razreda

GODS je ponudil širok izbor vrhunskih lokalnih in mednarodnih govorcev. Več kot 40 pogovorov je bilo dobro obiskanih na sočasno programiranih Main Stage ter Photo, ANZ/Inspiration in Tech odrih.

Najtežji del vikenda je bila odločitev, pred katero publiko se uvrstiti, saj je hkrati teklo toliko izjemnih govornikov. (Na srečo je bil program precej vnaprej objavljen v reviji Scuba Diver ANZ in na spletni strani GO Diving Show, kar udeležencem omogoča, da si vnaprej začrtajo svoje gibanje).

Panelna razprava, v kateri so sodelovali vsi govorci glavnega odra, je zaokrožila vikend v nedeljo popoldne. Z leve: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson in dr. Richard Harris

Britanski bojevnik za divje živali, avtor, televizijski voditelj in voditelj dokumentarnih filmov Steve Backshall je bil glavni zmagovalec. Govornik svetovnega razreda s strokovno kuriranimi in zelo privlačnimi predstavitvami je Steve oba dneva delil spektakularne posnetke. Njegovi pogovori so bili osredotočeni na potapljanje z morskimi psi in "učenje govorjenja kita".

Drugi govorci na glavnem odru so bili tajski jamski reševalec dr. Richard Harris, ki je razpravljal o privlačnosti tehničnega potapljanja. Pripomnil je: »Ugotovil sem, da se GO Diving precej razlikuje od drugih potapljaških oddaj. Veliko več je poudarka na rekreaciji, kar mi je zelo všeč.

»Dobro je govoriti o vrhunskem tehničnem potapljanju tistim, ki so morda novi potapljači. To jim odpre oči v ta svet možnosti, ki presegajo plavanje okoli grebena z enim rezervoarjem, če želijo narediti nekaj drugačnega. Obstaja neverjetno pleme res zanimivih ljudi v potapljanju, s katerimi sem preživel svoje življenje. Rad spodbujam druge, da se vključijo v to.«

Steve Backshall v polnem toku

Jutranja projekcija močnega dolgometražnega dokumentarnega filma Naysa Baghaija Diving Into the Darkness – ki so ji sledila vprašanja in odgovori s kanadsko pionirko potapljanja v jamah Jill Heinerth – je bila zelo dobro sprejeta. Jill je posebej predstavila najdaljšo podvodno jamo v Kanadi in odkritje Shackletonove ladje Quest.

Pogovori Peta Mesleyja, raziskovalca razbitin Lust4Rust iz Nove Zelandije, so pokrivali oddaljeno lokacijo in varnost na krovu ter osnovni projekt Truk Lagoon. Ko je razmišljal o BOGOVIH, je Pete ponovil občutke mnogih prisotnih: »To je kot dih svežega zraka. Veliko je živahnosti. Lepo je biti med pozitivnimi, enako mislečimi ljudmi.”

Legenda potapljanja na prosto in kaskaderka iz LA-ja Liz Parkinson je neposredno sodelovala z Jamesom Cameronom, Hughom Jackmanom, Sigourney Weaver in številnimi drugimi vrhunskimi igralci in režiserji. Pripovedovala je o poučevanju hollywoodskih in televizijskih talentov potapljanja na prosto ali potapljanja, pa tudi o opravljanju varnostnih vlog v filmski in televizijski industriji (njeni podvodni posnetki kaskaderjev so bili neverjetni!).

Gledanje medsebojnega delovanja teh petih voditeljev svetovnega razreda med navdušujočo in zabavno končno ploščo glavnega odra, ki jo je moderiral MC Anthony Gordon, je okrepilo vrhunski kaliber programa GODS.

Bilo je več priložnosti za potapljanje v virtualno resničnost



Smorgasbord pogovorov

Enako izstopajoči so bili govorci na treh manjših odrih. ANZ/Inspiration Stage je predstavil pogovore o lokalnih in mednarodnih potapljaških destinacijah, zdravju potapljačev, iskanju razbitine ladje Endeavour in vključevanju naslednje generacije potapljačev. Enaindvajsetletna direktorica tečaja PADI Holly Wakely (z več kot 2,000 zabeleženimi potopi!) je poosebljala duh te stopnje.

Tech Stage je vseboval predstavitve o arheologiji, potapljanju v jamah in razbitinah ter zdravju in varnosti potapljačev. Med priljubljenimi voditelji so bili Človeški dejavniki Mike Mason, filmski ustvarjalec Avatar John Garvin in vedno zabavni David Strike.

David Strike na tehnološkem odru

Photo Stage se je ponašal z vrsto navdihujočih predstavitev priljubljenih lokalnih in mednarodnih fotografov Dona Silcocka, Talie Greis, Nigela Marsha in drugih. Predavanje Američana Mika Barticka o potapljanju v črnih vodah je bilo polno spektakularnih posnetkov, ki poudarjajo, kako ta žanr pogosto prinese znanstvena odkritja.

Mike je razmišljal: »V oddaji je bilo nekaj dobre energije. Potapljaška skupnost v Avstraliji je res močna. Imeti takšen dogodek tukaj je pomembno za skupnost in industrijo.«



Vrvež trgovskih dvoran

Kot pri večini razstav je bilo največ pozornosti v razprodani trgovski dvorani, kjer je več kot 100 stojnic predstavljalo svet potapljanja.

Zastopani so bili lokalni in mednarodni potapljaški operaterji, turistične organizacije, agencije za usposabljanje, trgovci na drobno, proizvajalci, naravovarstvene in neprofitne organizacije. Potapljaških letovišč in živih desk, ki so želeli biti izpostavljeni avstralskemu trgu, je bilo še posebej veliko, poleg obilice opreme za podvodno fotografiranje.

Kevin Purdy iz All Star Liveaboards klepeta s potencialnimi strankami

Nosilka stojnice in voditeljica Deborah Dickson-Smith iz Diveplanita je povedala: »Go Diving Show je presegel vsa pričakovanja. Tukaj smo imeli veliko gnečo in bili smo zelo zaposleni z ljudmi, ki so želeli izvedeti, kam potovati naslednjič.”

Steve Martin iz Digital Diverja se je strinjal: »Bilo je zelo naporno. Ko so se vrata odprla, smo imeli odmor šele ob 3.«

Ena izmed najbolj priljubljenih stojnic ves vikend je bila stojnica VIZ, Facebook skupina s sedežem v Sydneyju s 15 člani, ki želijo biti na tekočem z lokalnimi potapljaškimi razmerami. Ustanovitelj Marco Bordieri pojasnjuje: »Potapljaški šov je bil neverjetna priložnost za srečanje za Vizzers. Toliko stvari je na tribunah. Z lahkoto lahko porabiš samo pol dneva, ko jih gledaš vse.”

Na ogled in nakup je bilo veliko opreme





Fotografski natečaj

Zmagovalci tekmovanja Underwater Awards Australasia 2024 – ki si delijo nagradni sklad 55 $ v osmih kategorijah (Sydney, avstralske in mednarodne vode, pametni telefon, portfelj, okoljski posnetek 3 in koluti) – so bili razglašeni na Photo Stageu v soboto popoldne.

Best in Show je prejel Gabriel Guzman za svojo podobo ribje levice pred sončnim žarkom. Ta slika je bila izbrana iz Gabrielovega zmagovalnega portfelja tem s podobno temo, skupaj z več drugimi uvrstitvami in pohvalami. Za Guzmana je bil to odličen rezultat, zlasti ker je bilo to prvo fotografsko tekmovanje, na katerega se je prijavil.

Razstava zmagovalcev Underwater Awards Australasia je bila ves vikend zelo obiskana

Koordinator tekmovanja Brett Lobwein je izkusil GODS s skoraj vseh zornih kotov, vključno z operaterjem stojnice, voditeljem in članom občinstva na različnih predstavitvah: »Skupnost je stopila ven in jo resnično podprla. Prvi dan je bilo okoli ogromno ljudi. Skupaj sem imel približno štiri minute časa, ko na naših stojnicah ni bilo nikogar. To je tako dobro za industrijo, s fantastičnimi sponzorji in lokalno potapljaško skupnostjo. Ljudje so prileteli, da bi se ga udeležili z meddržavnih avtocest.”



Združevanje potapljaške skupnosti

Udeleženka QLD Sally Gregory je povedala: »Ta potapljaška predstava je bila odlična. Dohitel sem toliko ljudi, ki jih nisem videl leta; ljudi, ki sem jih poznal, ko smo vsi začeli v potapljaški industriji v naših 20-ih. Prihaja tudi veliko novih ljudi in toliko novih in zanimivih delov opreme, ki si jih na začetku nismo mogli predstavljati.«

Udeleženec dr. Bill Gladstone je ponovil komentarje mnogih drugih udeležencev: "Vznemirljivo je biti ob toliko odličnih, enako mislečih potapljaških ljudeh."

Oba dneva je bil osrednja točka demo tank





Družinam prijazen dogodek

Večina potapljaških razstav se trudi, da bi bila resnično družinam prijazna, vendar si je GO Diving prizadeval izpolniti cilj. Ponudba brezplačnih vstopnic je odpravila eno oviro za udeležbo. V trgovski dvorani je Spot A Shark ponudil otrokom prijazne zabavne in izobraževalne dejavnosti. Izkušnja potapljanja navidezne resničnosti švedske razbitine Marsa – ki leži na 75 m globine – je zagotovila izjemno izkušnjo, ne da bi se morali zmočiti.

Nostalgija je srečala izobraževanje kot morski pes v vodnem muzeju avtobusa (avtobus Leyland iz leta 1957, ki prikazuje zbirko dediščine, vključno z ohranjenim petmetrskim velikim belim morskim psom, fosili in drugim), katerega namen je bil izobraževati o vrsti s poudarkom na ohranjanju. To je bila edina atrakcija na potapljaškem sejmu, za katero so bile vstopnice na voljo ločeno, z vstopnino 5 USD.

V muzeju Shark in a Bus je bilo ves vikend polno

Otroci in odrasli so uživali v ogledu dolgega, ozkega demo rezervoarja s predstavitvami potapljačev na prostem, morskih deklic, bočnih potapljačev in podvodnih dronov.

Ko se je oddaja v nedeljo popoldne bližala koncu, sta urednik Scuba Diver ANZ in koordinator dogodka Adrian Stacey razmišljala: »Bilo je fantastično. Povratne informacije razstavljavcev, obiskovalcev in govornikov so bile zelo pozitivne. Lepo je bilo videti veliko družin tukaj čez vikend, tako da upam, da bo tudi naslednja generacija potapljačev. Vsi so uživali v srečanju pod eno streho. Presegel je naša pričakovanja.”



Zaključne misli

Letna potapljaška razstava za Avstralijo je že dolgo zamujala. Razburljivo je videti, da se GO Diving Show zapolni praznino in pripravi tako močan otvoritveni dogodek, ki poskrbi za najširše možno potapljaško občinstvo. Ta dogodek bo zagotovo rasel in uspeval, ko se bo uveljavil v prihodnjih letih.

Mark Evans iz Rork Media ima zadnjo besedo vsem, ki so se raje odločili za potapljanje kot za obisk GO Diving Showa: »Vem, da je dejansko potapljanje tukaj odlično, vendar se lahko potapljaš večino vikendov – vsi ti govorniki, razstavljavci in zanimivosti so tukaj samo ta en vikend. Po tej otvoritveni razstavi so k nam že prišla številna potapljaška podjetja in rekla: "Morali bi biti tukaj, prišli bomo naslednje leto", zato poskrbite, da si to zapišete v svoj dnevnik za naslednje leto, obljublja se, da bo epsko."

Obiščite spletna stran za več informacij o dogodku naslednje leto (13. in 14. septembra 2025 na Sydney Showgroundu), kot so stvari načrtovane v.

Fotografija PT Hirschfield, Mark Evans in Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)