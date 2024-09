Pridružite se nam na ekskluzivni projekciji Diving Into The Darkness

Veseli nas, da je uvodna GO Diving Show ANZ (28.–29. september na Sydney Showgroundu) se bo začela na lep način – z ekskluzivno projekcijo na glavnem odru fenomenalnega, nagrajenega dokumentarca Diving Into The Darkness.

Pridružite se nam ob 9.45 na glavnem odru v soboto zjutraj in se pripravite na enega najbolj izjemnih dokumentarcev, kar sem jih gledal v zadnjih letih (preberite mojo celotno recenzijo spodaj). Še bolje, takoj po predstavi, Jill Heinerth sama bo krasila glavni oder in poskrbela za neverjetno predstavitev. Direktor Nays Baghai bo prav tako na predstavi, v soboto popoldne pa bo na odru ANZ / Inspiration.

Potapljanje v temo

Recenzija: Potapljanje v temo

Mark Evans: Ko sem prvič slišal za Potapljanje v temo, zelo sem se veselil, da si ga bom ogledal sam, še posebej, ker se osredotoča na mojo prijateljico in potapljaško legendo Jill Heinerth. Njena zgodba si je že dolgo zaslužila predstavitev in zdaj, ko sem si jo imel priložnost ogledati iz prve roke, lahko potrdim, da je filmski ustvarjalec Nays Baghai s končnim dokumentarcem presegel samega sebe – resnično si zasluži vsa priznanja, ki jih je že prejel. v kratkem času, ko je bil objavljen.

Film je že prejel nagrado za najboljši dokumentarni film na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari in nagrado za izjemno odličnost na dogodku Dokumentarci brez meja.

Kanadski raziskovalec Heinerth, eden največjih še živečih jamskih potapljačev na svetu, je sodeloval pri nekaterih najzahtevnejših in slavnih ekspedicijah, od raziskovanja najdaljših jam na svetu v Mehiki do odkrivanja ogromnih jam ledenih gora na Antarktiki.

Še vedno iz filma Diving Into The Darkness

Poleg nekaterih teh epskih potopov, ki so prikazani z izrezki in arhivskimi fotografijami, 96-minutni dokumentarec vključuje intimne intervjuje in animirane spomine na Heinerthina mlada leta, ki pomagajo razložiti njeno motivacijo za sodelovanje v tako ekstremnih izzivih.

Več kot 100 njenih prijateljev je umrlo v globinah, vendar trdi, da jo vsaka pustolovščina pripelje korak bližje k temu, da postane ženska, ki si jo je želela srečati kot otrok.

Vedno sem verjel, da obstajata dve vrsti potapljačev – tisti, ki obožujejo jamsko potapljanje, in tisti, ki ga ne ljubijo – in trdno spadam v slednjo kategorijo. V jamah je bilo vedno nekaj, kar mi je dajalo živce, in Diving Into The Darkness ni naredil ničesar, kar bi spremenilo moje mnenje!

Še vedno iz filma Diving Into The Darkness

Ko sem videl osupljive posnetke Jill, kako brez truda drsi skozi jamske sisteme, okrašene s stalaktiti, stalagmiti in drugimi topografskimi nenavadnostmi, v spektakularno jasni vidljivosti, moram reči, da me je začela mikati že najmanjša količina.

Potem pa drugi segmenti – zlasti grozljiv trenutek izgubljenosti v jami, ki so ga izjemno dobro posneli Nays in ekipa (dobro veste, da gre za rekreacijo zadevnega dogodka, vendar je tako dobro posnet, da vam začne srce razbijati ko se ujameš v situacijo) – obvladaj svojo trenutno norost in spet sem v kategoriji potapljačev 'Držal se bom razbitin, sten in grebenov'!

Jill Heinerth je očarljiva govornica, če imate to srečo, da jo ujamete na odru, njena karizma in osebnost pa izbruhneta iz filma, podobno kot bi sedela tik pred vami. To je dopolnjeno s strelskimi veščinami Naysa Baghaija, ki vsekakor zna na kamero ujeti epske prizore. To je daleč eden najboljših dokumentarcev o potapljanju, kar sem jih videl v mnogih letih.

Pridružite se nam na ekskluzivni projekciji Diving Into The Darkness 5

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 28-29 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder v Avstraliji/Novi Zelandiji, oder Inspiration in Tech Stage – ki bo gostil na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi množico interaktivnih funkcij za mlade in stare, od potapljaških izkušenj VR, predstavitveni bazen in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

2024 GO Diving Show UK, ki poteka že peto leto, je konec tedna privabil več kot 10,000 obiskovalcev in se raztezal na 10,000 kvadratnih metrih razstavnega prostora, avstralska in novozelandska različica pa želi doseči to raven v prihodnjih letih.

Vstop na otvoritveni GO Diving Show ANZ je popolnoma brezplačen – prijavite se tukaj da dobite svoje vstopnice za nedvomno potapljaški dogodek leta 2024 v Avstraliji. Na kraju samem je veliko parkirišča, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si zdaj vnesite datume v svoj dnevnik in se pripravite na epski vikend, ki praznuje vse oblike potapljanja.