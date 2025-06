Spoznajte avstralski Veliki južni greben z dr. Elodie Camprasse

Dr. Elodie Camprasse je morska ekologinja, ki se navdušuje nad potapljanjem. podvodna fotografija in znanstveno komunikacijo, o biotski raznovrstnosti Velikega južnega grebena pa bo govorila na odru ANZ / Inspiration Stage na GO potapljaški šov v septembru.

Elodiejino spoštovanje do oceana in želja po zaščiti morskega življenja izvira iz učenja potapljanja v najstniških letih. Po doktoratu iz ekologije morskih ptic na Univerzi Deakin je vodila pobude za povezovanje ljudi z lokalnim okoljem in povečanje odgovornosti za morski svet.

Kot del svojih raziskav je vodila tudi izvajanje programa državljanske znanosti, katerega cilj je zbiranje podatkov o skrivnostnih orjaških pajkovih rakovih in njihovih letnih srečanjih na Velikem južnem grebenu.

Elodie dela tudi kot okoljska svetovalka in je del prestižnega programa Homeward Bound, katerega cilj je opolnomočiti ženske na področju STEM z večjimi znanji in prepoznavnostjo za boljšo zaščito planeta.

Elodie je dejala: »Približno 70 % Avstralcev živi v 50 km od Velikega južnega grebena. Vendar le malo nas ve za njegovo prisotnost, kaj šele za njegov pomen in edinstveno morsko življenje. Ta del sveta (južna obala Avstralije) gosti večino vrst, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu, in vrste, ki izvajajo spektakularna vedenja, kot je parjenje sip v Južni Avstraliji ali zbiranje pajkov v različnih delih Viktorije, Tasmanije in Južne Avstralije. Vendar pa to morsko življenje ostaja premalo raziskano!«

»Potopite se z mano v raziskovanje neverjetnih bitij Velikega južnega grebena in prilagoditev, zaradi katerih so nenavadna in edinstvena. Navdihnili vas bodo, da ukrepate in prispevate k boljšemu razumevanju teh vrst, kar pomaga pri njihovi boljši zaščiti.«

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Pridobite vstopnice zdaj!

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet. Na voljo je veliko parkirnih mest, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si datume vpišite v svoj koledar in se pripravite na epski vikend, ki bo praznoval vse oblike potapljanja.