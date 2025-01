Učenje iz jamskih in tehničnih nesreč

Tehnični, jamarski in rebreather inštruktor Lanny Vogel bo predstavil nekaj zgodb, misli in kako lahko postanemo boljši, ko se bo osredotočil na to, kaj se lahko naučimo iz jamskih in tehničnih nesreč, ko bo stopil na Tech Stage na GO potapljaški šov v marcu.

Lanny je lastnik in vodja inštruktor podzemlja Tulum (www.underworldtulum.com), namensko zgrajen potapljaški center v osrčju mehiške dežele jam z namestitvijo po meri za potapljače. S potapljanjem se ukvarja že več kot 25 let in se je najprej usposobil za tehnika inštruktor v 2005.

Specializiran je za jamarstvo, tehniko in rebreather trening v čudovitih mehiških jamah, je tudi ustanovitelj Cave Campa in je del odbora za linijo in varnost 'CREER' v Mehiki, organizacije skupnosti, ki si prizadeva za spodbujanje varnosti, ohranjanja in vzdrževanja na stotine kilometrov jamske linije v regiji .

Pred potapljanjem s polnim delovnim časom je bil poveljnik kraljeve mornarice z nekaj zanimivimi vlogami na podmornicah, površinskih ladjah in v kopenskih operacijah v Afganistanu in Iraku. Pridružil se bo inštruktor ekipa www.thehumandiver.com v začetku leta 2025, na podlagi izkušenj iz jamskega potapljanja, alpinizma in nekaterih zanimivih vojaških vlog obvladovanja tveganja in strateškega načrtovanja. Verjetno je najbolj srečen med skuterjem na rebreatherju v epic caveu, ko ni v vodi, pa ga najpogosteje najdemo s knjigo v eni roki in enim od vse večjega tropa reševalnih psov v drugi.

Potapljaški šov GO

Potapljaški šov GO – edina potrošniška potapljaška in potovalna oddaja v Združenem kraljestvu – se vrača na NAEC Stoneleigh 1. in 2. marca 2025, ravno pravi čas za začetek nove sezone, in obljublja vikend, poln interaktivnih, izobraževalnih, navdihujočih in zabavnih vsebin.

Kot tudi glavni oder – tokrat ga vodi televizijska zvezda, avtor in pustolovec Steve Backshall, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača na GO Diving Show, skupaj z NASA-inim NEEMO Aquanautom in vodjo znanstvenih raziskav pri DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, avtor in večni priljubljeni Monty Halls, ter dinamični duo raziskovalcev Rannva Joermundsson in Maria Bollerup, ki bo govoril o njihovi nedavni ekspediciji Buteng v Indoneziji – tam so spet namenske etape za potapljanje v Združenem kraljestvu, tehnično potapljanje, podvodna fotografija in navdihujoče zgodbe.

Skupaj z odri je na voljo vrsta interaktivnih elementov – vedno priljubljena jama, velikanski poskusni bazen, potopni potop v razbitine s tehnologijo navidezne resničnosti, delavnice za zadrževanje diha in vaje za izločanje in, novo za leto 2025, vaša priložnost da se preizkusite v kartiranju razbitin z Društvom navtične arheologije in njihovimi 'ladijskimi razbitinami' – vse raztresene med vedno večji nabor stojnic turističnih zajednic, proizvajalcev, trening agencije, letovišča, deske, potapljaški centri, trgovci na drobno in še veliko več.

Letos je tudi Tekmovanje NoTanx Zero2Hero v središču pozornosti. Na tem tekmovanju, namenjenem začetnikom na prostem, bo sodelovalo prvih 12 kandidatov trening z Marcusom Greatwoodom in ekipo NoTanx v Londonu konec februarja. Nato se bo pet izbranih finalistov pomerilo na GO Diving Showu čez marčevski konec tedna, vključno s statično apnejo v bazenu, da bi našli skupnega zmagovalca, ki bo dobil enotedensko potovanje v Marsa Shagra Eco-Village, ki je v lasti Oonasdivers. Kliknite tukaj da se registrirate za svojo priložnost za tekmovanje.

Vstopnice 2 za 1 so zdaj na voljo!

Zgrabite kupčijo zdaj – vstopnice za zgodnje nakupe 2 za 1 so zdaj na voljo, ki predstavlja fantastično vrednost za denar.

Kupite vstopnico pred 31. januarjem 2025 za 17.50 £ in povabite svojega prijatelja, zakonca ali najboljšega prijatelja popolnoma brezplačno! Ali pa zakaj ne bi s seboj pripeljali tistega kolega, ki se ne potaplja, da bosta lahko videla vsa čudesa podvodnega sveta, ki ju zamujata!

Dejansko ponudba 2 za 1 pomeni, da je vsaka vstopnica pravična £8.75. In kot vedno, to vključuje brezplačno parkiranje. In mlajši od 16 let gredo brezplačno, zato pripeljite otroke na čudovit družinski dan!