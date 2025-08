Mark Powell se osredotoča na izzive, s katerimi se sooča potapljaško usposabljanje

Trener tehničnih inštruktorjev in ocenjevalec Mark Powell bo na odru ANZ / Inspiration na GO potapljaški šov septembra v Sydneyju, kjer bomo razpravljali o tem, kako usposabljanje ne deluje – in kaj lahko storimo, da to popravimo.

Mark je imel prve izkušnje s potapljanjem pri desetih letih, ko se je poskusno potopil v lokalnem bazenu. Od takrat naprej je bil zasvojen. Potapljati se je naučil leta 1987 in od takrat se potaplja. Potapljal se je v Rdečem morju, Kostariki, Šrilanki, Kaliforniji, Mehiškem zalivu, na Bližnjem vzhodu, v laguni Truk, na atolu Bikini, Caribbean in Sredozemlje. Vendar se najbolj doma počuti v vodah okoli Združenega kraljestva, kjer so nekateri najboljši potapljaški centri za razbitine na svetu.

Mark je postal inštruktor leta 1994 in od takrat aktivno poučuje. Leta 2002 je Mark ustanovil Dive-Tech, namensko tehnično potapljaško ustanovo, z namenom zagotavljanja najkakovostnejšega usposabljanja za tehnično potapljanje.

Mark je ocenjevalec inštruktorjev inštruktorjev TDI/SDI, direktor globalnega razvoja in član globalnega svetovalnega odbora za usposabljanje TDI/SDI. Prav tako zastopa TDI/SDI v številnih mednarodnih skupinah za standardizacijo, kot so BSI, ISO in RSTC. Redno sodeluje v številnih potapljaških revijah in redni govornik na potapljaških konferencah po vsem svetu.

Leta 2008 je Mark objavil knjigo Deco for Divers, splošno priznan pregled teorije in fiziologije dekompresije. Knjiga je hitro postala standardno besedilo na to temo in jo priporočajo številne agencije za tehnično potapljanje.

Leta 2019 je Mark temu sledila nova knjiga z naslovom Tehnično potapljanje – uvod.

Potapljaški sejem GO bo potekal na sejmišču v Sydneyju od 6. do 7. septembra.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Pridobite vstopnice zdaj!

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet. Na voljo je veliko parkirnih mest, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si datume vpišite v svoj koledar in se pripravite na epski vikend, ki bo praznoval vse oblike potapljanja.