Mark Tozer razpravlja o "izgubljenih ladjah" v pristanišču Darwin

Tehnični potapljač in naravovarstvenik Mark Tozer bo na tehnološkem odru govoril o "izgubljenih ladjah" v pristanišču Darwin Harbour. GO Diving Show ANZ septembra v Sydneyju.

Ne glede na vreme se Mark sprehaja po obalah Južne Avstralije – njegova vseživljenjska ljubezen do oceana sega globoko. Mark je odraščal v Birkenheadu v Južni Avstraliji in kot otrok preživel vikende s potapljanjem v Semaphoru, kar je v njem zanetilo strast, ki je od takrat privedla do več kot 8,000 potopov po vsem svetu.

Mark, izkušen potapljač od leta 1988, raziskuje globoke razbitine in skrivnostna najdišča z uporabo naprednih rebreatherjev, mešanih plinov in neustrašne radovednosti. Od razbitin druge svetovne vojne v pristanišču Darwin do legendarnih globin lagune Truk, vanuatuješke ladje SS President Coolidge in Palaua, dokumentira podvodno zgodovino z natančnostjo in skrbnostjo.

Markova predanost se ne ustavi le pri potapljanju. Z Andrewom Foxom je poslovni partner organizacije Rodney Fox Shark Expeditions, ki potapljačem omogoča varno srečanje z velikimi belimi morskimi psi, hkrati pa podpira ključne raziskave. Njegovo delo na področju ohranjanja narave vključuje ustanovitev organizacije Dive for Cancer leta 2013 – zbiranje sredstev za Svet za boj proti raku – in odprtje muzeja in raziskovalnega centra Rodney Fox & Mark Tozer, poglobljenega muzeja, posvečenega morskemu življenju, potapljaški dediščini in izobraževanju o oceanih.

Leta 2022 se je Mark pridružil organizaciji Sharks and Rays Australia (SARA) kot direktor in se zavzemal za zaščito najbolj nerazumljenih morskih vrst v Avstraliji.

Ne glede na to, ali vodi prizadevanja za ohranjanje narave, se potaplja z legendami, kot je dr. Sylvia Earle, ali navdihuje naslednjo generacijo oskrbnikov oceanov, Mark Tozer še naprej spreminja strast v dejanja – tako pod vodo kot na kopnem.

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

