Michael Aw v ospredje postavlja ohranjanje narave

at 10: 00 am

Michael Aw je znana osebnost v podvodna fotografija, raziskovanje in ohranjanje oceanov, in se bo lotil Photo Oder pri GO Diving Show ANZ septembra v Sydneyju.

Michael vodi prizadevanja za ozaveščanje o morskih vprašanjih in spodbujanje pobud za ohranjanje narave, poleg tega pa je izvršni direktor organizacije Deep Hope Inc., ki jo je soustanovil z dr. Sylvio Earle za razvoj podmornic za raziskovanje globokega morja.

Michael je bil zaradi izjemnega prispevka k umetnosti nagrajen s prestižno nagrado NOGI in sprejet v članstvo Ameriške akademije za podvodne umetnosti in znanosti.

Je tudi član Kluba raziskovalcev, kar priča o njegovem strokovnem znanju in vodstvenih sposobnostih na tem področju. Michael je z navdušenjem nad raziskovanjem vodil štiri ekspedicije na Antarktiko in Arktiko ter prispeval dragocene vpoglede v ta oddaljena in neokrnjena okolja.

Michael je kot plodovit avtor napisal 40 knjig o različnih vidikih oceana in svoje znanje ter izkušnje delil s svetovnim občinstvom. Njegovo delo je poželo široko priznanje, saj mu je prineslo več kot 68 mednarodnih fotografskih nagrad in priznanje kot enega najvplivnejših naravnih fotografov na svetu s strani revije Outdoor Photographer.

Michael je ustanovitelj organizacij Asian Geographic in OceanNEnvironment Ltd, nevladne organizacije, registrirane pri Environment Australia. Prek teh platform se še naprej zavzema za ohranjanje morja in navdihuje druge, da se pridružijo prizadevanjem za zaščito naših oceanov za prihodnje generacije.

Je tudi producent in režiser več filmov in glasbenih videi; 24 ur pod mavričnim morjem – Maldivi so bili njegov prvi dokumentarni film o njegovih 24-urnih potopih na potopljenem grebenu, ki je bil leta 2001 posnet za National Geographic Channel. Njegov najnovejši je 2099 Power in Us, film o podnebnih ukrepih za spodbujanje globalne neto ničelne rabe do leta 2035.

Michael Aw v ospredje postavlja ohranjanje narave 2

GO Diving Show ANZ

Ta letni dogodek, ki letos poteka dne 6-7 september pri Sydney Showground v olimpijskem parku je namenjeno predstavitvi najboljšega iz našega podvodnega sveta vsem, od neobdelanih začetnikov, ki bodisi razmišljajo o potapljanju ali so zaključili začetne tečaje, do naprednih potapljačev, vse do tehničnih potapljačev in veteranov CCR potapljači.

Obstaja vrsta odrov – glavni oder, Photo Oder, oder Avstralija/Nova Zelandija, oder Navdih in oder Tehnologija – ki bodo gostili na desetine govorcev z vsega sveta, pa tudi številne interaktivne funkcije za mlade in stare, od VR potapljanja, demonstracijskega bazena, bazena za poskusni potop in še veliko več.

Okoli odrov in objektov bo široka paleta razstavljavcev, od turističnih organizacij in organizatorjev potovanj do letovišč, naravnih desk, trening agencije, trgovci na drobno, proizvajalci in organizacije za ohranjanje.

Pridobite vstopnice zdaj!

Vstopnice za potapljaški sejem GO Diving Show ANZ so že v prodaji in lahko izkoristite Ponudba za zgodnje prijave 2 za 1 do 9. septembra – vi in ​​vaš prijatelj/prijatelj/partner/zakonec lahko obiščete samo $12, otroci do 16. leta pa imajo brezplačen vstop, zaradi česar je to idealen družinski izlet. Na voljo je veliko parkirnih mest, do prizorišča pa je enostavno priti z veliko možnostmi prevoza, zato si datume vpišite v svoj koledar in se pripravite na epski vikend, ki bo praznoval vse oblike potapljanja.