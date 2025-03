Michelle Cove, Rosemary Lunn in Anne Hasson – novinke v potapljaški hiši slavnih 2025

Novice leta 2025 – Michelle Cove, Rosemary Lunn in Anne Hasson – v prestižno Mednarodno potapljaško hišo slavnih (ISDHF) so edinstvene, saj je prvič, da so vse članice sprejete ženske.

ISDHF, ki ga je leta 2000 ustanovilo ministrstvo za turizem Kajmanskih otokov, slavi vodilne v potapljaški industriji, ki so prispevali k uspehu rekreativnega potapljanja po vsem svetu z inovacijami in napredkom na področjih potapljaškega turizma, oblikovanja opreme, varnosti potapljanja, inkluzivnosti, raziskovanja, pustolovščina, inovativnost in še več.

Letošnji novinci so Simone Melchoir-Cousteau (Francija) in Women Divers Hall of Fame (Združene države Amerike) kot zgodnji pionirji, Michelle Cove (Bahami), Anne Hasson (Združene države Amerike) in Rosemary E. Lunn (Združeno kraljestvo) kot novinci ter Hidy Yu Hiu-Tung (Hong Kong) kot začetnik, kar je nova kategorija za ISDHF.

Pridružujejo se drugim pomembnim ženskam v industriji v ISDHF, vključno z Jill Heinerth (2020), dr. Eugenie Clark (2010) in Cathy Church (2008).

Novinci leta 2025 bodo uradno sprejeti v dvorano slavnih na slovesnosti na Kajmanskih otokih 20. septembra 2025.

Letošnji novinci so bili izbrani zaradi svojih pomembnih prispevkov k potapljaški industriji:

Michelle Cove (Bahami)

Michelle Cove je bila ključna pri razvoju Stuart Cove Dive Bahamas v eno največjih potapljaških operacij na Karibih. Zagotovila je in povečala koncesije za vodne športe in potapljanje za velike partnerje, kot so Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines in zasebni klubi. Pod njenim vodstvom je podjetje razvilo raznoliko ponudbo, vključno s SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), potapljanjem z masko, vodnimi športi ter podvodno fotografijo in videom, s čimer je obiskovalcem po vsem svetu omogočil dostop do oceanskih izkušenj svetovnega razreda.

Izkušena vodja potapljanja z morskimi psi je Michelle vse življenje zagovornica varnosti, izobraževanja in ohranjanja morskih psov. Njeno sodelovanje s PEW Environmental Group in Bahamas National Trust je leta 2011 pripeljalo do ustanovitve zavetišča za morske pse na Bahamih, prvega te vrste v Atlantiku. Bila je tudi ključna zagovornica prizadevanj za ozaveščanje in izkoreninjenje invazivnih rib lionfish, pa tudi za ohranjanje koral, izvajanje drevesnic in pobud za sajenje, da bi pomagali obnoviti vitalne grebenske ekosisteme.

Michelle Cove

Michelle, inštruktorica potapljanja na odprtih vodah PADI, je neštetim potapljačem predstavila lepoto Bahamov in navdihnila ohranjanje oceanov. Bila je sestavni del ustanavljanja organizacij Ocean Watch Bahamas in Children on the Reef, ki sta se osredotočali na izobraževanje bahamske mladine o oceanu, spodbujanje kariere v industriji vodnih športov in ohranjanje morja.

Michellino strokovno znanje sega v filmsko in televizijsko industrijo, kjer je usposobila številne televizijske in filmske osebnosti za potapljanje in služila kot varnostna potapljačica, talent za kamero in izvajalka kaskaderjev. Njeno delo vključuje velike produkcije, kot so James Bond, Into the Blue, Flipper in projekte za Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network in History Channel.

Danes je Michellino podjetje Resort Lifestyle Ltd lastnik in upravljavec vodnih športov Albany in Lyford Cay, ki ponuja vrhunske izkušnje potapljanja, snorklanja in vodnih športov na Bahamih.

Anne Hasson (Združene države Amerike)

Pionirska prizadevanja Anne Hasson so revolucionirala industrijo potapljanja na deski z vdihom, saj je leta 1984 lansirala priznani Cayman Aggressor. Anne kot podpredsednica Aggressor Adventures nadzira oddelke za rezervacije, trženje in oglaševanje ter ohranja integriteto in podobo blagovne znamke in celostne podobe 41-letnega podjetja. Danes Aggressor Adventures postavlja nove standarde za potapljaški in pustolovski turizem po vsem svetu.

Pod njenim vodstvom se je Aggressor Adventures razširil na 24 mednarodnih potapljaških jaht, značilnih lodž, opazovanja ptic in rečnih križarjenj, ki delujejo na vrhunskih lokacijah, kot so Bahami, Belize, Kajmanski otoki, Galapagos, Egipt, Maldivi in ​​drugod.

Anne Hasson

Anne, strastna zagovornica trajnostnega potapljanja, promovira okolju prijazne potovalne prakse za zaščito morskih ekosistemov na vseh lokacijah Aggressor. Prav tako je ključnega pomena pri vzpostavljanju visokih standardov storitev za stranke, s čimer utrjuje Aggressor Adventures kot svetovno vodilno mesto v turistični industriji.

Anne je tudi članica upravnega odbora fundacije Sea of ​​Change, ki prispeva k globalnemu ohranjanju narave, in je sprejeta v Hall of Fame Women Divers (2010).

Rosemary Lunn (Združeno kraljestvo)

Uvedba Rosemary Lunn pomeni zgodovinski mejnik, saj je postala prva Britanka, ki je prejela to cenjeno čast.

Rosemary je v svoje raznolike prispevke vključila desetletja strokovnega znanja in je odigrala ključno vlogo pri oblikovanju potapljaške industrije in je cenjena strokovnjakinja, plodna novinarka, govornica, vzgojiteljica, organizatorka dogodkov ter zagovornica varnosti in izobraževanja pri potapljanju.

Rosemary je izkušena inštruktorica potapljanja, ki ima certifikate PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor ter potapljač Trimix in CCR, z bogatimi izkušnjami poučevanja v Združenem kraljestvu in po svetu.

Njen vpliv sega onkraj rekreativnega in tehničnega potapljanja – je prva nevojaška civilistka in prva potapljačica, ki se je pridružila ministrstvu za obrambo Združenega kraljestva kot del ekipe za obrambne potapljaške standarde.

Rosemary Lunn

Inovatorka v tehničnem potapljanju je bila Rosemary soustanoviteljica naprednega in tehničnega potapljaškega sinpozija EUROTEK, ustanovila je TEKDiveUSA in koordinirala Rebreather Forum 3 v imenu AAUS, DAN in PADI.

Bila je članica upravnega odbora Scuba Industries Trade Association (SITA) in članica British Diving Safety Group (BDSG), kjer še naprej oblikuje industrijske standarde in najboljše prakse.

Njeni izjemni prispevki so ji prislužili priznanje, vključno s platinasto potapljaško nagrado SSI, in je pridružena članica Hall of Fame Women Divers.

Zgodnji pionirji

Francozinja Simone Melchoir-Cousteau je splošno priznana kot prva ženska potapljačica in akvanavtka ter ljubljena žena in partnerica legendarnega oceanografa Jacquesa-Yvesa Cousteauja. Bila je ključna pri njegovem soizumljanju Aqualunga, revolucionarnega izuma, ki je preoblikoval potapljanje in ga seznanil z inženirjem in financiranjem.

Pripomogla je k pridobitvi Calypso, slavno raziskovalno plovilo družine Cousteau, in je igralo ključno vlogo pri operaciji na morju. Za Calypso zgodnjih odpravah je prodala svoje družinske dragulje in krznene plašče, da bi kupila gorivo in bistvene navigacijske instrumente za plovilo. Znana je bila kot 'La Bergere', pastirica, saj je 40 let delovala kot medicinska sestra, psihiater in mati moške ekipe.

Leta 1963 se je Simone zapisala v zgodovino, ko je obiskala podvodni habitat Conshelf II v Rdečem morju in postala prva ženska akvanavtka na svetu. Njena zapuščina kot pionirka v potapljanju in raziskovanju oceanov še naprej navdihuje generacije raziskovalcev in naravovarstvenikov po vsem svetu.

Simone Melchoir-Cousteau

Dvorana slavnih žensk potapljač s sedežem v ZDA, ki je namenjena prepoznavanju in spoštovanju prispevkov potapljačic ter podpori naslednji generaciji potapljačev, je mednarodna, neprofitna, strokovna častna družba, katere članski prispevki segajo na številna področja, vključno z umetnostjo, znanostjo, medicino, raziskovanjem in tehnologijo, podvodno arheologijo, poslom, mediji, usposabljanjem in izobraževanjem, varnostjo, komercialnim in vojaškim potapljanjem, brezplačnim Potapljanje in podvodni športi.



WDHOF je leta 71 uvedel svoj prvi razred 2000 članic, v katerem so bile nekatere najvplivnejše ženske v zgodovini potapljanja, kot sta dr. Sylvia Earle, priznana oceanografinja, in dr. Eugenie Clark, znana kot 'Dama morskega psa', priznana po svojih prelomnih prispevkih k pomorski znanosti in raziskovanju. Od leta 2024 je v dvorani 260 članov, ki prihajajo iz 30 ameriških zveznih držav in ozemelj ter 22 držav po vsem svetu.

Ženska dvorana slavnih potapljačev

Prvec

Hidy Yu Hiu-Tung iz Hongkonga je priznana mednarodna igralka in model z več kot 19-letnimi potapljaškimi izkušnjami, ki svojo strast do oceana združuje z dinamično kariero pred očmi javnosti. Kot certificirani inštruktor potapljanja, tehnični potapljač in prosti potapljač Hidy Yu ni le obvladal umetnosti podvodnega raziskovanja, ampak je postal tudi predan zagovornik ohranjanja morja.

Leta 2011 je bila imenovana za tiskovno predstavnico Miss Scuba International, s svojim vplivom pa je zagovarjala zaščito morskih ekosistemov. Njena predanost zagovarjanju oceanov se je leta 2016 poglobila, ko je postala ambasadorka Asia Dive Expo (ADEX), kjer še naprej predaja prepričljive pogovore o ohranjanju morja mednarodnemu občinstvu.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu neposredno ukrepa pri varovanju morskega okolja, saj je od leta 2019 vodila pobude za čiščenje ghost net v Hongkongu. Leta 2023 je bila imenovana za ambasadorko Ghost Net za ADEX Singapore in se je lotila izrednega 23-urnega neprekinjenega čiščenja oceanov v Sabahu, s čimer je poudarila svojo predanost oprijemljivim prizadevanjem za ohranitev.

Hidyjini prispevki k potapljaški skupnosti in varstvu okolja so ji prinesli več prestižnih priznanj, vključno z nagrado Industry Advocator Rising Star Award na ADEX China leta 2018 in nagrado NAUI Outstanding Service Award leta 2021.

Leta 2024 je Hidy Yu soustanovil fundacijo Bling Bling Ocean, organizacijo, ki se zavzema za spodbujanje ohranjanja oceanov z dobrodelnimi pobudami in izobraževalnim dosegom. S svojo platformo kot javna osebnost nenehno ozavešča o kritičnih okoljskih vprašanjih in organizira redne dejavnosti ohranjanja.